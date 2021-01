DURBAN, Afrique du Sud – Les médecins et les infirmières d’un groupe hospitalier sud-africain ont remarqué une augmentation étrange du nombre de patients atteints de Covid-19 dans leurs services fin octobre. Le gouvernement avait relâché son emprise de verrouillage et le printemps avait amené plus de partis. Mais les chiffres augmentaient trop rapidement pour être facilement expliqués, ce qui soulevait une question angoissante. «Est-ce une souche différente?» a demandé un responsable de l’hôpital dans un e-mail de groupe début novembre, évoquant la possibilité que le virus ait développé une mutation dangereuse. Cette question a déclenché une enquête génétique à enjeux élevés qui a débuté ici à Durban, dans l’océan Indien, a averti des chercheurs britanniques et se déroule maintenant dans le monde entier. Les scientifiques ont découvert de nouvelles variantes inquiétantes du virus, entraînant des fermetures de frontières, des quarantaines et des verrouillages, et aspergeant une partie de l’enthousiasme qui est arrivé avec les vaccins.

La Grande-Bretagne a été particulièrement débordée. Les infections et les hospitalisations ont explosé ces dernières semaines depuis que ce pays a découvert sa propre variante du virus, qui est plus contagieuse que les formes précédentes. Selon une estimation, le virus muté est déjà responsable de plus de 60 pour cent de nouvelles infections à Londres et dans les environs.

Le coronavirus a évolué au fur et à mesure qu’il se frayait un chemin à travers le monde, comme tout virus devrait le faire. Mais les experts ont été surpris par le rythme auquel de nouvelles variantes importantes ont émergé, ajoutant une nouvelle urgence à la course entre les meilleures défenses du monde – vaccinations, verrouillages et distanciation sociale – et un ennemi agressif et en constante évolution. La nouvelle variante frappant la Grande-Bretagne a déjà été trouvée dans environ 45 pays, de Singapour à Oman en passant par la Jamaïque, mais de nombreux pays volent effectivement à l’aveugle, avec peu de sens de la gravité du problème. Bien avant l’émergence de la pandémie, les responsables de la santé publique réclamaient une surveillance génétique systématique des flambées. Mais malgré des années d’avertissements, de nombreux pays – y compris les États-Unis – ne mènent qu’une fraction des études génomiques nécessaires pour déterminer la prévalence des mutations du virus. Le Danemark, qui a investi dans la surveillance génétique, a découvert la variante qui afflige la Grande-Bretagne dans plusieurs régions danoises et a récemment resserré les restrictions. Le ministre de la Santé l’a comparé à une onde de tempête, prévoyant qu’elle dominerait les autres variantes d’ici la mi-février.