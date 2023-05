Alors que le feu continue de brûler au monastère historique de Montréal, les inquiétudes grandissent quant à ce qui est perdu

Alors que de grands panaches de fumée continuaient de s’élever du Monastère du Bon-Pasteur au centre-ville de Montréal vendredi, l’avenir de l’édifice vieux de près de deux siècles et de tout ce qu’il contenait est entouré de doutes.

Des responsables provinciaux et municipaux se sont rencontrés vendredi matin sur les lieux pour évaluer les dommages causés au monastère historique situé à l’angle des rues Sherbrooke et de Bullion. Personne n’a été grièvement blessé dans l’incendie qui s’est déclaré jeudi vers 16h30.

« Vous voyez, derrière nous, ça brûle encore », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante, juste avant midi, lors d’une conférence de presse à laquelle assistaient également le ministre de la Culture du Québec, Mathieu Lacombe, et le chef du service d’incendie de Montréal, Richard Liebmann. « C’est une tristesse incroyable. C’est un espace magnifique. »

Devenu un centre multiservices, le vaste édifice comprenait une résidence pour personnes âgées, une coopérative d’habitation, une garderie et des condominiums, ainsi qu’un espace culturel. En moins de 10 jours, le monastère devait accueillir le Concours Prix d’Europe, un concours de chant d’une semaine.

REGARDER | Rowan Kennedy de CBC explique ce qu’il reste du bâtiment en feu :

A quoi ressemble la scène de l’incendie du monastère du Bon-Pasteur Rowan Kennedy de CBC explique ce qui reste après l’incendie destructeur de jeudi.

Pour Taïka Baillargeon, le site patrimonial n’a pas seulement servi de symbole du passé de la ville.

C’est aussi une réussite : un brillant exemple de la façon de donner un nouveau souffle à une institution historique et d’en faire un lieu de rassemblement dynamique pour les Montréalais.

« C’était l’un des premiers bâtiments qui a été réaménagé, restauré, réutilisé avec une vision d’avoir privé et public [usage]a déclaré Baillargeon, directeur adjoint des politiques d’Héritage Montréal, un organisme qui œuvre à la promotion et à la préservation du patrimoine architectural culturel de la ville.

« C’est toujours un exemple de ce que nous devrions faire en termes de réutilisation de nos bâtiments historiques. »

On ne sait pas encore à quel point le monastère est gravement endommagé, mais les responsables des pompiers ont déclaré qu’ils ne pensaient pas que ce serait une perte totale.

Environnement Canada a publié une déclaration spéciale sur la qualité de l’air, avertissant d’une augmentation de la pollution à Montréal à cause de la fumée.

Les pompiers répondent à un incendie de cinq alarmes à l’ancien Monastère du Bon Pasteur, un édifice patrimonial du XIXe siècle, le vendredi 26 mai 2023 à Montréal. LA PRESSE CANADIENNE/Christinne Muschi (Christinne Muschi/La Presse Canadienne)

Le monastère a été construit en 1846. Le bâtiment en pierre de taille possède un corps central traversé par trois ailes perpendiculaires. Un presbytère est ajouté en 1896. Il est désigné édifice patrimonial en 1979 et acquis en 1984 par le Société immobilière du patrimoine architectural de Montréal (SIMPA).

Héritage Montréal est logé dans le monastère, et Baillargeon dit que les archives du groupe ont peut-être été perdues.

Baillargeon a décrit l’incendie comme un «énorme, énorme désastre».

« Ces techniques, ces matériaux, on ne peut pas les retrouver. On ne peut pas reconstruire un Bon-Pasteur tel quel. C’est ça le plus terrible », a-t-elle dit.

« Ces bâtiments renferment tant de connaissances, tant de choses, tant d’histoire, et nous ne pourrons pas les récupérer. »

Bien que l’étendue des dégâts soit encore inconnue, Lacombe, le ministre de la Culture de la province, a déclaré qu’il souhaitait que le bâtiment soit éventuellement restauré.

REGARDER | Plus de 100 pompiers combattent l’incendie : Des équipes de pompiers combattent les flammes au monastère de Montréal Les équipes de surveillance travaillent pour éteindre l’incendie de cinq alarmes au Monastère historique du Bon-Pasteur à Montréal jeudi.

Les pompiers tentent toujours d’accéder au toit de l’immeuble

Près de 20 heures après leur arrivée sur les lieux, les pompiers tentaient toujours de trouver des moyens d’accéder au toit du monastère, où l’incendie s’est déclaré.

Liebmann, le chef des pompiers, a déclaré que la structure du bâtiment, qui a un toit en pente recouvert de métal, rend difficile de se rapprocher du cœur de l’incendie.

Il a dit qu’il n’y avait aucun risque de propagation du feu, mais on ne sait pas combien de temps il faudra pour l’éteindre. Liebmann a déclaré que les alarmes incendie fonctionnaient correctement lorsqu’elles ont commencé.