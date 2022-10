Alors que le fentanyl entraîne des décès par surdose, les croyances erronées persistent

Lillianna Alfaro était une récente diplômée du secondaire qui élevait un enfant en bas âge et envisageait de rejoindre l’armée lorsqu’elle et un ami ont acheté ce qu’ils pensaient être le médicament anti-anxiété Xanax en décembre 2020.

Les pilules étaient fausses et contenaient du fentanyl, un opioïde qui peut être 50 fois plus puissant que la même quantité d’héroïne. Ça les a tués tous les deux.

“Il y a deux ans, je n’en savais rien”, a déclaré Holly Groelle, la mère d’Alfaro, 19 ans, qui vivait à Appleton, dans le Wisconsin. “Je me sentais mal parce que c’était quelque chose dont je n’aurais pas pu la prévenir, parce que je ne le savais pas.”

La drogue qui a tué sa fille était rare il y a dix ans, mais le fentanyl et d’autres opioïdes synthétiques produits en laboratoire provoquent maintenant une crise de surdose plus meurtrière que jamais aux États-Unis. L’année dernière, les surdoses de toutes les drogues ont coûté la vie à plus de 100 000 personnes pour la première fois, et les décès cette année sont restés à peu près au même niveau – plus que les décès par arme à feu et par voiture combinés.

Le gouvernement fédéral a compté plus de décès par surdose accidentelle rien qu’en 2021 qu’il ne l’a fait au cours de la période de 20 ans allant de 1979 à 1998. Les surdoses de ces dernières années ont été beaucoup plus fréquentes qu’elles ne l’étaient lors de l’épidémie d’héroïne de goudron noir qui a conduit le président Richard Nixon à lancer sa guerre contre la drogue, ou lors de la crise de la cocaïne dans les années 1980.

Alors que le fentanyl attire l’attention, des croyances erronées persistent sur la drogue, sur la manière dont elle est trafiquée et sur les raisons pour lesquelles tant de personnes meurent.

Les experts pensent que les décès ont augmenté non seulement parce que les drogues sont si puissantes, mais aussi parce que le fentanyl est mélangé à tant d’autres drogues illicites, et non à cause des changements dans le nombre de personnes qui en consomment. À la fin des années 2010 – la période la plus récente pour laquelle des données fédérales sont disponibles – les décès montaient en flèche alors même que le nombre de personnes utilisant des opioïdes diminuait.

Les défenseurs avertissent que certaines des alarmes déclenchées par les politiciens et les fonctionnaires sont fausses et potentiellement dangereuses. Parmi ces idées : que le resserrement du contrôle de la frontière américano-mexicaine arrêterait le flux de drogue, bien que les experts disent que la clé pour maîtriser la crise est de réduire la demande de drogue ; que le fentanyl pourrait se retrouver dans les paniers de bonbons des enfants cet Halloween ; et que le simple fait de toucher brièvement le médicament peut être fatal – quelque chose que les chercheurs ont trouvé faux et que les défenseurs craignent peut faire hésiter les premiers intervenants à donner un traitement salvateur.

Les trois idées ont été évoquées ce mois-ci dans une vidéo en ligne présentée comme une annonce d’intérêt public avant Halloween par une douzaine de sénateurs républicains américains.

Un rapport publié cette année par une commission fédérale bipartite a révélé que le fentanyl et des drogues similaires sont fabriqués principalement dans des laboratoires au Mexique à partir de produits chimiques expédiés principalement de Chine.

En Nouvelle-Angleterre, le fentanyl a largement remplacé l’approvisionnement en héroïne. Partout au pays, il est mélangé à des drogues telles que la cocaïne et la méthamphétamine, parfois avec des résultats mortels. Et dans des cas comme celui d’Alfaro, il est mélangé au Mexique ou aux États-Unis avec d’autres substances et pressé dans des pilules censées ressembler à d’autres drogues.

La Drug Enforcement Agency des États-Unis a averti que le fentanyl est vendu sous forme de pilules et de poudres multicolores – parfois appelées «fentanyl arc-en-ciel» – commercialisées sur les réseaux sociaux auprès des adolescents et des jeunes adultes.

Jon DeLena, l’agent spécial associé de l’agence en charge, a déclaré lors du sommet du Conseil national de prévention du crime sur le fentanyl à Washington ce mois-ci qu’il n’y a “aucune information directe indiquant qu’Halloween est spécifiquement ciblé ou que des jeunes sont ciblés pour Halloween”, mais cela n’a pas été le cas. Ça n’a pas empêché cette idée de se répandre.

Joel Best, professeur émérite de sociologie à l’Université du Delaware, a déclaré que cette idée s’inscrit dans une longue série de frayeurs liées à Halloween. Il a examiné des cas depuis 1958 et n’a pas trouvé un seul cas d’enfant mourant à cause de quelque chose d’étranger mis dans les bonbons d’Halloween – et peu de cas où cela a été fait.

