Alors que le fentanyl explosait, la DEA a limogé le directeur mexicain dans le cadre d’une enquête sur l’inconduite

MEXICO CITY – Alors que le fentanyl illégal traversait la frontière sud-ouest des États-Unis, le bureau mexicain de la Drug Enforcement Administration a été dans la tourmente pendant plus de six mois avec un directeur rappelé à Washington pendant que les enquêteurs sondaient sa conduite, selon des responsables américains actuels et anciens. L’enquête, qui n’a pas été signalée auparavant, est intervenue à un moment critique. La coopération entre la DEA et les autorités mexicaines s’était détériorée sous le gouvernement nationaliste du président Andrés Manuel López Obrador. Les décès par surdose de drogue aux États-Unis, quant à eux, atteignaient des niveaux records, alors que le Mexique consolidait son rôle de première source de fentanyl aux États-Unis.

Cette décision a laissé le bureau régional de la DEA à Mexico, qui supervise les opérations de l’agence au Mexique et en Amérique centrale, sans directeur résident à plein temps pendant au moins six mois à compter de juin 2021 – juste au moment où l’administration Biden commençait à affronter la crise. .

Le bouleversement dans l’un des bureaux les plus importants de la DEA a été une distraction embarrassante alors que des agents tentaient de travailler avec les agences de sécurité mexicaines corrompues pour dissuader le trafic de drogue, selon plusieurs responsables américains qui ont travaillé dans le pays ces dernières années.

“Vous ne pouvez pas réparer ce qui ne va pas au sein du gouvernement mexicain si votre propre maison est en feu”, a déclaré un ancien agent de la DEA. Comme d’autres responsables américains actuels et anciens, il s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter d’une question personnelle sensible.

Cette semaine, le chien de garde interne du ministère de la Justice a déclaré avoir découvert qu’un directeur régional de la DEA a détourné les fonds de l’agence pour sa fête d’anniversaire et pour des « articles non autorisés » lors des voyages du haut responsable de l’agence. Le directeur a finalement été “retiré de la DEA” sur la base d’une deuxième enquête, a indiqué le Bureau de l’inspecteur général dans un résumé, mais il n’a fourni aucun détail.

Le bureau n’a pas identifié le fonctionnaire. L’ancien directeur régional de la DEA pour le Mexique, Nick Palmeri, a confirmé au Washington Post que la déclaration faisait référence à lui. Il a fustigé le communiqué, qui, selon lui, “déclare à tort que j’ai été retiré de la DEA”. Son départ, écrit-il dans un message WhatsApp, “doit être considéré comme une retraite forcée”.

Il a déclaré que l’enquête sur ses dépenses “avait été utilisée dans le cadre d’un récit mal conçu pour me retirer de mon poste” en raison d’une querelle interne à l’agence.

L’agence, interrogée sur l’affaire, a déclaré: «La DEA tient ses 10 000 employés aux normes de conduite et de professionnalisme les plus élevées. Lorsqu’il s’avère qu’un employé n’a pas respecté ces normes, la DEA prend des mesures décisives, y compris son retrait de l’agence.

L’épisode est le dernier œil au beurre noir pour une agence qui a été secouée par des scandales de corruption, y compris le emprisonnement d’un agent DEA basé à Miami qui a plaidé coupable en 2020 d’avoir détourné plus de 9 millions de dollars d’opérations d’infiltration pour financer des voitures de sport coûteuses, des voyages de luxe et des fêtes.

Palmeri, un ancien officier de police de New York qui avait travaillé au bureau de la DEA à Guadalajara, au Mexique, et a ensuite occupé un poste de direction dans le bureau de l’agence à New York, était connu comme un enquêteur talentueux. Il a commencé comme directeur régional à Mexico au début de 2020.

C’était un moment particulièrement éprouvant. López Obrador avait réduit sa coopération avec la DEA, invoquant la souveraineté du Mexique et un changement de politique, passant de la capture des piliers de la drogue à la gestion de programmes sociaux pour les jeunes et les pauvres.

Puis la pandémie de coronavirus a frappé.

Le virus a balayé le bureau de la DEA dans la ville côtière de Mazatlán, au Mexique, après que les employés de l’agence ont tenu des réunions en violation des protocoles de santé de l’ambassade, selon quatre responsables américains actuels et anciens. Deux agents de la DEA sont tombés si malades qu’ils ont été évacués vers les États-Unis, ont-ils déclaré.

Les choses n’ont fait qu’empirer pour la DEA. En octobre 2020, les autorités américaines ont arrêté l’ancien ministre mexicain de la Défense Salvador Cienfuegos à Los Angeles pour trafic de drogue. Cela a provoqué une telle indignation au Mexique que l’administration Trump a abandonné les charges et renvoyé le général chez lui. López Obrador, impassible, a signé une loi limitant fortement les activités de la DEA dans le pays et son administration bloqué les visas d’une vingtaine d’agents américains pendant des mois.

