Alors que le général Milley quitte son poste de président, son travail sur l’Ukraine n’est qu’une partie d’un héritage complexe.

OSLO, Norvège (AP) — Sur une base aérienne américaine glaciale en Allemagne, le plus haut officier militaire américain était dans son élément. Arpentant la zone d’entraînement en treillis, le général de l’armée Mark Milley a hurlé contre les troupes ukrainiennes rassemblées autour de lui.

« Slava ukrainien ! » il a crié encore et encore le cri de guerre « gloire à l’Ukraine ». Un peu nerveusement, les Ukrainiens ont répondu en criant la réponse traditionnelle « Heroyam slava », signifiant gloire aux héros.

Il s’agissait d’une scène classique d’un général puissant ralliant les troupes, mais qui aurait fait grimacer les responsables de l’administration Biden. Ils ont constamment souligné que c’était La guerre en Ukrainepas celle des États-Unis, qui craignent une nouvelle escalade des tensions avec Moscou.

Mais Milley ne peut pas s’en empêcher lorsqu’il est en mode combat. Il a crié des encouragements et plaisanté avec les soldats alors qu’ils apprenaient à utiliser les armes américaines. Bientôt, ils seront de retour sur la ligne de front pour combattre les Russes, leur a-t-il dit, ils devront donc se battre durement et utiliser ce qu’ils ont appris.

En tant que président des chefs d’état-major interarmées, Milley a passé la majeure partie des deux dernières années à rallier des alliés pour fournir des armes aux forces ukrainiennes. Mais alors qu’il quittera ses fonctions à la fin du mois, son travail en faveur de l’Ukraine ne sera qu’une partie d’un héritage complexe et conflictuel.

Connu pour son exubérance bruyante et son discours direct qui peut dominer une pièce, Milley est à la fois aimé et injurié. Son mandat de quatre ans s’est déroulé d’une crise à l’autre : la pandémie, la guerre en Ukraine, le retrait chaotique d’Afghanistan, le ballon espion chinois, les manifestations raciales de juin 2020 à Washington et l’émeute du 6 janvier 2021 au Capitole.

Son charisme et son franc-parler l’ont peut-être d’abord attiré l’attention du président de l’époque, Donald Trump, qui a rejeté le choix de ses dirigeants du Pentagone comme président et a choisi Milley. Mais au fil du temps, le général a mis son patron en colère et est devenu une cible de la droite conservatrice.

Milley s’est opposé à une multitude de projets de Trump, notamment ses demandes de retrait de toutes les troupes d’Irak et de Syrie, son désir de déployer des troupes en service actif dans les rues de Washington pour contrer les manifestations raciales et sa décision d’interdire le service militaire aux hommes et aux femmes transgenres.

Plusieurs livres publiés ont également décrit les profondes inquiétudes de Milley quant à l’aptitude de Trump en tant que commandant en chef et ses inquiétudes quant au fait que Trump tente d’utiliser l’armée dans ses efforts pour bloquer l’élection du président Joe Biden. Et les Républicains ont exigé sa démission suite aux révélations selon lesquelles il s’était entretenu à deux reprises avec son homologue chinois pour le rassurer sur le fait que les États-Unis ne lanceraient pas d’attaque surprise. Trump a qualifié Milley d’« idiot » et de leader raté, et certains républicains le qualifient de traître.

Milley a défendu la sensibilisation à la Chine est devenue une routine et a rejeté les accusations d’insubordination pour avoir lancé des appels visant à apaiser les inquiétudes entendues dans d’autres pays selon lesquelles Trump pourrait déclencher une guerre au cours de ses dernières semaines en tant que président. Le mantra persistant de Milley, qu’il a répété au Congrès, est que sa loyauté va « à cette nation, à son peuple et à la Constitution » et que « tant que j’ai un souffle à donner, ma loyauté est absolue ».

Qualifiant l’appel de la Chine de trahison, le sénateur Marco Rubio, un républicain de Floride, a demandé à Biden de licencier Milley, affirmant que ses actions sapaient le président et menaçaient de « déchirer le principe de longue date de notre nation de contrôle civil de l’armée ».

D’autres le défendent. Le général à la retraite Barry McCaffrey, qui a servi avec Milley, l’a qualifié de « président le plus important » depuis la Seconde Guerre mondiale, ajoutant que « Trump était et est toujours un danger pour notre démocratie ».

Longtemps fervent défenseur du maintien de l’armée à l’écart de la politique, Milley a violé ce principe le 1er juin 2020, alors qu’il faisait partie d’un entourage de Trump qui se promenait depuis la Maison Blanche et en passant par Lafayette Square jusqu’à une église voisine alors que les manifestations raciales faisaient rage. Il y a Trump a brandi une Bible pour les photographes. Milley, réalisant son faux pas, s’éclipsa.

Milley s’est excusé plus tard, disant aux étudiants de l’Université de la Défense nationale que « ma présence à ce moment-là et dans cet environnement a créé une perception de l’armée impliquée dans la politique intérieure. … En tant qu’officier en uniforme, c’était une erreur que j’ai apprise. et j’espère sincèrement que nous pourrons tous en tirer des leçons.

Il a reconnu avoir écrit une lettre de démission par la suite, mais il ne l’a jamais remise, estimant qu’un soldat ne devrait pas démissionner.

