Sept semaines après l’émeute du Capitole, la police a déclaré qu’un rapport de toxicologie sur l’officier qui aurait été tué n’a pas été rédigé, ce qui soulève la question de savoir si les enquêteurs sont assis sur des faits qui ne correspondent pas à un récit de meurtre.

Le rapport du médecin légiste sur la mort de l’agent Brian Sicknick à la suite de l’émeute du 6 janvier n’est pas terminé, car les résultats de toxicologie sont toujours en attente, a déclaré vendredi le département de police du Capitole dans un communiqué. Plus de 50 jours après l’attaque du Capitole – et même comme d’autres aspects de la « insurrection » la course de l’enquête à venir – le ministère n’a fourni aucune explication pour les retards dans la détermination des substances qui auraient pu se trouver dans la circulation sanguine de Sicknick.

Aussi sur rt.com « Désoccuper DC »: deux membres du Congrès du GOP disent que la « menace QAnon » est exaltée pour justifier une clôture permanente et des troupes dans la capitale américaine

« La famille de l’agent Sicknick a demandé la confidentialité pendant cette période difficile et que la diffusion de fausses informations cesse concernant la cause de sa mort », dit le département.

La police n’a donné aucune indication sur les types de désinformation qu’elle citait. Cependant, CNN et d’autres médias grand public ont faussement rapporté que Sicknick avait été matraqué à mort avec un extincteur. Il a fallu près de quatre semaines après l’émeute à CNN pour dire – sans rien corriger de sa couverture précédente – que les médecins légistes n’ont trouvé aucun signe de traumatisme contondant. Il s’est avéré que Sicknick s’est effondré dans son bureau de division quelques heures après la fin de l’émeute, apparemment à la suite d’un accident vasculaire cérébral, et est décédé dans un hôpital la nuit suivante.

Les enquêteurs soupçonneraient que Sicknick est décédé des suites d’une réaction à des produits chimiques, tels que le spray anti-ours ou le gaz poivré, auxquels il a été exposé pendant l’émeute. Vendredi, le New York Times, CNN et d’autres médias ont concentré leurs reportages sur le fait que le FBI s’était concentré sur un suspect non identifié dans le meurtre de Sicknick.

Cependant, il est tout aussi probable que les médias, qui ont apparemment utilisé la mort de Sicknick dans leur récit, sautent à nouveau devant eux-mêmes: sans connaître la cause du décès, on ne sait pas comment prouver qu’une ou plusieurs personnes ont tué le officier – ou qu’il était « tué » du tout. L’histoire de CNN affirme également que l’officier « a subi ses blessures mortelles » pendant l’émeute, bien que Sicknick n’ait pas été initialement hospitalisé contrairement à une quinzaine d’autres policiers du Capitole blessés ce jour-là. Ken Sicknick, le frère de l’officier, a révélé que Brian lui avait envoyé un message indiquant que bien qu’il ait été aspergé de poivre deux fois, il n’était pas en mauvaise posture.

Contrairement au manque de nouvelles informations sur la cause de la mort de Sicknick, le FBI se vante des progrès rapides de l’enquête générale sur le Capitole. « L’enquête sur les responsables progresse à une vitesse et à une échelle sans précédent, et à juste titre, » Le sous-procureur général par intérim, John Carlin, a déclaré vendredi. « Les responsables doivent rendre des comptes, et ils le seront. » Il a ajouté que jeudi soir, plus de 300 personnes avaient été arrêtées dans le cadre de l’attaque du Capitole.

Aussi sur rt.com Le récit de MSM sur la foule meurtrière du Capitole s’est effondré, mais ne laissez pas cela entraver un bon lynchage politique

Carlin – un ancien contributeur d’ABC News et une figure clé de la surveillance secrète par l’administration Obama-Biden de l’aide de campagne de Donald Trump, Carter Page – a brossé un tableau de Washington assiégé par des terroristes inspirés par Trump. Parlant de son retour au ministère de la Justice quatre ans après sa démission, il a déclaré: «Je ne m’attendais jamais à devoir traverser les couloirs du ministère de la Justice remplis de centaines de soldats positionnés pour protéger le ministère des terroristes, mais je l’ai fait … Ce n’est pas acceptable. Ce n’est pas l’Amérique, et cela ne se reproduira plus. «

Mais les retards continus dans la détermination de la cause de la mort de Sicknick soulèvent de plus en plus de questions sur un élément clé du récit utilisé pour justifier les craintes que des millions d’insurgés violents et meurtriers de flics cherchent à renverser le gouvernement.

« Le problème est que les Démocrates l’ont utilisé comme une arme majeure, » un commentateur mentionné Samedi sur Twitter. « La vérité doit sortir dès que possible. » Un autre observateur convenu, faisant valoir que si Sicknick mourait de causes naturelles, révéler la vérité « exploser » le récit de l’insurrection.

Le commentateur conservateur Peter McConeghy a souligné que le rapport d’autopsie de Sicknick n’est qu’une des nombreuses questions sans réponse qui sont balayées. Par exemple, la police n’a toujours pas identifié l’officier qui a tiré et tué l’émeutier Ashli ​​Babbitt à l’intérieur du Capitole. Les enquêteurs n’ont pas non plus déterminé qui aurait posé des bombes dans les bureaux du siège des partis républicain et démocrate la veille de l’émeute.

Catherine pouvez-vous répondre à quelques questions? 1. Qu’est-il arrivé aux bombes supposées au @DCCC et @RNC? 2. Où est le rapport d’autopsie de Brian Sicknick? 3. Combien d’armes ont été confisquées sur le terrain du Capitole le 6 janvier? 4. Qui a tué Ashli ​​Babbitt? Merci, Amérique 🇺🇸 – Peter McConeghy (@petersought) 27 février 2021

Au total, cinq personnes sont mortes le jour de l’émeute au Capitole, dont Sicknick, Babbitt et trois autres manifestants pro-Trump qui seraient décédés de maladies, telles qu’une crise cardiaque. Deux autres policiers du Capitole se sont suicidés à la suite des événements, les médias liant rapidement les tragédies à l’émeute, mais leur mort n’a pas été entourée du même placage de héros à l’échelle nationale, et il ne semble pas y avoir d’enquêtes lancées en relation avec le suicides.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!