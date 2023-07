Alors que le chaos ravage la France, les règles de la police pour tirer avec leurs armes sont sous surveillance

Les villes françaises sont à nouveau inflammables avec des destructions généralisées de biens et des pillages massifs au cours des trois dernières nuits, et cette fois-ci, l’indignation pourrait être beaucoup plus difficile à contenir pour le président Emmanuel Macron.

Alors qu’une succession de mesures d’austérité impopulaires, notamment le relèvement de l’âge de la retraite, a envoyé des syndicalistes français – accompagnés de quelques fauteurs de trouble – dans la rue pendant plusieurs mois cet hiver et ce printemps, l’extrême violence des dernières 72 heures prend une ampleur plus inquiétante .

Il a été déclenché par la fusillade par la police d’un adolescent de 17 ans, connu sous le nom de Nahel, qui a été arrêté mardi à un arrêt de la circulation dans la banlieue parisienne de Nanterre.

Il a été abattu alors qu’il démarrait, contre les ordres de la police.

Du jour au lendemain, l’officier désormais accusé d’homicide volontaire dans la fusillade s’est excusé par l’intermédiaire de son avocat et le gouvernement de Macron n’a cessé d’appeler au calme.

Aucune action ne semble avoir abaissé la température.

La police française se tient en position alors que des feux d’artifice se déclenchent lors d’affrontements avec des jeunes à Nanterre vendredi. (Gonzalo Fuentes/Reuters)

Des scènes capturées du jour au lendemain sur des vidéos de médias sociaux suggèrent que la violence a atteint une ampleur jamais vue depuis plus de trois décennies.

À Montreuil, des foules déchaînées ont détruit des magasins et un restaurant McDonald’s. A Nantes, une voiture a percuté la vitre d’un grand supermarché. À Aubervilliers, près de Paris, un dépôt de bus a été incendié avec 12 bus, et la façade du Centre aquatique de Paris, un site olympique majeur pour les jeux de 2024, a été endommagée par des émeutiers. Des bâtiments municipaux de Marseille et de plusieurs autres villes ont également été incendiés.

« Tous les jeunes des « banlieues » [suburbs] peuvent se reconnaître dans le cas de Nahel qui a été tué », a déclaré l’éminent sociologue français Christian Mouhanna, qui a beaucoup étudié la police française. Il est directeur du département de recherche et développement à l’Institut national des hautes études de sécurité et de justice à Paris. .

Nahel, dont le nom de famille n’a pas été dévoilé, avait une mère algérienne et un père marocain.

Mouhanna a déclaré que les « banlieues », ou banlieues de Paris, sont devenues synonymes de communautés troublées et à taux de criminalité élevé, qui abritent généralement de nombreux immigrants et réfugiés d’Afrique.

Pour beaucoup, la fusillade de l’adolescent à un arrêt de la circulation, la troisième fusillade policière mortelle en 2023, confirme ce qu’ils savaient déjà – qu’ils sont victimes de racisme institutionnel et de discrimination systémique, en particulier de la part de la police.

« Le problème est que nous avons 20 ans d’erreurs dans ces politiques à changer et elles ne peuvent pas être changées en deux jours ou deux semaines », a déclaré Mouhanna à CBC News dans une interview.

REGARDER | La violence se poursuit dans toute la France après des tirs mortels de la police : Plus d’affrontements en France après des tirs meurtriers de la police Des manifestations violentes et des arrestations massives se poursuivent dans toute la France après que la police a tiré sur un adolescent lors d’un contrôle routier à la périphérie de Paris. Un officier a été arrêté pour homicide.

Plus précisément, les militants locaux accusent une modification de la loi française de 2017 qui, selon eux, a abaissé le seuil permettant à la police de tirer avec leurs armes sur des personnes qui, selon eux, pourraient être sur le point de commettre un crime grave.

« La police française [are] la plus meurtrière d’Europe continentale », a déclaré Yasser Louati, président du Comité Justice et Libertés, une organisation nationale française qui défend les droits de l’homme et les libertés civiles. « C’est parce que le rôle de la police n’est pas de protéger et de servir, mais pour semer la peur. »

L’amendement de 2017 est intervenu après la violence de l’attentat et des tirs de masse au bureau du magazine Charlie Hebdo qui ont fait 17 morts, dont deux policiers.

« La police ne se sentait pas en sécurité et demandait plus de moyens de répondre [such] problèmes », a déclaré Mouamma, l’expert de la police.

Selon lui, le résultat a été un ajustement de la loi qui a donné à la police plus de latitude pour décider quand tirer avec ses armes, surtout si elle estime qu’un suspect potentiel est « susceptible » de mettre quelqu’un d’autre en danger.

