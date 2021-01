Depuis plus de 30 ans, le Wyoming est l’État le moins peuplé du pays.

Un groupe de résidents désenchantés du Colorado cherche à changer cela – en déplaçant tout leur comté dans l’État de Cowboy.

Weld County Wyoming, un comité politique enregistré l’année dernière par Christopher «Todd» Richards, veut placer une mesure sur le scrutin de novembre 2021 qui, si elle est adoptée, donnerait instruction aux commissaires du comté de s’engager et d’explorer l’annexion avec le Wyoming.

«Nous ne bougeons pas vraiment», a déclaré Richards lors d’une réunion en novembre dans une église locale qui a été enregistrée et publiée sur un site Web conçu pour promouvoir la mesure proposée. «Nous déplaçons une ligne.»

Lors de la réunion, Richards a déclaré qu’il avait eu l’idée du comté de Weld dans le Wyoming après avoir lu un article d’opinion du Denver Post, admettant qu’il considérait cette idée comme «la chose la plus drôle que j’aie jamais entendue». Pourtant, Richards a ensuite créé une page Facebook pour évaluer l’intérêt qui a depuis recueilli près de 5000 likes.

Qu’est-ce qu’il y a dans un nom? Environ la moitié des États américains doivent leur nom à une origine amérindienne

«Cela n’a jamais été fait auparavant, nous ne sommes donc pas ici pour vous dire que cela peut être fait», a déclaré Geoffery Broughton, un pasteur local, lors de la réunion. «Nous vous disons que c’est une chose difficile qui, à notre avis, vaut la peine d’essayer.»

Deux comtés ruraux de l’Oregon ont un cycle électoral d’avance sur Weld County Wyoming. En novembre, les comtés de Jefferson et d’Union ont approuvé des mesures de vote pour pousser les législateurs à envisager de déménager dans l’Idaho, un État qui, selon eux, est plus représentatif de leurs opinions politiques.

Deux autres comtés ont rejeté la même mesure proposée par un groupe dirigé par Mike McCarter appelé Move Oregon’s Border. Et après? McCarter espère pousser des mesures de vote similaires dans 11 autres comtés dès cette année, avec une vision de conduire finalement 22 des 36 comtés de l’Oregon dans un nouveau «Grand Idaho».

Ce ne sera pas facile: la réaffectation de n’importe quel comté nécessiterait des votes des législatures des États de l’Oregon et de l’Idaho ainsi que du Congrès américain.

Le mouvement Weld County Wyoming fait face à de longues probabilités similaires, Richards soulignant lors de la réunion que le processus serait «long» et «intimidant».

Si le comté de Weld rejoignait le Wyoming, le Vermont deviendrait soudain l’État le moins peuplé du pays, la population du Wyoming augmentant de près de 60%. Le comté du Colorado à l’est de Fort Collins compte environ 324 000 habitants.

Où aller, où loger:Les grands espaces du Wyoming conviennent parfaitement à la distanciation sociale

Le Wyoming, qui compte environ 579 000 habitants, célèbre depuis longtemps son statut d’État le moins peuplé du pays depuis le recensement américain de 1990. Une station de radio de Cowboy State a même rassemblé une liste des «10 raisons de ne pas déménager au Wyoming» qui comprend trop d’air frais et pas assez de trafic.

Pourquoi le Wyoming est-il mieux adapté au comté de Weld? Lors de la réunion, Broughton a déclaré que c’était parce que le Colorado était « en guerre avec trois moteurs économiques majeurs pour le comté de Weld: les petites entreprises, l’agriculture et le pétrole et le gaz ».

Une idée similaire proposée en 2013 qui visait à former un nouvel État avec plusieurs comtés du nord du Colorado a échoué, bien qu’elle ait été adoptée dans cinq des 11 comtés où elle figurait sur le bulletin de vote.

«Les électeurs du comté de Weld doivent tenir compte de nombreux facteurs s’ils souhaitent faire sécession au Wyoming: impôt sur le revenu, impôt sur la propriété des particuliers, impôt sur le revenu des sociétés, impôt sur le revenu de retraite, taxe sur l’essence, indemnités de départ sur le pétrole et le gaz et l’eau. droits pour n’en nommer que quelques-uns », a déclaré Jennifer Carroll, maire d’Erie, dans un communiqué. «Si les résidents du comté de Weld approuvent la question du scrutin, la législature du Colorado doit l’approuver, la législature du Wyoming doit l’approuver, et il est possible que les électeurs du Colorado et le Congrès aient également besoin de l’approuver.

Tommy Butler, membre du conseil municipal de Greeley, a offert une évaluation plus brutale à KDVR-TV.

«J’adore vivre dans le Colorado», a déclaré Butler à la chaîne de télévision. «Pour ceux qui n’aiment pas vivre ici, il existe certainement des moyens moins ridicules de déménager dans le Wyoming.»

Contribuer: The Associated Press