“Si vous donnez une dose de fentanyl à des enfants à l’école primaire, vous avez d’excellentes chances de les tuer”, a-t-il déclaré. “Si vous les rendez dépendants, qu’allez-vous faire, essayez de prendre leur argent pour le déjeuner ? Personne n’essaie de rendre les petits enfants dépendants au fentanyl.

Dans les campagnes électorales de mi-mandat, le fentanyl n’attire pas autant l’attention que des questions telles que l’inflation et l’avortement. Mais les républicains candidats à des postes de gouverneur et au Sénat américain en Arkansas, au Nouveau-Mexique et en Pennsylvanie ont encadré la crise du fentanyl en raison du laxisme des démocrates quant à la sécurisation de la frontière mexicaine ou à la douceur de la criminalité dans le cadre d’une campagne plus large affirmant que les démocrates favorisent l’anarchie.

Et lorsque les démocrates soulignent la crise des surdoses dans les campagnes de cette année, c’est souvent pour vanter leur rôle dans la conclusion de règlements visant à tenir responsables les fabricants de médicaments et les distributeurs.

Compter fortement sur la capture de fentanyl à la frontière serait futile, disent les experts, car il est facile de se déplacer en petites quantités difficiles à détecter.

“Je ne pense pas que la réduction de l’offre sera la solution, car il est si facile de poster”, a déclaré Adam Wandt, professeur adjoint au John Jay College of Criminal Justice.

Pourtant, d’autres efforts sont prévus à la frontière américano-mexicaine, notamment l’augmentation du financement pour rechercher davantage de véhicules traversant les points d’entrée. La commission bipartite a découvert que ces points de passage sont l’endroit où la plupart du fentanyl arrive dans le pays.

La commission demande bon nombre des mesures que d’autres défenseurs souhaitent voir, notamment une meilleure coordination de la réponse fédérale, une application ciblée et des mesures visant à prévenir les surdoses pour les consommateurs de drogues.

Le gouvernement fédéral a financé des efforts dans ce sens. Il rend également public les saisies de bigfentanyl par les forces de l’ordre, même si l’on pense que même les plus grosses saisies font de petites entailles dans l’approvisionnement national en drogue.

La commission s’est abstenue d’appeler à des sanctions plus sévères pour la vente de fentanyl. Bryce Pardo, directeur associé du RAND Drug Policy Research Center et membre du personnel de la commission, a déclaré qu’une telle mesure ne dissuaderait probablement pas le trafic de drogue. Mais, a-t-il dit, les revendeurs qui vendent les produits les plus susceptibles de causer la mort – comme mélanger du fentanyl à de la cocaïne ou le presser dans de faux Xanax – pourraient être ciblés efficacement.

Un père californien qui a perdu sa fille de 20 ans fait pression pour que les procureurs portent plainte pour meurtre contre ceux qui fournissent des doses mortelles.

La fille de Matt Capelouto, Alexandra, est décédée d’une demi-pilule qu’elle avait achetée à un revendeur qu’elle avait trouvé sur les réseaux sociaux en 2019, alors qu’elle était chez elle à Temecula, en Californie, pendant une pause universitaire. On lui a dit que la pilule était de l’oxycodone, a déclaré Capelouto, mais qu’elle contenait du fentanyl.

Le revendeur a été accusé d’avoir distribué du fentanyl ayant entraîné la mort, mais il a conclu un accord de plaidoyer pour une accusation de drogue moindre et encourt jusqu’à 20 ans de prison.

“Ce n’est pas qu’arrêter et condamner et mettre ces gars derrière les barreaux ne fonctionne pas”, a déclaré Capelouto. “Le fait est que nous ne le faisons pas assez pour faire une différence.”

Alors que certaines personnes tuées par le fentanyl n’ont aucune idée qu’elles en prennent, d’autres, en particulier celles souffrant d’un trouble lié à l’utilisation d’opioïdes, savent qu’il est ou pourrait être dans le mélange. Mais ils ne savent peut-être pas combien il y a dans leurs médicaments.

Ce fut le cas du fils de Susan Ousterman, Tyler Cordiero, décédé à 24 ans en 2020 d’un mélange contenant du fentanyl après des années de consommation d’héroïne et d’autres opioïdes.

Pendant près de deux ans, Ousterman a évité de passer par la station-service près de leur domicile à Bensalem, en Pennsylvanie, où son fils a fait une overdose mortelle. Mais en août, elle est allée y laisser deux choses : de la naloxone, un médicament utilisé pour inverser les surdoses, et une affiche annonçant une ligne d’assistance téléphonique pour les consommateurs de drogues à appeler afin que l’opérateur puisse appeler à l’aide s’ils ne répondent plus.

Ousterman canalise sa colère et son chagrin pour prévenir d’autres surdoses.

“Le fentanyl est partout”, a-t-elle déclaré. « Vous ne savez pas ce qu’il y a dans un approvisionnement en médicaments non réglementé. Vous ne savez pas ce que vous prenez. Vous prenez toujours le risque de mourir à chaque fois.

Les journalistes AP Lindsay Whitehurst à Washington et Kavish Harjai à Los Angeles ont contribué. Harjai est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

Geoff Mulvihill, Associated Press