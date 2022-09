Alors que le groupe Center Ice supprime le nom «conservateur», où les conservateurs modérés doivent-ils aller?

Un groupe de défense créé par des conservateurs centristes pour donner plus de voix au milieu politique a abandonné le nom du parti pour élargir sa base.

Les « Conservateurs du Centre Ice » sont devenus les « Canadiens du Centre Ice ». Qu’est-ce que cela dit sur l’état du parti fédéral et le rôle des conservateurs modérés en son sein?

Selon Rick Peterson, l’un des co-fondateurs du groupe, cette décision ne doit pas être considérée comme le signe d’un changement majeur.

Il dit que la décision reflète simplement la façon dont le groupe a entendu des partisans qui voulaient s’impliquer sans apparaître comme des membres du Parti conservateur fédéral.

Peterson, un homme d’affaires basé à Edmonton qui s’est présenté comme candidat à la course à la direction du parti en 2017, affirme que la course actuelle – dans laquelle beaucoup s’attendent à ce que le conservateur de longue date Pierre Poilievre remporte la victoire – a eu un effet «minime» sur sa décision.

« Je ne pense pas que ce soit tellement le reflet d’une fête formelle. C’est simplement que la raison pour laquelle nous avons lancé les conservateurs du centre de glace est que nous ne pensions pas qu’aucun des partis ne s’occupait adéquatement des problèmes du centre », dit-il. “Et nous avons eu raison.”

Il a ajouté: “Ce n’est pas un mouvement anti-Pierre Poilievre.”

Pourtant, à moins de deux semaines de la course avant que le prochain chef ne soit choisi, des questions subsistent sur ce à quoi ressemble l’unité et comment différentes parties de la coalition conservatrice, y compris les modérés du parti, réagiront à une victoire de Poilievre.

Alors que Poilievre a fait campagne sur des messages économiques de lutte contre l’inflation et les prix élevés des logements, il a également défendu les participants du « Freedom Convoy » de l’hiver dernier à Ottawa et a promis d’interdire aux futurs ministres d’assister au Forum économique mondial – une organisation mondiale qui a fait l’objet des théories du complot endémiques pendant la pandémie de COVID-19.

Ces décisions ont amené certains à s’inquiéter de l’orientation du parti, ce qui fait craindre que les postes ne coûtent cher aux conservateurs dans des régions comme la région du Grand Toronto, riche en sièges, dont une grande partie est actuellement détenue par les libéraux au pouvoir.

La stratège conservatrice de longue date Melanie Paradis affirme que le bilan politique de Poilievre est celui d’un conservateur centriste ou de centre-droit. Cela se reflète dans les promesses électorales telles que la promesse d’agrandir la piste de l’aéroport Billy Bishop de Toronto pour permettre des jets plus gros, a-t-elle déclaré.

Ce qui se passe, suggère Paradis, c’est que Poilievre reflète la colère du pays.

“Le ton dans le pays a changé”, dit-elle. “Et il en parle, ce qui n’est pas la même chose qu’être d’extrême droite.”

Paradis dit que la tâche qui attend le prochain chef sera de s’assurer que tout le monde se sent inclus. Elle a souligné que les membres se sont vivement inquiétés des gagnants des courses à la direction dans le passé, mais qu’ils sont néanmoins restés.

“Nous avons eu cette conversation quand Andrew Scheer a été élu”, a-t-elle déclaré, rappelant la course à la direction de 2017.

“Les gens pensaient, ‘OK, eh bien, vous savez qu’il est socialement plus conservateur. Les progressistes vont-ils quitter le parti parce qu’il est le chef ? Et ils ne l’ont pas fait.

L’une des premières chances que le nouveau chef aura d’évaluer la réception de sa victoire sera la réunion du caucus national conservateur, qui est provisoirement prévue pour le 12 septembre, deux jours après le dévoilement des résultats du scrutin.

La députée de la Colombie-Britannique Kerry-Lynne Findlay, qui copréside la campagne de Poilievre dans cette province, croit qu’une fois la course terminée, les collègues se rassembleront.

“Maintenant, cela ne signifie pas que quelques personnes pourraient ne pas être satisfaites du choix, ou pourraient décider de faire quelque chose de différent. Ou, vous savez, ils sont là depuis longtemps, ils pourraient décider qu’ils ne veulent pas continuer », dit-elle.

“Mais cela arrive avec chaque leadership.”

Findlay dit que la réception de Poilievre dans sa province a été passionnante à regarder, avec des partisans remplissant des lieux comme elle n’en a jamais vu auparavant dans des régions qui ne sont pas typiquement un territoire conservateur – comme sur l’île de Vancouver, où il n’y a pas de députés. Elle fait partie des 62 députés qui le soutiennent.

Mais le député québécois Joel Godin, pour sa part, a déjà signalé que si Poilievre ne se dirigeait pas davantage vers le centre politique, il réévaluerait son propre avenir avec le parti.

En ce qui concerne la réaction du caucus aux positions plus controversées de Poilievre, Findlay a souligné que les mandats de vaccins n’étaient pas un problème, affirmant que le parti s’y opposait depuis un certain temps. D’autres questions appartiendront au prochain chef et aux députés de décider, dit-elle.

“La première réunion du caucus, et par la suite, seront toutes ces occasions de parler de la façon dont nous avançons, comment nous avançons en équipe, quelles seront nos priorités en matière de messagerie.”

—Stephanie Taylor, La Presse Canadienne

