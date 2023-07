Alors que le climat se réchauffe, les États-Unis autorisent le déplacement d’espèces menacées d’extinction en dernier recours

BILLINGS, Mont. (AP) – Des responsables américains ont déclaré vendredi qu’ils faciliteraient aux scientifiques la relocalisation des plantes et des animaux en dehors de leurs aires de répartition historiques en dernier recours pour sauver les espèces menacées d’extinction par le changement climatique.

Les relocalisations d’espèces en difficulté à cause du changement climatique ont été effectuées sur une base limitée à ce jour, y compris à Hawaï où les chercheurs se sont précipités pour déplacer les oiseaux de mer vers de nouvelles îles pour les sauver de la montée des eaux océaniques.

Une modification de la réglementation fédérale publiée vendredi par l’administration Biden permettrait des relocalisations similaires pour certaines des plantes et des animaux les plus menacés protégés en vertu de la loi sur les espèces en voie de disparition.

Cela permet également des déplacements lorsqu’une espèce est évincée par des plantes ou des animaux sauvages non indigènes. Cet été, les responsables prévoient d’introduire des martins-pêcheurs de Guam sur l’atoll de Palmyra au sud d’Hawaï, après que des serpents arboricoles bruns amenés accidentellement à Guam vers 1950 aient décimé leur population. Les oiseaux sont éteints à l’état sauvage mais maintenus dans des zoos.

Le déplacement d’espèces dans de nouvelles zones a longtemps été considéré comme tabou en raison du potentiel de perturbation des écosystèmes indigènes et d’éviction de la flore et de la faune locales. La pratique est de plus en plus acceptée par de nombreux scientifiques et responsables gouvernementaux alors que le changement climatique modifie les habitats dans le monde entier.

Les responsables fédéraux ont déclaré que les impacts du changement climatique n’avaient pas été pleinement pris en compte lorsqu’ils ont adopté les règles précédentes empêchant le déplacement des espèces en voie de disparition. Alors que le réchauffement climatique s’intensifie, les changements d’habitat « forcent certaines espèces sauvages vers de nouvelles zones pour survivre, tout en rapprochant d’autres espèces de l’extinction », a déclaré la secrétaire à l’Intérieur Deb Haaland dans un communiqué.

Elle a déclaré qu’autoriser les relocalisations renforcerait les efforts de conservation et aiderait à protéger les espèces pour les générations à venir.

Les républicains des États occidentaux – où les loups gris ont été réintroduits il y a deux décennies en raison de fortes objections locales – se sont opposés à la proposition. Les responsables du Montana, du Nouveau-Mexique et de l’Arizona ont averti que les délocalisations pourraient causer des ravages écologiques à mesure que des «espèces envahissantes» seraient délibérément introduites.

Le porte-parole du gouverneur du Montana, Greg Gianforte, Jack O’Brien, a déclaré que les responsables de l’État examineraient les changements, mais ont exprimé leur déception. Les responsables fédéraux ont annoncé qu’ils se dirigeaient vers un week-end de vacances.

Les exemples abondent de catastrophes écologiques causées par des espèces introduites dans de nouvelles régions – de la carpe asiatique se propageant dans les rivières et les ruisseaux à travers les États-Unis, aux étourneaux d’Europe détruisant les cultures et chassant les oiseaux chanteurs.

D’autres responsables de la faune de l’État ont soutenu le changement et, avec des scientifiques extérieurs, ont suggéré des espèces qui pourraient en bénéficier. Ceux-ci incluent le cerf clé du sud de la Floride, les fleurs du désert du Nevada et de la Californie et le lézard terrestre de Sainte-Croix dans les îles Vierges.

Patrick Donnelly, du Centre pour la diversité biologique, a déclaré qu’il craignait que la règle ne soit détournée pour permettre à la destruction de l’habitat de faire place au développement. Son groupe a combattu les plans d’une mine de lithium au Nevada où se trouve une fleur sauvage du désert en voie de disparition. Le promoteur a proposé de transplanter le sarrasin de Tiehm et de faire pousser de nouvelles plantes ailleurs.

« La situation du sarrasin de Tiehm a soulevé le spectre d’une société minière détruisant intentionnellement l’habitat d’une espèce en voie de disparition, puis tentant de créer un nouvel habitat ailleurs en compensation », a déclaré Donnelly. « Il est troublant que cette nouvelle règle ne contienne pas une interdiction explicite d’un tel arrangement. »

La nouvelle règle de relocalisation des espèces fait suite aux récentes mesures prises par l’administration Biden pour annuler les changements majeurs apportés au programme des espèces en voie de disparition sous l’administration Trump. Les groupes industriels ont fait pression pour ces changements antérieurs, mais ils ont été fortement critiqués par les écologistes.

Le Fish and Wildlife Service a annoncé la semaine dernière qu’il rétablirait une réglementation vieille de plusieurs décennies qui impose des protections générales pour les espèces nouvellement classées comme menacées. Les responsables ont également déclaré qu’ils ne tiendraient plus compte des impacts économiques pour décider si les animaux et les plantes ont besoin de protection.

Suivez Matthew Brown : @MatthewBrownAP

Matthew Brown, l’Associated Press