Alors que le chaos cryptographique continue, les libéraux rappellent aux électeurs les éloges de Poilievre pour le bitcoin

Alors que les prix des crypto-monnaies plongent et que certaines des bourses qu’ils négocient sur les retraits de pause, le gouvernement libéral fédéral est impatient de rappeler aux électeurs que le chef conservateur Pierre Poilievre a autrefois vanté la classe d’actifs comme un moyen de « se retirer » de l’inflation.

Les crypto-monnaies ont bondi pendant la pandémie alors que les investisseurs injectaient des chèques de relance sur le marché. Mais l’ensemble de l’industrie fait face à un avenir incertain maintenant que FTX, l’un des plus grands échanges cryptographiques, est en faillite et que son fondateur en disgrâce, Sam Bankman-Fried, fait face à une série de sondes réglementaires.

Un autre échange, BlockFi, est en plein désarroi. La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis est également aurait enquêté sur d’autres acteurs majeurs de la cryptographieBinance et Coinbase, suite à l’implosion de FTX.

Le résultat a été une pression massive sur les prix du bitcoin et d’autres crypto-monnaies comme Ethereum.

Le prix du bitcoin est une fraction de ce qu’il était lorsque Poilievre a annoncé en mars son projet pour faire du Canada la “capitale mondiale de la blockchain” – une référence au système qui enregistre les transactions en bitcoins et autres crypto-monnaies.

Prenant la parole dans un magasin de shawarma à London, en Ontario. qui accepte le bitcoin comme moyen de paiement, Poilievre a déclaré aux électeurs plus tôt cette année que “le Canada a besoin de moins de contrôle financier pour les politiciens et les banquiers et de plus de liberté financière pour le peuple”.

« Le choix et la concurrence peuvent offrir aux Canadiens de meilleurs produits monétaires et financiers. Non seulement cela, mais cela peut également permettre aux Canadiens de se retirer de l’inflation avec la possibilité d’opter pour les crypto-monnaies. Il est temps que les Canadiens reprennent le contrôle de leur argent. ,” il a dit.

Au cours de sa course à la direction conservatrice, la campagne de Poilievre a déclaré qu’il souhaitait favoriser “une nouvelle économie décentralisée et ascendante” en créant un environnement réglementaire plus permissif pour la cryptographie.

Il a dit qu’il travaillerait avec les provinces et les territoires pour éliminer une “toile d’araignée de règles contradictoires” qui régit des produits comme le bitcoin et la blockchain. Poilievre a également déclaré qu’il souhaitait que la cryptographie soit traitée comme de l’or et d’autres matières premières à des fins fiscales.

Et le chef conservateur a mis son argent là où il parle.

Selon un dépôt du commissaire fédéral à l’éthiquePoilievre détenait un investissement dans le bitcoin depuis le 4 mai. Il a déclaré une participation dans le fonds négocié en bourse (ETF) Purpose bitcoin, un investissement qui suit de près le prix du bitcoin.

« Mauvais conseil »

Le bitcoin se négocie à environ 16 500 $ US, soit près de 75 % de moins que sa valeur en novembre 2021.

Cela signifie que si vous investissiez 10 000 $ dans le bitcoin à la même époque l’année dernière, il ne vous resterait plus que 2 500 $ de cet investissement initial – une perte de valeur époustouflante pour tout produit financier.

Si Poilievre détient toujours une part de l’ETF bitcoin, son investissement vaudrait 60% de moins que ce pour quoi il s’échangeait en mai, lorsqu’il a divulgué l’avoir pour la première fois.

Le bureau de Poilievre n’a pas répondu à une demande de commentaire sur sa propriété actuelle de Bitcoin.

Alors que le chaos de la cryptographie se poursuit, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, a appelé Poilievre à “s’excuser” d’avoir stimulé un produit qui a coûté cher à certains investisseurs.

Face aux affirmations des conservateurs selon lesquelles les budgets déficitaires massifs des libéraux ont alimenté une inflation vertigineuse, Freeland a riposté en affirmant qu’on ne peut pas faire confiance à Poilievre avec l’argent du pays après avoir vanté un produit qui a chuté.

