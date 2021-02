Alors que le gouvernement australien grogne, Facebook annonce le premier accord proposé avec les médias après la levée de son interdiction de contenu d’actualités

Le géant des médias sociaux Facebook a annoncé son premier projet d’accord avec une organisation de presse australienne après que la société de technologie ait levé son interdiction de journalisme sur le site en raison du projet de loi sur le code des médias proposé par le gouvernement.

Quelques heures après que Facebook a annulé sa décision controversée d’interdire aux Australiens d’accéder au contenu d’actualités sur la plate-forme, la société a annoncé son premier projet d’accord avec l’une des organisations médiatiques du pays, Seven West Media.

Parallèlement à la déclaration sur les discussions avec Seven West Media, Facebook a également révélé qu’il s’efforçait de conclure des accords similaires avec d’autres organisations de presse nationales et locales en Australie.

«À la suite de ces changements, nous pouvons désormais travailler à accroître nos investissements dans le journalisme d’intérêt public et restaurer les actualités sur Facebook pour les Australiens dans les prochains jours». Le directeur général de Facebook Australie, Will Easton, a déclaré dans un communiqué.

Actuellement, l’accord n’est décrit que dans une lettre d’intention entre Seven West Media et Facebook, avec un accord de longue durée signé entre les deux sociétés dans les 60 prochains jours.

Les termes de l’accord ne sont pas encore clairs, car la déclaration publiée par Seven West Media a simplement déclaré qu’elle « Fournira plus de détails après la signature de l’accord. » La seule information fournie est qu’elle permettra à l’entreprise de médias de construire son «Plateforme numérique».

Seven West Media a également conclu un accord avec Google pour fournir du contenu d’actualités à cette société, dans le cadre du travail de la société mère de ce géant de la technologie, Alphabet, pour se conformer à la nouvelle législation australienne. Google a déjà conclu des accords avec News Corp et Nine Entertainment, deux sociétés avec lesquelles Facebook n’a pas encore conclu d’accord.

Le code de négociation des médias, qui devrait devenir loi dans les prochains jours, obligera les entreprises de technologie à payer les agences de presse pour le contenu qu’elles produisent, dans le cadre du travail du gouvernement visant à garantir que les journalistes soient rémunérés pour leur travail.

La semaine dernière, en opposition au projet de loi, Facebook a bloqué tous les contenus d’actualité sur son site, faisant pression sur le gouvernement avant que le Parlement examine la loi. Après des discussions qui ont eu lieu tout au long du week-end, le gouvernement australien a concédé et offert d’apporter des modifications au code des médias, en le diluant et en acceptant de ne pas l’appliquer aux entreprises qui pourraient démontrer qu’elles avaient signé ou tentaient de signer suffisamment d’accords avec les médias. d’utiliser leur contenu.

