Alors que le Conseil de sécurité de l’ONU s’occupe de l’Ukraine, une réunion potentiellement dramatique pourrait être à portée de main

NATIONS UNIES (AP) — Tous les regards étaient tournés vers l’éventuelle interaction entre le président ukrainien et le plus haut diplomate russe lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU mercredi : vont-ils s’affronter ? Vont-ils parler ? Vont-ils s’éviter complètement ?

Le sujet de la réunion était profondément pertinent par rapport à ces questions : il s’agissait du respect de la Charte des Nations Unies en Ukraine. Le secrétaire général Antonio Guterres n’a pas mâché ses mots cette semaine en réitérant que l’invasion par la Russie de son petit voisin en février 2022 violait les fondements de la charte, à savoir que les 193 pays membres de l’ONU respectent la souveraineté et l’intégrité territoriale de chacun.

Le chef de l’ONU a informé les 15 membres du Conseil et le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, faisant sa première apparition en personne devant l’organe le plus puissant de l’ONU, l’a suivi. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken figurait au 11e rang sur la liste, et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov devait le suivre.

Zelensky, s’adressant au Conseil dès le début de la réunion, a accusé la Russie d’avoir commis une « agression criminelle et non provoquée » qui violait à la fois les normes de la guerre et la Charte de l’ONU elle-même. Lavrov n’était pas assis au siège de la Russie pendant que Zelensky parlait ; il était occupé par Vasily Nebenzia, l’ambassadeur du pays à l’ONU.

Le dirigeant ukrainien n’avait même pas commencé à parler lorsque le feu d’artifice verbal a commencé. Nebenzia a protesté contre la décision de permettre au dirigeant ukrainien de s’exprimer. Il a déclaré que le président albanais Edi Rama, président du conseil ce mois-ci, essayait de transformer la réunion en « un one-man show », ajoutant qu’elle ne serait « rien de plus qu’un spectacle » – une fouille dans le passé de Zelensky en tant que président du conseil. comédien.

Rama a répondu, en riant, qu’« il ne s’agit pas d’une opération spéciale de la présidence albanaise », une référence au nom donné par la Russie à son offensive contre l’Ukraine.

Zelensky a déclaré au Conseil qu’il ne serait pas venu s’il n’avait pas eu une proposition visant à mettre fin à la guerre de 19 mois. Il a souligné que la restauration de tout le territoire ukrainien est la clé de la paix.

La réunion en marge du rassemblement annuel des dirigeants du monde à l’Assemblée générale a eu lieu alors que la contre-offensive ukrainienne a été plus lente que Kiev ne l’espérait, sans que la fin de la guerre soit en vue. Zelensky recherche du matériel militaire occidental supplémentaire et se rend à Washington pour rencontrer le président américain Joe Biden et des membres du Congrès. La Russie serait en train de s’engager dans une longue guerre.

Le Conseil de sécurité, chargé d’assurer la paix et la sécurité internationales, a tenu plus de 50 réunions sur l’Ukraine, et elles sont presque toujours controversées – avec de nombreux échanges de colère mais aucune action. Cela est dû au veto certain de la Russie à toute résolution du Conseil critiquant ce qu’elle appelle son « opération militaire spéciale ».

Depuis le début de la guerre, Zelensky – un ancien acteur – est devenu une figure mondiale, sillonnant la planète physiquement et virtuellement depuis l’invasion russe pour plaider la cause de son pays en tant que président de guerre, souvent vêtu d’habits de style militaire. Lavrov, ancien ambassadeur de Russie auprès des Nations Unies, est un vigoureux défenseur de la politique de son pays et un homme imposant, connu pour ne pas souffrir d’imbéciles.

Rien ne garantit que Lavrov et Zelensky se croiseront physiquement mercredi. Ils pouvaient choisir d’entrer dans la pièce à des moments différents. Pourtant, cette éventualité marque un nouveau moment difficile pour un conseil qui a discuté de manière houleuse de la guerre en Ukraine à de nombreuses reprises.

La séance de mercredi a également offert à la Russie l’occasion de répondre au sein des Nations Unies au discours très médiatisé de Zelensky mardi à côté de l’Assemblée générale, qui tient sa réunion annuelle des dirigeants mondiaux. Le président ukrainien a accusé la Russie d’utiliser la nourriture, l’énergie et même les enfants comme armes de guerre – et il a averti les autres dirigeants que « lorsque la haine est utilisée comme arme contre une nation, elle ne s’arrête jamais là ».

À la présidence : le Premier ministre albanais Edi Rama, dont le pays assure actuellement la présidence tournante du Conseil et qui a choisi le thème de la réunion.

Selon les règles du conseil, les 15 membres du conseil s’expriment – ​​les cinq pays permanents disposant d’un droit de veto, les États-Unis, la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne et la France, ainsi que 10 membres élus qui exercent un mandat de deux ans. Des dizaines d’autres se sont également inscrits pour prendre la parole mercredi. Le siège de chaque membre doit être occupé, mais tout diplomate ou fonctionnaire accrédité peut l’occuper. Ils échangent souvent plusieurs fois au cours d’une réunion.

L’Ukraine a subi des pressions de la part de certains membres du Conseil, dont la Chine, pour qu’elle s’engage dans des négociations visant à mettre fin à la guerre, qui a coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes des deux côtés.

Zelensky devrait discuter de son plan de paix en 10 points, qui établirait un tribunal spécial pour juger les crimes de guerre russes. Cela créerait également une architecture de sécurité euro-atlantique offrant des garanties pour l’indépendance de l’Ukraine.

L’atmosphère était chargée l’année dernière lorsque Lavrov et son homologue ukrainien Dmytro Kuleba étaient tous deux présents à une réunion du conseil lors de la réunion de l’Assemblée générale de 2022.

Les deux ministres des Affaires étrangères n’ont échangé aucun mot. Lavrov est arrivé quelques minutes seulement avant son tour de parler et est reparti immédiatement après. Mais auparavant, il y avait des tensions sur la disposition des sièges : une pancarte indiquant le siège de l’Ukraine a été déplacée après que Kuleba s’est apparemment opposé à son placement à côté de la place de la Russie.

Edith M. Lederer et Jennifer Peltz, Associated Press