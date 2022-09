Alors que le climat de l’Afrique se réchauffe, les pays riches promettent plus de fonds

MOMBASA, Kenya (AP) – Les pays riches ont déclaré qu’ils dépenseraient environ 25 milliards de dollars d’ici 2025 pour stimuler les efforts de l’Afrique pour s’adapter au changement climatique alors que le continent continue de lutter contre la sécheresse, les cyclones et la chaleur extrême, selon des responsables lors d’un sommet à Rotterdam en les Pays-Bas lundi.

Le montant promis par le Programme d’accélération de l’adaptation en Afrique – une initiative conjointe entre divers pays et organisations – est présenté comme le plus grand effort d’adaptation jamais réalisé dans le monde. La moitié du montant est promise par la Banque africaine de développement avec des représentants du Danemark, du Royaume-Uni, de la France, des Pays-Bas, du Fonds monétaire international et d’autres offrant également leur soutien à l’initiative.

Le continent n’émet que 3% à 4% des émissions alors qu’il abrite près de 17% de la population mondiale, mais les experts disent qu’il est particulièrement vulnérable au changement climatique car il est moins capable de s’adapter. Les nations africaines espèrent utiliser les fonds pour améliorer leur résilience aux phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les sécheresses ou les inondations, augmenter la couverture arborée et protéger la biodiversité, ainsi que développer leur capacité d’énergie renouvelable.

Le sommet intervient quelques semaines seulement après que l’Organisation de coopération et de développement économiques a constaté que les pays riches n’avaient pas tenu leur promesse de 2009 de dépenser 100 milliards de dollars par an pour aider les pays en développement à s’adapter au réchauffement climatique. L’organisation a déclaré que 83,3 milliards de dollars avaient été donnés aux pays les plus pauvres en 2020, la somme la plus élevée jamais enregistrée, mais toujours en deçà du montant initial.

Si les fonds promis au sommet de Rotterdam sont versés, l’objectif vieux de plusieurs décennies sera enfin atteint, mais les nations africaines préviennent que cela ne suffira pas.

“L’Afrique n’a pas les ressources pour lutter contre le changement climatique”, a déclaré Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement, lors du sommet. “Le continent ne reçoit que 3% du financement climatique total.”

L’Afrique aura besoin de 1,3 à 1,6 billion de dollars cette décennie pour mettre en œuvre ses engagements envers l’accord de Paris sur le climat, un coût annuel compris entre 140 et 300 milliards de dollars, a déclaré Adesina. Il a ajouté que les coûts d’adaptation au changement climatique devraient augmenter d’ici 2050, à mesure que les effets du réchauffement climatique s’aggravent.

Le président ghanéen Nana Akufo Addo a déclaré que son pays ferait pression pour que les fonds alloués à l’adaptation à un climat plus chaud soient doublés lors du prochain sommet des Nations Unies en Égypte en novembre.

Après des décennies de pays développés qui n’ont pas tenu leurs promesses de financement, de nombreux pays africains restent sceptiques quant à l’arrivée des fonds sur le continent.

Le champion de haut niveau des Nations Unies sur les changements climatiques pour l’Égypte, Mahmoud Mohieldin, a déclaré que la structure de financement climatique mondiale existante est “insuffisante et inefficace”, en particulier pour l’Afrique.

Wanjohi Kabukuru, Associated Press