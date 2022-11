Alors que le climat se réchauffe, un urbaniste chinois préconise des “villes éponges”

Commentez cette histoire Commentaire

BEIJING – Pour amortir l’impact des conditions météorologiques extrêmes dues au changement climatique, un architecte paysagiste chinois a plaidé pour que la Chine et d’autres pays créent des «villes éponges». Yu Kongjian, qui s’est entretenu avec l’Associated Press à Pékin, utilise un langage large pour exprimer sa vision des villes capables de résister à des températures variables, à la sécheresse et à de fortes pluies. Les défis pour mettre en œuvre cette vision à une époque de développement économique ambitieux en Chine sont multiples.

Yu critique une grande partie de l’infrastructure moderne de l’Asie pour avoir été construite sur des idées importées d’Europe, qui, selon lui, sont mal adaptées au climat de mousson sur une grande partie du continent asiatique. Il souligne les récentes inondations qui ont fait des ravages dans de nombreuses villes asiatiques, qui, selon lui, sont causées par ce décalage architectural.

“Il n’y a aucune résilience du tout”, déclare Yu à propos de l’infrastructure en béton et en acier des grandes villes et de l’utilisation de tuyaux et de canaux pour évacuer l’eau. “Ceux-ci sont inutiles, ils échoueront et continueront d’échouer.”

Au lieu de cela, Yu propose d’utiliser les ressources naturelles, ou “l’infrastructure verte” pour créer des villes résilientes à l’eau. Cela fait partie d’une évolution mondiale parmi les professionnels de l’aménagement paysager et du génie civil vers une collaboration plus étroite avec l’environnement naturel. En créant de grands espaces pour retenir l’eau dans les centres-villes – comme les parcs et les étangs – les eaux pluviales peuvent être retenues sur place, ce qui aide à prévenir les inondations, dit-il. L’infrastructure des éponges offre également, en théorie, des moyens permettant à l’eau de s’infiltrer et de recharger les eaux souterraines en période de sécheresse.

“L’idée d’une ville éponge est de récupérer, de donner plus d’espace à l’eau”, a déclaré Yu.

Un tournant dans la prise de conscience de la Chine sur le changement climatique et l’adaptation urbaine s’est produit il y a dix ans, a déclaré Yu. Une inondation dévastatrice a frappé la capitale Pékin en juillet 2012.

La plus grande averse de Pékin en 61 ans a submergé les systèmes de drainage, inondé les passages souterrains du centre-ville et provoqué des crues soudaines dans la périphérie de la ville. Au moins 77 personnes sont mortes.

Yu a alors envoyé une lettre au secrétaire du parti de Pékin, Guo Jinlong, appelant à un changement dans la façon dont le gouvernement aborde les infrastructures de la ville. Il a continué d’envoyer des lettres à des hauts fonctionnaires et à des hauts dirigeants, dont le dirigeant chinois Xi Jinping.

Lors d’une conférence de travail gouvernementale l’année suivante, la Chine a intégré l’idée des villes éponges en tant que stratégie nationale, “en faisant jouer pleinement l’absorption, le stockage et la libération lente de l’eau de pluie par les systèmes écologiques”.

En 2014, le gouvernement central a publié une directive : recycler 70 % des eaux de ruissellement dans 20 % des zones urbaines d’ici 2020, et dans 80 % de ces zones d’ici 2030.

L’année suivante, il a lancé 16 projets pilotes de villes éponges, en ajoutant 14 autres en 2016. Les responsables ont également déclaré qu’ils accorderaient 600 millions de yuans (83 millions USD) chaque année pendant trois ans aux villes municipales, 500 millions aux capitales provinciales et 400 millions de yuans. vers d’autres villes.

Le mandat descendant et les subventions ont stimulé un boom des infrastructures absorbant l’eau, y compris dans les grandes villes comme Pékin, Shanghai et Shenzhen.

Des villes du monde entier tentent de la même manière d’intégrer des « rigoles biologiques » le long des routes, de protéger les zones marécageuses restantes pour absorber l’eau et d’augmenter le captage des eaux de pluie sur les toits.

En Chine, un parc de démonstration est situé dans le coin nord-est de la ville de Nanchang, dans le sud de la Chine. À la mi-octobre, les ingénieurs mettaient la touche finale à un parc luxuriant et pittoresque de 126 acres conçu pour amortir l’impact des inondations et des sécheresses.

