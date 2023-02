Alors que le dernier développement de Pappas progresse à DeKalb, quelle est la prochaine étape pour le centre pour personnes âgées? – Section locale de Shaw

DeKALB – Alors que la ville de DeKalb va de l’avant avec une vente approuvée de 100,00 $ de son ancien bâtiment annexe de South Fourth Street et d’un bâtiment de Grove Street qui abritait le DeKalb Senior Center, les plans pour un nouveau centre restent inconnus.

Le mois dernier, le conseil municipal de DeKalb a voté 6-0 pour aller de l’avant avec un plan de vente de deux bâtiments adjacents au 217 S. Fourth St., l’ancienne annexe de l’hôtel de ville, et au 330 Grove St. à Pappas Development. Le promoteur DeKalb a offert à la ville 100 000 $ pour les parcelles, ne sollicitant aucune aide financière de la part de la ville.

Les responsables de la ville ont déclaré que la date de clôture de la vente était prévue le 15 février. Le maire de DeKalb, Cohen Barnes, s’est récusé du vote, car la décision relevait du district financier de la taxe d’augmentation de la ville et l’entreprise de Barnes, Sunog IT, est un ancien bénéficiaire du TIF.

Certains résidents qui ont dit fréquenter le Centre des aînés ont régulièrement exprimé des inquiétudes.

La résidente de DeKalb, Joan Jones, 84 ans, a déclaré qu’elle aurait du mal si le centre pour personnes âgées était démoli sans qu’il soit prévu de déménager ou de reconstruire.

“À la maison, vous vous asseyez et regardez la télévision”, a déclaré Jones. « J’ai du mal à me déplacer. Je n’ai la vue que d’un œil. Je ne sais pas ce que je ferais. J’adore cet endroit. J’aime vraiment cet endroit et j’aime les gens ici.

La résidente de Sycamore, Jean Cunningham, 91 ans, a déclaré que le centre pour personnes âgées l’avait aidée à se retrouver.

“J’ai déménagé dans la nouvelle région il y a probablement cinq ans”, a déclaré Cunningham. « J’étais complètement perdu. J’avais une fille avec qui je vivais, aucune autre famille proche dans la région. S’il n’y avait pas eu cet endroit, la situation aurait été triste. J’aurais été casanier et très isolé.

Le bâtiment au 217 South Fourth Street à DeKalb le vendredi 13 janvier 2023. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

Selon les documents de la villePappas Development prévoit de réaménager l’ancien bâtiment annexe à des fins commerciales ou de vente au détail et de le louer à des entreprises ou à des locataires à but non lucratif.

Le bâtiment du 330 Grove St – qui abritait autrefois le DeKalb Senior Center et un certain nombre d’organisations à but non lucratif, dont le Youth Service Bureau pendant plus de quatre décennies – serait démoli et commercialisé auprès des entreprises de service au volant de marque nationale.

Les deux bâtiments ont appartenu à la ville pendant des décennies, bien qu’ils aient été utilisés par des organisations à but non lucratif de la région, notamment la Family Service Agency du comté de DeKalb pour un centre pour personnes âgées, à travers ce que les responsables de la ville ont appelé un “bail de poignée de main”. Le personnel de la ville a informé les locataires de l’immeuble que les baux expireraient à la fin de 2022 et qu’une demande de propositions serait envoyée, selon des documents.

Bien que les détails ne soient pas encore connus, les dirigeants de la ville et de l’Agence des services à la famille ont déclaré que le plan restait à trouver une propriété appropriée pour déplacer le centre pour personnes âgées.

La directrice exécutive de la Family Service Agency, Tynisha Clegg, a déclaré qu’elle restait optimiste quant à l’avenir du centre.

“Nous sommes incroyablement optimistes que nous trouverons une nouvelle maison”, a déclaré Clegg. «La ville nous a fourni quelques connexions dans la mesure où cela va. En plus de cela, nous avons une offre généreuse de Elder Care Services pour potentiellement co-animer dans l’un de leurs établissements. La bibliothèque publique DeKalb nous a parlé de partenariat sur certains programmes. Nous avons pas mal de choses qui m’excitent. »

La directrice exécutive de la Family Service Agency, Tynisha Clegg (illustrée ici dans cette photo d’archive de Shaw Local de septembre 2022), a déclaré qu’elle restait optimiste quant à l’avenir du DeKalb Senior Center après qu’une vente de janvier 2023 a laissé le centre sans emplacement. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

Le directeur municipal, Bill Nicklas, a déclaré qu’il espérait également qu’une solution se profilait à l’horizon, mais a déclaré qu’il ne pouvait pas fournir plus de détails à l’époque en janvier.

“Je pense qu’il est juste de dire qu’il y a une entente de poignée de main entre l’Agence des services familiaux et un établissement local”, a déclaré Nicklas. “Une entité qui serait une réelle amélioration en termes d’environnements où les seniors pourront se recréer comme ils le souhaitent, en plus de l’avantage supplémentaire de nombreux parkings et espaces extérieurs pouvant être utilisés.”

Deux autres présentations ont été faites aux dirigeants municipaux pour les propriétés appartenant à la ville, selon des documents : l’agence de services à la famille du comté de DeKalb a offert 1 $ pour acheter le 330 Grove St. et l’utiliser pour la programmation de l’agence, y compris le garde-manger Club 55, une friperie, un réchauffement et un centre de refroidissement, et des conseils réguliers de Prairie State Legal et de son programme d’aide à l’énergie pour les ménages à faible revenu.

Brian Fleming d’American Dream Tax a proposé un plan d’achat des deux bâtiments pour 100 000 $ pour abriter son entreprise fiscale, une garderie et un incubateur de petites entreprises. Le personnel de la Ville a déclaré que Fleming n’avait pas soumis le chèque requis offrant 20% de son coût d’achat proposé, une exigence du processus de demande de propositions.

Les dirigeants de la ville ont déclaré qu’ils étaient favorables à la proposition de Pappas car elle offre un mélange de façons de générer des taxes de vente et d’utilisation.

Le résident de DeKalb, Dennis Coleman, 68 ans, a pris la parole lors d’une récente réunion du conseil municipal et a exprimé sa désapprobation de la procédure.

“J’étais contrarié quand nous sommes allés à la réunion parce qu’avant même que nous ayons fini, nous pouvions dire que c’était coupé et séché”, a déclaré Coleman. « Peu importait que l’un d’entre nous soit là. Ils avaient déjà pris leur décision.

Family Service Agency continue de gérer et d’exploiter d’autres centres pour personnes âgées à proximité de Sycamore, Malte et Gênes. Le résident de DeKalb, Jean Reitan, a déclaré qu’il espérait que DeKalb puisse suivre le rythme des autres villes.

“Toutes les petites villes d’ici parviennent à conserver leur centre pour personnes âgées”, a déclaré Reitan. “Il semble très étrange que DeKalb soit incapable de faire cela.”

Nicklas a déclaré que la ville comprend que la transition pourrait être difficile. La coordonnatrice principale des services de l’Agence des services à la famille, Kate Sullivan, a accepté.

“Je pense qu’ils [the center’s patrons] sont un peu indifférents », a déclaré Sullivan. “Je pense qu’ils sont tristes de voir ce bâtiment partir, vu que c’était un monument historique pour beaucoup d’entre eux. C’était l’ancien bureau de poste. Bon nombre de nos aînés sont ici depuis 45 ans. Alors, ils sont tristes de voir le bâtiment prendre une autre direction. Ils sont ravis des opportunités qui se présentent.