Mounia, la mère de Nahel, une adolescente de 17 ans tuée par un policier français à Nanterre lors d’un contrôle routier, souffle un baiser à la foule alors qu’elle assiste à une marche en hommage à son fils à Nanterre jeudi. (Sarah Meyssonnier/Reuters)

« C’était comme un signal, ‘Oui, tu es plus libre, tu peux utiliser ton [guns] plus.’ Et ce que nous avons vu, c’est une augmentation des tirs », a déclaré Mouamma.

En France en 2022, 13 hommes, pour la plupart noirs ou d’origine arabe, ont été tué par la police aux arrêts de la circulation.

Louati, l’activiste du quartier, a déclaré que la violence de rue est alimentée par le sentiment que le gouvernement de Macron a l’intention de continuer à utiliser la police française comme méthode de contrôle des communautés gênantes, plutôt que de s’engager de manière significative avec elles.

« Ces meurtres ne sont pas une série d’accidents », a déclaré Louati à CBC News.

Des fleurs sont aperçues sur le site où Nahel, une adolescente de 17 ans, a été tuée par un policier français lors d’un contrôle routier, à Nanterre jeudi. (Gonzalo Fuentes/Reuters)

« Ils sont susceptibles de se produire car il n’y a pas de volonté politique de changer le dogme de la police. Et il y a encore moins de volonté politique de réprimer l’usage de la force meurtrière par la police. »

De plus, Louati a déclaré que la police n’était pas suffisamment formée à la désescalade ou aux procédures pour savoir quand sortir ses armes, ce qui ajoute à l’incertitude quant à la manière dont la nouvelle loi devrait être appliquée.

Dans ce dernier cas, vidéo tournée par des passants montre la Mercedes jaune de Nahil arrêtée par deux policiers qui ont pointé des armes sur les occupants à l’intérieur.

Lorsque la voiture est partie, un policier a tiré sur le conducteur dans la poitrine. La voiture s’est écrasée peu de temps après et le jeune de 17 ans a été déclaré mort.

Les gens assistent à une marche en hommage à Nahel à Nanterre jeudi. Le signe se lit comme suit : ‘La police tue. Justice pour Nahel. (Sarah Meyssonnier/Reuters)

Les puissants syndicats de police français, dont l’Alliance de police nationale, a publié une déclaration au lendemain de la fusillade condamnant Macron et d’autres autorités françaises pour avoir rendu un jugement précipité sur la culpabilité de l’officier.

Le rôle du président, dit-il, « est d’appeler au calme, de condamner fermement les violences urbaines et surtout de ne pas légiférer sous l’émotion ».

Les syndicats de police français contestent également l’idée plus large selon laquelle leurs membres sont soudainement devenus sensibles à la gâchette.

S’adressant à un chaîne de télévision française, un dirigeant syndical a attribué l’augmentation des fusillades aux arrêts de la circulation au fait que beaucoup plus de conducteurs étaient arrêtés pour vérifier leurs papiers ou parce qu’ils étaient soupçonnés de consommation de drogue. Le nombre de dépistages de drogue en bordure de route a augmenté de 30% depuis 2018, selon le rapport de France 24.

L’opposition d’extrême droite française dirigée par Marine Le Pen a également profité de la crise pour dénoncer Macron.

« C’est à la justice de répondre » dit-elle. « Le président est prêt à ignorer les principes constitutionnels dans le but d’éteindre un incendie potentiel. »

Le président français Emmanuel Macron quitte sa voiture alors qu’il arrive pour assister à une réunion d’urgence du gouvernement vendredi à Paris après que des émeutes ont éclaté pour la troisième nuit consécutive à travers le pays après la mort de Nahel, un adolescent de 17 ans tué par un policier. lors d’un contrôle routier à Nanterre. (Yves Herman/Reuters)

Le président français se retrouve à gérer une relation compliquée avec les différentes forces de police du pays.

Macron s’est appuyé à plusieurs reprises sur eux pour maintenir l’ordre après une série de propositions controversées qui ont déclenché des manifestations de masse. Les manifestations des « gilets jaunes » ou « gilets jaunes » en 2018 ont commencé comme une révolte contre les prix élevés du carburant, mais se sont ensuite transformées en un sentiment anti-gouvernemental plus large.

Plus récemment, la décision de Macron de relever l’âge de la retraite en France et de réduire les prestations de certaines personnes âgées a déclenché des mois de manifestations intenses, au cours desquelles la police a été appelée à plusieurs reprises à retenir les manifestants. Alors que ces manifestations ont attiré des centaines de milliers de personnes dans les villes françaises, les incidents les plus violents semblaient être l’œuvre de groupes anarchistes, plutôt que de syndicalistes en colère.

« Les politiciens utilisent la police pour résoudre les problèmes », a déclaré Mouamma, le sociologue. « Quand le gouvernement décide de ne pas négocier, il utilise la police. »

La manière dont Macron et les responsables prévoient de contenir la colère reste floue.

Vendredi, la Première ministre Élisabeth Borne a promis que le gouvernement examinerait « toutes les options » pour rétablir l’ordre, sans préciser exactement ce qui est envisagé.