L’incident s’est avéré une situation sans issue et Milley a suscité des critiques des deux côtés : d’abord pour avoir semblé soutenir Trump à ce moment incendiaire pour le pays et plus tard lorsque les partisans de Trump l’ont qualifié de déloyal.

Trump et d’autres le condamnent également comme un général « éveillé » pour avoir soutenu des programmes de diversité et d’égalité qui, selon eux, ont rendu l’armée faible et de gauche. Milley dit que les accusations sont offensantes, arguant que les troupes devraient être formées à ces questions mais que la majorité de leur temps est consacrée à se préparer à défendre la nation.

« Sous Milley, notre armée est devenue politisée et la confiance dans l’armée est en chute libre », a récemment écrit le représentant républicain Mike Waltz de Floride sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter. « Sa retraite ne pourrait pas arriver assez tôt. » Le général de l’Air Force CQ Brown a été confirmé comme prochain président et prendra ses fonctions le 1er octobre.

Lors de son voyage à travers l’Europe la semaine dernière, ses homologues militaires ont pris quelques instants pour lui dire au revoir et féliciter son leadership en Ukraine. Ses affrontements avec Trump ont été évoqués comme un hommage à son dévouement inébranlable à la démocratie.

« Peut-être que nous, autour de cette table, sommes parmi les rares personnes qui peuvent commencer à comprendre la pression que vous avez subie, également au niveau politique », a déclaré l’amiral Rob Bauer des Pays-Bas, qui préside le comité militaire de l’OTAN, lors d’une séance à huis clos. du groupe à Oslo. « À une époque où les valeurs constitutionnelles de votre pays étaient ébranlées jusqu’à leur essence, vous avez veillé à ce que l’armée américaine continue d’incarner les valeurs et les idéaux de la nation. »

Les observateurs ont déclaré que Milley avait été ému par les remarques prononcées en privé devant les chefs de la défense de l’OTAN, assis autour d’une grande table à la clôture d’une réunion sur l’aide à l’Ukraine. Bauer a déclaré que Milley « a empêché de nombreuses crises de devenir incontrôlables », tant aux États-Unis que dans le monde, et a continué à se battre même s’il y avait « des matins où vous ne saviez pas si vous seriez renvoyé au coucher du soleil ».

Milley n’est pas un homme de peu de mots.

Cet irlandais catholique de la banlieue de Boston est un conteur inépuisable et un fervent professeur, dont la réponse à une question simple peut durer 20 minutes et inclure tout, depuis les détails approfondis des batailles de l’histoire jusqu’aux conclusions stratégiques générales. Ses conversations sont parsemées de références à des conflits anciens – depuis l’ancienne guerre du Péloponnèse qui a fait rage entre Athènes et Sparte en 404 avant JC jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Et il utilisera tout ce qui est à sa portée – des salières, de l’argenterie ou des cartes griffonnées à la main sur du papier de cahier – pour illustrer les batailles passées et présentes.

Ensuite, il y a les sourcils – une large entaille touffue sur son front qui bouge pour ponctuer ses émotions, allant des éclats de colère à l’humour scintillant. Bauer, dans ses remarques lors de la réunion militaire, a rappelé qu’un ancien commandant de l’OTAN disait toujours en plaisantant à Milley de se raser les sourcils.

« Je suis content que vous ne l’ayez pas fait », a déclaré Bauer. « Parce que je pense que votre grande voix hurlante et vos sourcils volumineux sont les signes de dissuasion les plus importants dont nous disposons. Personne ne veut être de l’autre côté. »

Son sujet favori est le caractère changeant de la guerre – son évolution au fil des siècles et la manière dont l’espace, la cybersécurité, l’IA et la technologie modifieront les futurs champs de bataille. Et, comme c’est le cas de la plupart des officiers américains trois et quatre étoiles actuels, ses opinions sont influencées par les troupes perdues sous son commandement au plus fort des guerres en Irak et en Afghanistan.

Il connaît leurs noms. Et à chaque occasion – depuis ces déploiements jusqu’à aujourd’hui – il se mêle aux soldats et aux anciens combattants, cherchant leurs histoires et les assaillant de questions sur leur temps au combat. Il cite souvent un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale qui l’a supplié de veiller à ce qu’une telle guerre ne se reproduise plus jamais.

En fait, empêcher la prochaine guerre a été un thème tout au long de son mandat, d’autant plus qu’il a rassuré des dizaines d’homologues étrangers dans les jours tumultueux qui ont suivi les élections de 2020 en affirmant que même si la démocratie peut être désordonnée, le gouvernement américain était stable, il n’y aurait pas d’armée folle. les actions et la transition du pouvoir seraient pacifiques.

Il a déclaré publiquement à plusieurs reprises qu’il ne répondait pas à un roi ou à un tyran, mais à un document, la Constitution américaine. Et lorsqu’on lui a demandé de fournir ses derniers commentaires lors de son témoignage devant un comité du Congrès enquêtant sur l’attaque du 6 janvier, il s’est immédiatement tourné vers cette conviction fondamentale.

« Cette république signifie quelque chose. Cela signifie quelque chose pour moi. J’ai enterré beaucoup de soldats et mon père et ma mère ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale », a-t-il déclaré. « Ce pays signifie quelque chose, et cette Constitution signifie quelque chose. Et il est plus grand que nous, plus grand que chacun d’entre nous, et nous devons le protéger. Si nous ne le protégeons pas, alors Dieu nous aide à long terme. »