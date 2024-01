Alors que le COVID diminue, la Californie fait face à des réactions négatives face à de nouvelles règles « scandaleuses »

La vague hivernale de virus respiratoires en Californie recule régulièrement, les hospitalisations pour COVID-19 et la grippe retombant aux niveaux observés avant Noël. Stephen Lam/La Chronique 2023

La vague hivernale attendue de virus respiratoires en Californie recule régulièrement, les hospitalisations pour COVID-19 et la grippe retombant aux niveaux observés avant Noël, selon les chiffres rapportés par l’État vendredi. Les établissements de santé et le public s’en sont bien mieux sortis cet hiver par rapport aux trois saisons précédentes de la pandémie.

Pourtant, au milieu de la baisse substantielle des maladies graves et des décès, les critiques craignent qu’une nouvelle politique de l’État assouplissant les recommandations d’isolement pour les personnes exposées ou infectées par le coronavirus puisse potentiellement inverser les progrès.

Il y a effectivement eu améliorations significatives dans plusieurs indicateurs clés, dont une réduction de 53 % depuis le début de l’année en hebdomadaire visites aux urgences à l’échelle nationale attribuée à la « tripledémie » du COVID-19, de la grippe et du virus respiratoire syncytial.

L’article continue sous cette annonce

En Californie, les hospitalisations liées au COVID-19 sont tombées à une moyenne de 419 par jour, soit une baisse de 27 % par rapport à leur pic du 3 janvier, selon le dernier rapport. données du service de santé.

Au cours de la semaine dernière, 2 332 personnes en moyenne ont été hospitalisées chaque jour avec le COVID-19 dans l’État, contre près de 2 800 au début de l’année. Le taux de positivité des tests en Californie est tombé à 10,6 %, après un récent sommet de 12,3 % juste après le 1er janvier.

Bien que plus de 1 700 Américains meurent encore chaque semaine du virus, ce chiffre est bien inférieur à celui de la première vague hivernale de 2021, avant que les vaccins ne soient largement disponibles, où environ 26 000 personnes sont mortes au cours de la troisième semaine de janvier. L’année dernière, les décès hebdomadaires ont culminé à un peu plus de 3 600 au cours de la même période.

Des échantillons d’eaux usées provenant de toute la Bay Area signalent également une réduction des niveaux de coronavirus dans les eaux usées locales, à l’exception de quelques points chauds à San Francisco et Napa.

Dans ce contexte de tendances encourageantes, les nouvelles directives de l’État concernant le COVID-19 visent à refléter une diminution du risque pour le public. Déployée ce mois-ci, la politique révisée du Département de la santé publique de Californie réduit considérablement la période d’isolement recommandée pour les personnes infectées.

L’article continue sous cette annonce

Les Californiens présentant des symptômes légers et qui s’améliorent peuvent retourner au travail ou à l’école après avoir été sans fièvre pendant seulement 24 heures, bien qu’il leur soit conseillé de continuer à se masquer et de se tenir à distance des personnes à haut risque de maladie grave pendant 10 jours. Les personnes ne présentant aucun symptôme évident ne sont plus tenues de se soumettre à l’isolement.

La décision de l’État a suscité d’importantes inquiétudes et discussions parmi les experts et le public, certains craignant qu’elle n’entraîne une augmentation des infections.

Les directives font face à des réactions négatives : « C’est scandaleux »

La Californie est le premier État à s’écarter des directives établies par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, qui préconisent toujours un minimum de cinq jours d’isolement après un premier test positif au coronavirus ou après avoir ressenti des symptômes.

Le ministère de la Santé publique de Californie justifie ce changement en déclarant que l’État se trouve désormais à « un moment différent avec des impacts réduits du COVID-19 » en raison d’une large immunité contre la vaccination et l’infection naturelle, ainsi que de traitements facilement disponibles pour les personnes infectées.

L’article continue sous cette annonce

« Les précédentes recommandations d’isolement ont été mises en œuvre pour réduire la propagation d’un virus contre lequel la population était peu immunisée et qui avait entraîné un grand nombre d’hospitalisations et de décès qui ont submergé nos systèmes de santé pendant la pandémie. »

L’agence a refusé de donner plus de détails sur les données scientifiques derrière sa décision, qui a condamnation tirée de certains spécialistes des maladies infectieuses.

Le Dr Michael Mina, épidémiologiste et ancien professeur adjoint d’épidémiologie à la Harvard TH Chan School of Public Health, fait partie de ceux qui expriment de vives critiques, affirmant que les directives « encouragent essentiellement » les personnes infectieuses à retourner au travail et à l’école, propageant potentiellement le virus. aux autres.

Mina a souligné l’importance des tests rapides plutôt que de se fier uniquement à la fièvre comme indicateur de contagiosité. Il a également souligné la nécessité de trouver un équilibre entre les limitations sociétales et l’atténuation de la propagation de la maladie, approuvant la règle des cinq jours du CDC.

L’article continue sous cette annonce

“Nous ne vivons plus dans un monde où nous devons deviner sur cette question”, a écrit Mina. « Nous disposons de moyens de diagnostic très simples et de plus en plus abordables qui peuvent permettre aux gens (y compris aux infirmières scolaires et autres) de voir ce qui était autrefois invisible et ainsi de ne pas mettre les autres en danger. »

Les inquiétudes soulevées vont au-delà des risques d’infection immédiats. Des experts tels que le Dr. Steven Deeksprofesseur de médecine à l’UCSF, a souligné la menace persistante d’un long COVID.

« Le long COVID est réel et bien que tous les signes suggèrent qu’il est moins courant maintenant qu’il ne l’était au début, il n’a pas disparu », a déclaré Deeks. “Cela doit faire partie de la discussion sur le moment et la manière d’assouplir les directives concernant le port du masque et le retour au travail ou à l’école.”

Le Dr Peter Chin-Hong, également de l’UCSF, a déclaré que les recommandations mises à jour étaient raisonnables, compte tenu du niveau élevé d’immunité contre le COVID-19 désormais présent dans la communauté. Mais il a prévenu que l’efficacité des nouvelles règles dépend également du comportement individuel. Peu de personnes, notamment les enfants, sont à jour dans leurs vaccinations ou sont disposées à porter un masque pendant 10 jours après avoir été testées positives au coronavirus.

Au 13 janvier, seuls 21,5 % des adultes et 11 % des enfants aux États-Unis avaient reçu le dernier vaccin COVID-19 mis à jour, selon Données CDC.

L’article continue sous cette annonce

La nouvelle variante dominante n’est plus grave, selon le CDC

Sur une note plus positive, les premières données du CDC ont révélé que la variante la plus répandue du coronavirus actuellement en circulation aux États-Unis n’est probablement pas plus virulente que ses prédécesseurs. On estime désormais que la variante JN.1 est responsable d’environ 86% des cas de COVID à l’échelle nationale. Mais le CDC a déclaré la semaine dernière qu’il y avait aucune preuve cela provoque une maladie plus grave.

Au cours d’une webinaire avec les responsables du laboratoire, l’épidémiologiste médical du CDC, le Dr Eduardo Azziz-Baumgartner, a souligné que les données indiquent jusqu’à présent que JN.1 – une ramification de la souche omicron BA.2.86 – pourrait même être moins grave que les variantes précédentes. Mais il a prévenu que cela pourrait encore être mortel pour certaines personnes.

« Il est important de se rappeler que la manière dont un virus affecte un individu est unique », a-t-il déclaré. « Cela pourrait être très grave. Des gens pourraient mourir d’un virus qui, pour la population générale, pourrait être plus bénin.