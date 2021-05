Alors que le déploiement des vaccins au Canada se répand, les premiers ministres de l’Ontario et du Manitoba demandent aux États américains voisins de vacciner les travailleurs essentiels

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a exploré mercredi la possibilité de se faire vacciner aux États-Unis avec la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer. Whitmer était apparemment ouvert à discuter de l’idée plus avant. Cette évolution est survenue après que le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, a déclaré qu’il avait conclu un accord similaire le mois dernier avec le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum.



Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a exploré mercredi la possibilité de se faire vacciner aux États-Unis avec la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer. Whitmer était apparemment ouvert à discuter de l’idée plus avant. Cette évolution est survenue après que le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, a déclaré qu’il avait conclu un accord similaire le mois dernier avec le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum.

Il n’y a aucune garantie que la proposition non encore expliquée de Ford ira de l’avant – étant donné que le Michigan est actuellement l’État américain le plus touché. La SRC a signalé qu’un « Le calendrier des prochaines étapes n’était pas immédiatement clair. » Dans l’accord Dakota du Nord-Manitoba, le premier du genre entre les deux pays, entre 2 000 et 4 000 chauffeurs de camion seront vaccinés gratuitement. Le programme a ensuite été étendu aux enseignants des écoles.

L’ouverture transfrontalière est survenue à un moment où les autorités sanitaires canadiennes débattent de l’opportunité de compenser les pénuries de vaccins AstraZeneca et Moderna en permettant aux gens de recevoir deux types différents de vaccins contre Covid.

Le Comité consultatif national de l’immunisation (NACI) surveille une étude basée au Royaume-Uni sur l’efficacité de l’approche de dose de vaccin mixte, mais les résultats ne sont pas attendus avant le mois prochain. Selon les derniers chiffres gouvernementaux disponibles, le Canada n’a complètement inoculé que 2,55% de sa population d’environ 38 millions d’habitants.

Cette approche à doses mixtes impliquerait probablement « Un vaccin à ARNm comme un Pfizer ou un Moderna, associé à un AstraZeneca qui est un vaccin à vecteur viral, » a déclaré Supriya Sharma, conseillère médicale en chef à Santé Canada, lors d’une conférence de presse mercredi.

Si le protocole de mélange des vaccins est adopté, il en marquerait un de plus dans une série de déviations majeures par rapport aux directives vaccinales prescrites. Le Canada avait précédemment choisi d’augmenter l’intervalle entre les doses de vaccin ARNm de trois à quatre semaines recommandées à quatre mois afin de faire durer les approvisionnements – à l’exception des cas à haut risque.

L’Ontario, qui est aux prises avec une troisième vague mortelle d’infections qui a mis à rude épreuve ses systèmes de santé, s’attend à recevoir des expéditions hebdomadaires de plus de 785 000 doses de Pfizer-BioNTech ce mois-ci et de plus de 938 000 doses par semaine en juin. En outre, un envoi de 388 000 vaccins Moderna dosés est attendu au cours de la semaine du 10 mai. L’approvisionnement de l’AstraZeneca est moins certain.

«Avec les quantités beaucoup plus importantes de vaccins Pfizer que nous recevons tout au long du mois de mai, nous pourrions bien être en mesure de raccourcir le délai pour que les gens reçoivent leurs deuxièmes doses,» La ministre de la Santé de l’Ontario, Christine Elliott, a déclaré plus tôt cette semaine.

Des informations contradictoires sur la sécurité des vaccins et les protocoles de priorisation ont contribué à un sentiment d’hésitation à l’égard des vaccins, tout comme la confusion qui sévit dans le déploiement national des vaccins ces dernières semaines.

Le CCNI a ajouté au débat sur les vaccins préférés après avoir suggéré que les Canadiens à faible risque seraient mieux servis en attendant un vaccin à ARNm que d’opter pour les vaccins à base de vecteurs viraux Johnson & Johnson et AstraZeneca, qui ont été associés à une incidence rare de caillots sanguins .

«Si, par exemple, ma sœur devait recevoir le vaccin AstraZeneca et mourir d’une thrombose alors que je savais qu’elle aurait pu être évitée et qu’elle ne se trouvait pas dans une zone à haut risque, je ne suis pas sûr de pouvoir vivre avec.» La présidente du CCNI, Caroline Quach-Thanh, a déclaré dans une interview télévisée.

La controverse a suscité le refus du premier ministre Justin Trudeau, qui a exhorté les Canadiens à prendre le premier coup offert.