Ancien dépotoir de cendres de charbon, le parc à éponges “Fish Tail” est construit dans une partie basse de la ville et destiné à réguler l’eau des quartiers et quartiers d’affaires environnants. Les cendres volantes, un sous-produit de la combustion du charbon, ont été mélangées à de la terre pour créer des mini-îlots dans le lac qui permettent à l’eau de s’infiltrer. Fang a déclaré que le mélange, maintenu en place par les racines des plantes, empêche les cendres de s’écouler dans l’eau. Que cela empêche la libération d’éléments toxiques dans les cendres est une question ouverte.

Pendant les périodes sèches, l’eau pouvait être prélevée, purifiée et utilisée pour l’irrigation des plantes.

Fang Yuan, ingénieur à l’institut de design de Yu, Turenscape, a déclaré que le parc servait d ‘”aquarium écologique”, capable de retenir 1 million de mètres cubes d’eau pendant les inondations et signifie que l’eau peut être utilisée, au lieu de simplement la rejeter dans les eaux usées. système.

Le parc sert également d’habitat pour les plantes et la faune perturbées par des conditions météorologiques extrêmes telles que la sécheresse.

Parfois, le concept de ville éponge a été difficile à mettre en œuvre en Chine. La mauvaise affectation des fonds, le manque d’expertise en matière d’urbanisme éponge et d’autres problèmes ont condamné certains projets.

En avril, le ministère du Logement et du Développement urbain-rural a annoncé que certaines villes avaient “une sensibilisation insuffisante, une compréhension inexacte et une mise en œuvre non systématique de la construction de villes en éponge”.

L’avis a également mis en garde contre l’utilisation des fonds destinés à la construction d’une ville éponge pour d’autres projets d’infrastructure généraux, tels que des bâtiments et des routes.

Ces directives ont été publiées après des pluies massives et des inondations catastrophiques dans la ville de Zhengzhou qui ont tué 398 personnes l’été dernier. Les eaux de crue ont inondé une section du métro de la ville, piégeant des centaines de navetteurs. Les sauveteurs ont afflué sur les lieux, mais 14 personnes sont mortes dans la catastrophe du métro.

Notamment, Zhengzhou était l’une des villes éponges pilotes, avec un investissement prévu de 53,58 milliards de yuans (7,4 milliards de dollars). Certains se sont demandé si les projets de villes éponges fonctionnaient.

Mais une enquête du Conseil d’Etat publiée en janvier a révélé que des fonds avaient été mal dépensés. Seuls 32% des 19,6 milliards de yuans investis sont allés à ce que le gouvernement a défini comme des concepts de ville éponge.

“Même au moment critique où tout le pays a mobilisé des forces pour soutenir le sauvetage et les secours en cas de catastrophe à Zhengzhou, ils étaient encore en train de” construire des parterres de fleurs “, selon le rapport du Conseil d’État.

Yu reconnaît qu’il y a un problème de surveillance. “De nombreuses villes l’utilisent simplement comme propagande – juste pour obtenir beaucoup d’argent du gouvernement central”, mais investissent ensuite les fonds dans d’autres projets.

Alors que les problèmes de mise en œuvre des villes absorbantes sont résolus, la vulnérabilité de la Chine aux conditions météorologiques extrêmes est claire. Une sécheresse prolongée depuis juillet a considérablement réduit le plus grand lac d’eau douce de Chine, Poyang.

Dans le village de Tangtou, à l’angle nord-est du lac normalement riche en eau, les habitants ont puisé des seaux d’eau dans un étang du village pour s’occuper de leurs légumes.

Depuis juillet, les villageois disent qu’ils n’ont pratiquement pas vu de précipitations, et encore moins d’eau dans leur coin du lac.

“Tout le lac était complètement à sec, et même le fleuve Yangtze était à sec”, a déclaré Duan Yunzhen, 73 ans, alors qu’il répandait l’eau de l’étang sur ses cultures.

“Nous avons planté du riz, du coton, du sésame et de la patate douce – ils souffrent tous de la sécheresse”, a déclaré Hong Zuhua, 62 ans.

Les producteurs de vidéos d’Associated Press Olivia Zhang à Pékin et Wayne Zhang à Nanchang, en Chine, ont contribué à ce rapport.