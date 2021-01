Les responsables californiens ont brossé un tableau de plus en plus catastrophique de la crise de Covid-19 dans l’État au cours des derniers jours, précisément ce qu’ils avaient prévenu, alors que l’État fait face à une pénurie d’oxygène.

La Californie a déployé le US Army Corps of Engineers et la California Emergency Medical Services Authority pour livrer et remplir les réservoirs d’oxygène.

Dans Comté de Los Angeles, les secouristes ont été invités à conserver l’oxygène et à administrer la quantité minimale d’oxygène pour maintenir le niveau de saturation en oxygène des patients à 90% ou juste au-dessus. (Un niveau dans les années 90 ou en dessous est une préoccupation pour les personnes atteintes de Covid-19.)

Les responsables du comté le plus peuplé des États-Unis ont déclaré qu’une personne était infectée toutes les six secondes dans le comté et qu’un habitant sur cinq actuellement testé était infecté par Covid-19. « Votre bulle n’est pas aussi sûre que vous le pensez, » le département tweeté.