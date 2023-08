Alors que le commerce de détail signale la faiblesse des consommateurs, Cramer recommande de s’en tenir à la technologie

Jim Cramer de CNBC a discuté mercredi de l’attitude de Wall Street à l’égard des entreprises axées sur la consommation, affirmant que la faiblesse des consommateurs avait fait chuter les actions de nombreuses entreprises.

« Lorsque le consommateur est à court d’énergie, ou du moins plus économe qu’avant, les gestionnaires de fonds n’attendent plus : ils fuient comme des rats un navire en perdition et placent leur argent dans une industrie plus fiable », a déclaré Cramer. « À l’heure actuelle, ce sont les matériels et logiciels d’entreprise qui sont soudainement à nouveau en feu. »

Cramer a mentionné plusieurs entreprises qui, selon lui, sont en baisse en raison de la faiblesse des consommateurs, notamment Macy’s et Cible . Cramer a également nommé Corsaire , Tapisserie , Nike et Casier à pied , affirmant que les consommateurs ne paient pas pour des vêtements coûteux. Les entreprises de vêtements qui font de bons rapports, a déclaré Cramer, sont celles qui vendent des marchandises à prix réduit comme Ross ou TJX .

« Avec tout cela, la plupart des gestionnaires de fonds disent : ‘Vous savez quoi, oubliez ça, le consommateur est tout simplement trop inconstant, nous devons commencer à nous éloigner de leurs actions et nous devons revenir à ce que nous avons toujours voulu’. nous devons revenir à la technologie : en particulier aux logiciels et au matériel d’entreprise », a déclaré Cramer.

Cramer recommandé Pomme , Amazone et Nvidia qui a annoncé mercredi un trimestre solide, dépassant confortablement les estimations du consensus.