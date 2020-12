À mesure que le virus augmente, les épidémies commencent à réapparaître dans les ports des États-Unis.

Lors d’entretiens avec plus d’une douzaine de débardeurs, leurs familles et les responsables maritimes dans plusieurs ports du pays, tous ont exhorté les représentants du gouvernement à reconnaître la nature essentielle du travail à la mer et à protéger les individus contre les conditions qui permettent au virus de se propager.

Ils disent que les débardeurs devraient bénéficier de tests rapides et d’un accès rapide au vaccin afin qu’ils puissent rester au travail et empêcher les épidémies de fermer les ports du pays.

«Nous sommes cachés», a déclaré Kenneth Riley, président du syndicat local des débardeurs à Charleston, Caroline du Sud. ils le seront.

Le travail à la mer est épuisant et nécessite souvent un contact étroit avec les autres. Le commerce est essentiel à l’économie, les débardeurs servant de lien crucial entre le transport de marchandises d’un navire d’expédition vers des camions et des trains qui les envoient à leur destination finale, ont déclaré des experts.