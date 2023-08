Alors que le dialecte du Yorkshire est sur le point de disparaître, voici les phrases que vous devez connaître

PAR ‘eck! La fracture Nord-Sud se rétrécit dans la façon dont nous parlons.

Cela signifie que le glorieux dialecte du Yorkshire est menacé – et à ce rythme, nous pourrions lui dire tarra d’ici 45 ans, à mesure que l’argot et la prononciation du Sud deviennent plus courants.

Le dialecte du Yorkshire est menacé Crédit : UPP : Presse et agence picturales universelles

Rod Dimbleby, professeur d’allemand à la retraite, mène la lutte pour maintenir vivante la langue distinctive du comté. Crédit : Fourni

Mais désormais, Rod Dimbleby, professeur d’allemand à la retraite, mène la lutte pour maintenir vivante la langue distinctive du comté en organisant des séances hebdomadaires avec la Yorkshire Dialect Society à Keighley.

Rod, 80 ans, affirme que la langue vernaculaire – rendue célèbre dans Last Of The Summer Wine – est bien plus qu’un accent ou un argot régional et doit être sauvegardée.

Ici, Sarah Arnold révèle quelques phrases célèbres du Yorkshire qui devraient être conservées – et les traductions pour ceux qui ne sont pas Tykes (c’est né et a grandi dans le Yorkshire, si vous n’en êtes pas un).

Baht’at : Sans chapeau

Mettez du bois dans le t’ole : Ferme la porte

Up Tut Woods : je vais au lit

C’est un petit gardon : Tu es un imbécile

Chuffin’ ‘eck : Les miettes!

Je suis juste Mardy : je suis assez ennuyé

Ferme ce gâteau : Soyez silencieux

Flic à propos de ça : S’il vous plaît, gardez cet objet pour moi

Remplissez ces bottes : Amusez-vous bien

Jetons un coup d’œil : Laisse-moi regarder

C’est vraiment bien : C’est excellent

Allez-y : Oh, abandonne

Giz : Passe-moi ça

Je ne suis pas dans un club de puddin : je suis enceinte

Espèce d’idiot ‘apeth : Espèce d’idiot

Ne tenez jamais compte : Ne leur prêtez pas attention

C’est un vrai mendiant sans sac : Il est totalement ignorant

Nous sommes bahn dahn tahn termorrer : Nous allons en ville demain

Th’art war ner inutile: Tu es pire qu’inutile

Les choses ont pris fin quand je leur ai dit : Ils ont été vraiment surpris quand je leur ai dit

Si quelque chose se produit maintenant, faisons-le maintenant : Si jamais tu fais quelque chose pour rien, fais-le toujours pour toi

Cela mek une meilleure porte qu’un enrouleur : Excusez-moi, vous faites obstacle

Nubdy ne savait rien de tout cela, sauf moi : Personne n’en savait rien à part moi

Le temps est court : La température est au dessus de zéro

Je n’ai jamais eu d’influence jusqu’à ce que May soit sorti : N’enlevez pas vos vêtements d’hiver trop tôt

‘Oh, canard : salut mon pote

Ee bah gomme ! : Mon Dieu !

Non: Non

C’est mieux que maintenant : Quelque chose c’est mieux que rien

Cadre ceci : Dépêche-toi

Non, que toi, comment va cette fille ? : Bonjour, comment va ta femme ?

Soyez ryt: Ça ira

‘Et maintenant, qu’est-ce que nous avons du thé Mutha ? : Excuse-moi maman, qu’est-ce qu’on mange pour le dîner ?

Fais-nous un rouage, mon pote : S’il vous plaît, puis-je avoir un ascenseur sur votre vélo ?

Guwin t’shop, tu veux ?: Je vais au magasin, tu veux quelque chose ?

C’est maftin’ ici : Il fait chaud ici

Je suis nié : j’ai extrêmement froid

E n’est ni utile ni ornement : Ce type ne sert à rien

Remplir ses bottes, c’est se faire plaisir Crédit : Alamy

Regarder, c’est faire une promenade Crédit : Alamy

Ferme ce gâteau, ça veut dire tais-toi Crédit : Getty