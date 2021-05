Alors que le conflit à Gaza s’intensifie, une vague de troubles arabes se propage à travers Israël.

Alors que les roquettes et les frappes aériennes ont frappé des cibles à travers Gaza et Israël, un conflit différent a éclaté dans les rues des quartiers arabes et des villes mixtes arabo-juives à travers l’État d’Israël. Les citoyens palestiniens d’Israël se sont révoltés dans plusieurs villes depuis lundi soir, incendiant des voitures et des propriétés juives, alors que la colère contre le conflit de Gaza, ainsi que des décennies de discrimination remontant à la fondation de l’État d’Israël, a trouvé son expression dans violence de rue. Dans la ville centrale de Lod, connue en arabe sous le nom de Lydd, le gouvernement a déclaré l’état d’urgence mercredi matin, après qu’une synagogue, une école et plusieurs véhicules aient été incendiés par des émeutiers arabes lundi et mardi soir. Un citoyen palestinien, Moussa Hassouna, a été abattu par un résident juif lors des troubles de lundi soir, et une autre vague de troubles a suivi ses funérailles 24 heures plus tard.

Dans la ville d’Acre, au nord du pays, un restaurant de poisson juif populaire a été incendié, tandis que des bédouins arabes ont attaqué des postes de police et des voitures qui passaient dans le désert du Néguev, dans le sud d’Israël. Pour de nombreux Arabes, les émeutes sont un hurlement de colère juste face à l’injustice structurelle, ainsi qu’une synergie croissante entre les citoyens arabes d’Israël, qui descendent des Palestiniens qui sont restés en Israël après sa création en 1948; Les réfugiés palestiniens qui ont fui à l’étranger à ce moment-là; et les Palestiniens vivant dans le territoire occupé par Israël en 1967. Il s’agit notamment des Palestiniens de Jérusalem-Est, dont la terre a été annexée par Israël en 1967, une décision qui n’a jamais été reconnue internationalement; Palestiniens de la Cisjordanie occupée par Israël, dont certaines parties sont gouvernées par l’Autorité palestinienne semi-autonome; et Gaza, une enclave côtière gouvernée par le Hamas et soumise à un blocus israélien et égyptien. Pour de nombreux Juifs israéliens, la violence rappelle les attaques de la foule qui ont ciblé les Juifs dans l’Europe du XIXe siècle et ont accéléré l’émigration des premiers sionistes vers la Palestine. Et pour les deux communautés, il rappelle les souvenirs de deux soulèvements palestiniens, connus sous le nom d’intifadas – le premier de la fin des années 1980 au début des années 1990, et le second au début des années 2000. «J’ai l’impression que c’était il y a 100 ans, et je suis un Juif sans défense dans les pogroms», a déclaré Shabtai Pessin, 27 ans, debout mardi dans une salle de classe grillée dans une école religieuse de Lod. «Quel est notre péché?» a ajouté M. Pessin, un résident local. «Voulez-vous un État juif après 2000 ans d’exil?»

La pièce fumait encore à cause d’un incendie criminel la nuit précédente, et tous ses murs et meubles étaient noircis. Dans la rue, deux voitures ont été brûlées et à proximité, la route a été brûlée. Pour M. Pessin, les attaques des Arabes israéliens étaient insensées et inexplicables. «Nous les avons accueillis à bras ouverts», a déclaré M. Pessin. «Et puis ils se sont énervés à brûler des choses.» Mais pour les Arabes israéliens, la violence est le résultat naturel non seulement de l’indignation suscitée par le conflit de Gaza, mais aussi de la discrimination systémique depuis 1948, ainsi que de ce qu’ils considèrent comme des parallèles entre les expériences palestiniennes en Israël, à Gaza et en Cisjordanie. «La plupart d’entre nous sentons que nous appartenons à la même nation», a déclaré Maha Nakib, 50 ans, administrateur et ancien membre du conseil municipal de Lod. «Nous avons des familles exilées à Ramallah,» une ville de Cisjordanie, «et dans des camps de réfugiés à Gaza. Nous sentons que nous avons beaucoup en commun. » La minorité arabe en Israël forme environ 20 pour cent de la population israélienne totale de 9 millions, et ils ont la pleine citoyenneté. Beaucoup sont devenus des législateurs, des juges et des hauts fonctionnaires. Mais les communautés arabes sont chroniquement sous-financées, avec peu de fonds réservés pour lutter contre la pauvreté arabe et la violence des gangs. Ils sont également confrontés à des restrictions d’accès au logement, à la terre et aux permis de construire. Plus de 900 nouveaux Communautés juives ont été construits dans l’histoire d’Israël, mais seulement sept pour les Arabes. Dans le Néguev, des dizaines de villes bédouines n’ont jamais reçu de permis de construire, ce qui entraîne la démolition de centaines de structures chaque année.

La question de la terre a une résonance particulière à Lod: des milliers de Palestiniens ont fui leurs maisons là-bas en 1948, pour ne jamais revenir, et le traumatisme de cet événement persiste encore aujourd’hui. «Je ne sais toujours pas si je peux continuer à vivre ici», a déclaré Mme Naqib. «J’ai peur qu’ils essaieront de nous expulser de nos maisons.» Et bien que ce soient les Arabes qui se sont révoltés à Lod et ont détruit les biens des gens cette semaine, a déclaré Mme Naqib, c’est un Juif qui a finalement tué un Arabe lundi soir – la deuxième cousine de Mme Naqib. «J’ai très peur», a déclaré Mme Naqib en arrivant à la veillée de son cousin. «Et je ressens beaucoup de colère à l’idée que ces colons puissent commencer à nous tirer dessus.»