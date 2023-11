Alors que le conflit israélo-palestinien s’intensifie, de plus en plus de gens considèrent Israël comme un allié.

8 novembre 2023

Quarante-quatre pour cent des adultes américains considèrent Israël comme un allié, la plupart attribuant une responsabilité importante au Hamas dans le conflit actuel. Il y a un manque de consensus public sur la création d’un État palestinien et sur l’opportunité de la réponse militaire israélienne.

Soixante-douze pour cent des personnes interrogées déclarent avoir entendu ou lu au moins quelque chose sur le conflit. Même si la récupération des otages à Gaza est considérée comme l’un des principaux objectifs de la politique étrangère américaine, le rôle des États-Unis dans le conflit reste controversé.

Le public s’inquiète des préjugés croissants contre les Américains juifs et musulmans.

Quarante-quatre pour cent des adultes considèrent désormais Israël comme un allié partageant les intérêts et les valeurs des États-Unis. Cela représente une hausse par rapport aux 32 % obtenus dans le sondage réalisé par le Centre AP-NORC en août, avant le début du conflit actuel avec le Hamas.

Quarante-trois pour cent estiment que le niveau actuel de soutien des États-Unis à Israël dans le conflit avec les Palestiniens est tout à fait correct et 35 % estiment que le soutien aux Palestiniens est tout à fait correct. Le public est plus susceptible de penser que les États-Unis soutiennent trop l’un ou l’autre groupe depuis que la question a été posée pour la dernière fois lors du sondage AP-NORC Center d’août, avant la guerre.

Les démocrates sont plus enclins à penser que les États-Unis ne fournissent pas un soutien adéquat à la Palestine par rapport à Israël. Les Républicains sont d’avis contraire, avec 34 % d’entre eux affirmant que les États-Unis ne soutiennent pas suffisamment Israël et seulement 18 % affirmant que les États-Unis ne soutiennent pas suffisamment la Palestine.

Deux tiers des adultes estiment que le groupe palestinien Hamas porte une grande responsabilité dans la guerre, tandis que 35 % pensent la même chose du gouvernement israélien. Un tiers disent que le gouvernement iranien partage une grande part de responsabilité dans le conflit et 12 % disent la même chose pour les États-Unis.

Une majorité de républicains et de démocrates accusent le Hamas d’être responsable de la guerre actuelle. Cependant, les démocrates sont plus susceptibles que les républicains d’attribuer une grande partie de la faute au gouvernement israélien (43 % contre 25 %).

Néanmoins, l’opinion publique est divisée quant à savoir si la réponse militaire d’Israël dans la bande de Gaza est allée trop loin (40 %) ou si elle a été juste (38 %). Environ un cinquième déclare que l’armée israélienne n’est pas allée assez loin.

Une majorité de démocrates estiment être allés trop loin. Environ la moitié des Républicains estiment que la réponse d’Israël a été à peu près juste, 32 % estiment qu’ils ne sont pas allés assez loin et 18 % pensent que la réponse est allée trop loin.

L’opinion publique concernant la création d’un État palestinien indépendant a changé par rapport à août 2023, avant la dernière guerre. Initialement, 58 % des adultes ne soutenaient ni ne s’opposaient à la création d’un État palestinien. Toutefois, dans le dernier sondage, 49 % des personnes interrogées maintiennent cette position neutre, 27 % expriment leur soutien à un État palestinien indépendant et 20 % restent opposés..

Au cours des derniers mois, l’opposition à un État palestinien indépendant a légèrement augmenté parmi les républicains. Les démocrates sont devenus légèrement plus favorables.

Près des deux tiers des adultes estiment que la récupération des otages détenus à Gaza par le Hamas devrait être une priorité majeure des États-Unis et environ la moitié disent la même chose concernant la prévention des dommages ou l’apport d’une aide humanitaire aux civils palestiniens..

Les républicains sont plus susceptibles que les démocrates de dire que fournir une aide à l’armée israélienne est un objectif de politique étrangère très important pour les États-Unis (48 % contre 30 %), tandis que les démocrates sont plus susceptibles de donner la priorité à la prévention des dommages causés aux civils palestiniens (63 % contre 33 %). , fournir une aide humanitaire (64 % contre 29 %) et récupérer des otages (70 % contre 60 %).

Moins d’un tiers de l’opinion publique pense que les États-Unis devraient dépenser davantage pour le conflit. Trente-huit pour cent pensent que les dépenses américaines consacrées à l’effort humanitaire en faveur des Palestiniens à Gaza et à l’aide à Israël sont tout à fait justifiées. Les démocrates sont plus susceptibles que les républicains de penser que les États-Unis dépensent trop peu en aide humanitaire.

Près de 9 personnes sur 10 sont au moins modérément préoccupées par le fait que les groupes extrémistes basés dans leur pays ou à l’étranger constituent une menace directe pour les États-Unis. La moitié des adultes sont très préoccupés par le fait que le conflit augmentera les préjugés à l’égard des Juifs vivant aux États-Unis et 43 % disent la même chose à l’égard des musulmans vivant aux États-Unis. les Etats Unis

Le sondage national a été réalisé du 2 au 6 novembre 2023 à l’aide du panel AmeriSpeak®, le panel probabiliste du NORC de l’Université de Chicago. Des entretiens en ligne et par téléphone via des lignes fixes et des téléphones portables ont été menés auprès de 1 239 adultes. La marge d’erreur d’échantillonnage est de +/- 3,9 points de pourcentage.