Au milieu des turbulences, les responsables du siège de la DEA ont commencé à recevoir des rapports de mauvaise gestion présumée au bureau de Mexico. En juin 2021, Palmeri a été renvoyé à Washington alors que les enquêteurs enquêtaient sur les allégations.

Dans le rapport de synthèse publié mercredi, le bureau de l’inspecteur général indique que le directeur régional a utilisé les fonds de la DEA destinés aux rassemblements professionnels pour une activité inappropriée : sa propre fête d’anniversaire. Le directeur a également approuvé le paiement des «articles non autorisés» lors des voyages du haut responsable de la DEA, a indiqué le bureau, puisant dans des fonds censés être utilisés pour des enquêtes sensibles sur les drogues. Il n’a pas décrit les articles.

Parmi les incidents que les enquêteurs ont examinés, il y avait une fête sur un yacht organisée pour Timothy Shea, alors administrateur par intérim de la DEA, lors d’une visite au Panama, selon des agents actuels et anciens de la DEA. Il n’était pas clair si les enquêteurs avaient découvert des actes répréhensibles; Shea, une personne nommée par Trump, a refusé de commenter. Palmeri a déclaré que la location du yacht était “100% justifiée et professionnelle” et que “les résultats et les relations cultivées” sous sa surveillance avec des “dépenses minimales” en valaient la peine. Un autre ancien agent de la DEA a déclaré que le yacht avait été loué parce que les restaurants au Panama étaient interdits pendant la pandémie.

Le bureau de l’inspecteur général a décidé de ne pas engager de poursuites pénales, a-t-il indiqué dans son communiqué. Mais la DEA avait ouvert une deuxième enquête sur plusieurs autres questions, notamment si Palmeri avait des relations inappropriées avec les avocats de la défense des trafiquants de drogue, selon des responsables américains actuels et anciens au courant de l’enquête.

C’est un sujet sensible pour la DEA : en mai dernier, les procureurs fédéraux ont accusé un superviseur d’agence à la retraite à Miami et un agent en service actif pour avoir participé à un stratagème présumé visant à transmettre des informations sur les forces de l’ordre aux avocats de la défense représentant les trafiquants.

Palmeri a déclaré qu’il n’avait jamais eu de comportement contraire à l’éthique. “Je nie fermement tout contact inapproprié avec les avocats de la défense”, a-t-il déclaré au Post. Il a imputé l’enquête à une “vendetta personnelle” d’un autre responsable de la DEA, qu’il a refusé d’identifier. Il a déclaré que l’enquête s’était conclue par une recommandation selon laquelle “je serais licencié”.

Quant au rapport de l’inspecteur général, a-t-il dit, les éléments ont été « sortis de leur contexte ». Ses dépenses pour des activités avec des responsables mexicains « étaient professionnelles » et ont profité au gouvernement américain, a-t-il dit, et toute violation procédurale mineure était « le plus souvent résolue par des actions correctives ». Palmeri a quitté l’agence en mars 2022.

L’un des anciens collègues de Palmeri a déclaré qu’il était un enquêteur exceptionnel, mais qu’il avait le style libre et plus grand que nature de nombreux agents de la DEA qui avaient construit leur carrière à New York. “Ils ont été programmés différemment”, avec des rôles majeurs dans certaines des plus grandes affaires de drogue du pays, rassemblés par des procureurs très agressifs, a déclaré l’ancien responsable. “C’était bien de rester sur le bord.”

Alors que Palmeri était hors du Mexique et faisait l’objet d’une enquête, ont déclaré des responsables, la DEA envoyait périodiquement un haut fonctionnaire respecté, Paul Knierim, pour le remplacer. Un remplaçant permanent a été nommé en novembre 2021. Mais ce nouveau directeur, Todd Zimmerman, n’a pas bougé. dans le pays à plein temps jusqu’à la mi-2022, selon un responsable du département d’État, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter de questions de personnel.

Alors que Palmeri faisait l’objet d’une enquête, les forces de l’ordre américaines étaient confrontées à une crise croissante du fentanyl. Plus de 107 000 Américains sont morts d’overdoses de drogue en 2021, les dernières données disponibles. Les deux tiers de ceux-ci ont été causés par le fentanyl. L’opioïde synthétique est devenu la principale cause de décès chez les Américains âgés de 18 à 49 ans, selon une analyse Post des données sur les décès pour 2021 des Centers for Disease Control and Prevention.

Le flux de drogue bon marché à travers la frontière américaine ne montre aucun signe de diminution. La DEA a saisi plus de 50 millions de comprimés de fentanyl illégaux l’année dernière – deux fois plus qu’en 2021 – et plus de 10 000 livres de poudre de fentanyl. Les deux plus grands cartels de la drogue du Mexique, qui font le trafic de la majeure partie du fentanyl américain, sont la “priorité opérationnelle absolue de la DEA”, a déclaré l’administrateur de l’agence, Anne Milgram, en décembre.