DETROIT (AP) – Quand Andre Avery conduit son camion commercial à travers Detroit, il garde son pistolet à proximité.

Avery, 57 ans, a grandi à Motor City et est conscient que les homicides et les fusillades sont en augmentation, même si avant la pandémie, ils diminuaient à Detroit et ailleurs. Son arme est légale et il la porte avec lui pour se protéger.

«Je reste extrêmement alerte», a déclaré Avery, qui vit maintenant à Belleville, à proximité. «Je ne suis pas dans les foules. Si quelque chose semble un peu suspect, je suis hors de là.

À Detroit, Chicago, New York, Philadelphie et encore plus à Grand Rapids, au Michigan et à Milwaukee, 2020 a été mortelle non seulement à cause de la pandémie, mais aussi parce que la violence armée augmente.

Les autorités et certains experts affirment qu’il n’y a pas de raison claire à ce pic. Ils soulignent plutôt les bouleversements sociaux et économiques causés par le virus COVID-19, le sentiment public envers la police après la mort de George Floyd en garde à vue à Minneapolis et une pénurie historique d’emplois et de ressources dans les communautés plus pauvres comme facteurs contributifs. Cela se passe dans les villes grandes et petites, dirigées par les démocrates et les républicains.

Il y a deux ans, Détroit comptait 261 homicides – le moins depuis des décennies. Le décompte a plané autour de là avec environ 786 fusillades pour une ville de plus de 672 000 habitants.

Mais avec seulement quelques jours en 2020, les homicides ont déjà dépassé les 300, tandis que les fusillades non mortelles ont augmenté de plus de 50% à plus de 1124 à la mi-décembre.

«Je pense que la pandémie – COVID – a eu un impact émotionnel important sur les gens à travers le pays», a déclaré le chef de la police de Detroit, James Craig. «Les individus ne traitent pas la façon dont ils gèrent les différends. Qu’il s’agisse de domestiques, de disputes, de disputes sur la drogue, il y a cette rapidité à utiliser une arme à feu illégalement transportée.

Environ 7 000 armes à feu avaient été saisies jusqu’à la mi-décembre à Detroit, avec plus de 5 500 arrestations pour armes illégales. Il y a eu 2 797 arrestations similaires l’année dernière.

«Je n’ai pas vu un pic comme celui-ci. Mais quand cela se passe dans d’autres villes – certaines plus petites – qu’avons-nous tous en commun? » Craig a parlé des meurtres et des fusillades. «C’est là que vous commencez à penser à COVID.»

Washington, DC, une ville d’environ 700 000 habitants, a connu plus de 187 homicides cette année, éclipsant de plus de 20 le total de l’année dernière. Parmi les plus horribles: un petit garçon de 15 mois a été abattu lors d’un drive-by tournage.

«Nous en avons tous assez des crimes odieux commis dans notre ville», a déclaré le maire Muriel Bowser.

La criminalité dans certaines parties des États-Unis a chuté au cours des premières semaines de la pandémie lorsque les ordonnances de maintien au domicile ont fermé des entreprises et obligé de nombreuses personnes à rester à l’intérieur.

Le professeur d’économie de l’Université de Pennsylvanie, David Abrams, a déclaré que la criminalité avait commencé à augmenter en mai et juin lorsque les commandes initiales dans certains États avaient été levées.

Certaines personnes «ont peut-être été un peu folles», a déclaré Abrams. «À la fin du mois de mai, le meurtre de George Floyd a conduit à des manifestations et à des pillages. Cela a conduit à des mouvements de réforme de la police. Tout cela pourrait avoir potentiellement affecté le comportement individuel et la réponse de la police à cela. «

Les appels lancés à certaines villes pour réduire le financement des services de police ont peut-être conduit certains agents à adopter une approche moins agressive de la police, a-t-il ajouté.

Ce que le virus COVID-19 a fait a exacerbé toute la frustration et la colère auxquelles certains membres des communautés noires et brunes étaient déjà confrontés, selon Carl Taylor, professeur de sociologie à la retraite à l’Université de l’État du Michigan. Le virus a tué plus de 300 000 personnes à travers le pays, les communautés minoritaires étant les plus durement touchées.

«Le COVID a été absolument le déclencheur d’une bombe éternelle qui explose dans de nombreuses parties de notre communauté», a-t-il ajouté.

Nulle part cela n’est plus vrai qu’à l’intérieur des maisons. «La crise du COVID et la fermeture économique obligent les gens à rentrer chez eux, créant des conditions où les gens sont plus volatils», a déclaré Kim Foxx, le principal procureur du comté de Cook, qui comprend Chicago. Et la statistique la plus choquante qui illustre cette volatilité est la suivante : Le nombre d’homicides d’origine domestique dans la troisième plus grande ville du pays a augmenté de plus de 60% par rapport à l’année dernière.

Le président Donald Trump a affirmé que l’augmentation de la criminalité était en quelque sorte liée aux manifestations massives contre la brutalité policière qui ont balayé le pays cette année, mais la majorité de ces manifestations étaient pacifiques. Trump a également affirmé que le crime était concentré dans les villes dirigées par les démocrates, mais il y avait également eu des pics dans les villes dirigées par les républicains. Des agents et des ressources fédéraux ont été investis à Detroit et dans un certain nombre d’autres villes cet été pour aider les autorités locales à lutter contre la hausse des taux de criminalité.

Début octobre, plus d’homicides – 363 – avaient été enregistrés à Philadelphie que les 356 commis en 2019. Il y avait eu 354 meurtres à New York jusqu’au 11 octobre – 90 de plus qu’à la même période l’année dernière.

Entre le 1er janvier et le 5 novembre, 165 homicides ont été enregistrés à Milwaukee, le plus depuis 1991. Et à Chicago, après trois ans de baisse du nombre d’homicides, le total est monté en flèche à 739 à la mi-décembre, contre 475 au même moment. an.

Même les plus petites villes comme Grand Rapids souffrent. À la mi-décembre, il y avait eu 35 homicides, contre 16 tout au long de 2019 et neuf l’année précédente. De janvier à octobre, les tirs non mortels ont dépassé les 200 dans la ville, qui compte environ 200 000 personnes. Au cours de la même période l’an dernier, 131 fusillades non mortelles ont eu lieu.

«Cette année, est-ce à cause du COVID? La polarisation politique que nous avons vue? » demanda le Sgt. Dan Adams, porte-parole du service de police de Grand Rapids. «Cette année a été une année pas comme les autres. Je ne pense pas que vous puissiez indiquer quel «pourquoi». »

Il en va de même pour les autres villes de taille moyenne. L’année dernière, il y a eu 18 homicides à Rockford, une ville d’environ 170 000 habitants du nord de l’Illinois. Plus de 30 personnes ont été tuées jusqu’à présent cette année, dont trois samedi dans un bowling.

«Alors que nous arrivons à la fin de cette année des plus difficiles et que nous envisageons cette nouvelle année sur nous, nous savons que ce type de violence doit cesser», a déclaré le maire de Rockford, Tom McNamara.

L’écrivain d’Associated Press Don Babwin a contribué à ce rapport depuis Chicago.