Les électeurs démocrates du Michigan ont fait exécuter « l’hymne national noir » avant de voter pour Joe Biden, la police d’État empêchant les électeurs « suppléants » républicains d’entrer dans la capitale.

Les collèges électoraux des États-Unis se sont réunis lundi pour voter officiellement à la présidence, à la suite des élections du 3 novembre. Biden a été déclaré vainqueur dans le Michigan, malgré les objections du président Donald Trump et du GOP, alléguant une fraude électorale et d’autres irrégularités.

On a dit aux électeurs démocrates qui se sont réunis de rester debout pour l’hymne national américain – ainsi que le «Hymne national noir» Breitbart News a rapporté, montrant un segment du flux vidéo officiel de la performance.

La chanson en question est «Lift Every Voice And Sing», écrite en 1900 et mise en musique en 1905. En 1919, la National Association for the Advancement of Coloured People (NAACP) la décrit comme le «Hymne national nègre.»Une partie de celui-ci a été récitée lors de l’inauguration du président Barack Obama en 2009, et elle a été jouée lors des cérémonies d’ouverture du Musée national d’histoire et de culture afro-américaines en 2016.

Plus récemment, il a été joué lors de courses de NASCAR et de matchs de football de la NFL après l’été d’émeutes, alors que les ligues sportives se sont engagées à faire plus pour la «justice raciale» aux États-Unis.

Pendant que cela se passait, la police de l’état du Michigan a interdit aux républicains «Électeurs suppléants» d’entrer dans la capitale à Lansing, leur disant que les électeurs étaient déjà à l’intérieur et que le bâtiment était sous sécurité renforcée «Menaces de violence crédibles».

le « des menaces » en question peut avoir été deviné à partir des commentaires du représentant de l’État républicain Gary Eisen, qui a parlé d’un « Événement historique » qui serait « Être partout dans l’actualité plus tard. »

Les démocrates étaient indignés. La dirigeante nouvellement élue des démocrates de la maison de l’État, Donna Lasinski, a déclaré que «Actions honteuses de certains républicains pour salir nos institutions démocratiques et nier la volonté claire des électeurs» ont abouti à un «Atmosphère dangereuse et hostile» WOOD-TV a rapporté dimanche.

Les républicains ont répondu en dépouillant Eisen de ses attributions au comité et en condamnant ses propos. Les 16 électeurs démocrates ont reçu la protection de la police.

