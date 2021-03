Alors que le club house gagne en popularité, Instagram étend la capacité des salles en direct à quatre personnes

La plate-forme de partage de photos appartenant à Facebook, Instagram, a lancé une nouvelle fonctionnalité Live Rooms qui permet à quatre personnes de discuter en vidéo lors d’une diffusion en direct. Auparavant, Instagram Lives permettait à seulement deux personnes de participer à une diffusion. Instagram a déclaré que la nouvelle fonctionnalité encouragera les utilisateurs à démarrer un «talk-show ou un podcast», à organiser une «jam session» ou à collaborer avec d’autres créateurs. Passer en direct avec plus de personnes signifie que les Live Rooms attireront également un public plus large, car les abonnés de tous les participants verront la Live Room et seront informés en fonction de leurs paramètres.

Cette mise à jour d’Instagram intervient à un moment où le club-house de l’application iOS de chat audio gagne en popularité. Clubhouse, qui permet à plus de 10 personnes de parler à la fois, et les salles peuvent atteindre jusqu’à 8 000 personnes avant qu’elles ne soient pleines. Selon un rapport publié dans The Verge, Facebook travaillerait également sur la création d’un concurrent direct de Clubhouse, mais Instagram Lives pourrait capturer ceux qui souhaitent utiliser Clubhouse mais ne le peuvent pas, car l’application est uniquement pour iOS actuellement. Cependant, contrairement à Clubhouse, Instagram Live exige que les gens soient devant la caméra.

Bien que cela ne capte pas exactement l’audience de Clubhouse, Instagram Live Rooms sera certainement un bon ajout à tous les créateurs qui utilisent Instagram Lives pour des interactions ou des collaborations.

Instagram avait récemment annoncé qu’il commencerait à désactiver les comptes des personnes qui envoient à plusieurs reprises des messages haineux à d’autres sur la plate-forme appartenant à Facebook.