Alors que le climat de l’Afrique se réchauffe, les pays riches promettent plus de fonds

Le montant promis par le Programme d’accélération de l’adaptation en Afrique – une initiative conjointe entre divers pays et organisations – est présenté comme le plus grand effort d’adaptation jamais réalisé dans le monde. La moitié du montant est promise par la Banque africaine de développement avec des représentants du Danemark, du Royaume-Uni, de la France, des Pays-Bas, du Fonds monétaire international et d’autres offrant également leur soutien à l’initiative.

Le sommet intervient quelques semaines seulement après que l’Organisation de coopération et de développement économiques a découvert que les pays riches n’ont pas tenu leur promesse de 2009 de dépenser 100 milliards de dollars par an pour aider les pays en développement à s’adapter au réchauffement climatique. L’organisation a déclaré que 83,3 milliards de dollars avaient été donnés aux pays les plus pauvres en 2020, la somme la plus élevée jamais enregistrée, mais toujours en deçà du montant initial.