“Parlons d’un conseil vraiment terrible qui a été offert aux Canadiens au printemps par le chef conservateur. Il a exhorté les Canadiens à investir dans la cryptographie comme moyen de se retirer de l’inflation. Maintenant, le bitcoin s’est effondré de 21 % au cours de la semaine dernière. et de plus de 65 % depuis que le chef conservateur a donné pour la première fois ce conseil imprudent aux Canadiens », a déclaré Freeland lors de la période des questions lundi.

“Les conservateurs devraient s’excuser aujourd’hui pour cette politique imprudente et admettre qu’investir dans la cryptographie aurait mis les Canadiens en faillite.”

Tout le monde n’a pas été mis en faillite par la crypto. Un investisseur qui a versé de l’argent dans le bitcoin au début de la pandémie – et qui a occupé ce poste jusqu’à présent – ​​serait en fait assis sur un gain. Les investisseurs antérieurs ont s’en est encore mieux sorti.

Et la crypto pourrait voir un rebond – le bitcoin a traversé une crise similaire lors du “grand crash crypto” de 2018, pour ensuite augmenter les années suivantes.

Quoi qu’il en soit, Poilievre est resté silencieux sur la question depuis que les prix ont commencé à s’effondrer. Il n’a plus fait d’apparitions sur des podcasts sur le thème de la cryptographie.

En février, Poilievre était un invité à une émission animée par un commerçant de bitcoins qui a comparé les politiques des banques centrales à l’esclavage.

Poilievre a déclaré à l’animateur de l’émission, Robert Breedlove, que lui et sa femme regardaient sa chaîne YouTube “jusque tard dans la nuit”.

“Je trouve cela extrêmement instructif et ma femme et moi sommes connus pour regarder YouTube et votre chaîne tard dans la nuit une fois que nous avons couché les enfants”, a déclaré Poilievre. “Et j’ai toujours aimé ça et j’ai beaucoup appris sur le bitcoin et d’autres problèmes monétaires en vous écoutant.”

Mariam Humayun est professeure adjointe de marketing à l’Université d’Ottawa et experte en bitcoin et en crypto-monnaie.

Elle a déclaré que certaines “personnes dans l’espace bitcoin sont très, très sceptiques” à l’égard des politiciens qui “sautent dans le train en marche”.

“Ils utilisent quelques mots à la mode pour paraître innovants, mais ils ne font pas preuve de diligence raisonnable quant à ce qu’ils soutiennent réellement”, a-t-elle déclaré. “Ils projettent leur politique sur le bitcoin alors que cette technologie est vraiment une chose apolitique.”

Humayun a déclaré que certains types de l’industrie considèrent les politiciens comme Poilievre comme des “amis du beau temps” qui sont à fond sur le produit lorsque les prix sont élevés mais disparaissent quand il y a une période difficile.

“Il y a beaucoup de gens qui ont été touchés et ils ont malheureusement perdu leurs économies. Les médias sociaux ont suralimenté certaines de ces choses. Il y aura un énorme compte à rendre pour l’écosystème”, a-t-elle déclaré à propos de l’environnement crypto post-effondrement de FTX. .

“Il n’est pas naïf”

JP Lewis est professeur de sciences politiques à l’Université du Nouveau-Brunswick à Saint John et auteur de Le Plan directeur : Les partis conservateurs et leur impact sur la politique canadienne.

Lewis a déclaré que Poilievre avait vanté la cryptographie en partie pour attirer un certain segment des membres conservateurs et gagner le leadership.

«Beaucoup de candidats à la direction disent des choses pour plaire à la base. Il s’adressait à un type très spécifique d’électeur conservateur avec ce discours cryptographique. Je dirais que, d’après le style de Poilievre, il serait très surprenant qu’il recule. Il en parlera moins”, a déclaré Lewis.

“C’est un opérateur politique dans son cœur. Il savait très bien ce que ces talk-shows sur YouTube feraient pour cette marque. Il y avait des avantages et il y avait des risques. Il n’est pas naïf.”

Un certain nombre d’investisseurs de droite et d’esprit libertaire ont défendu la crypto-monnaie – un instrument financier peu réglementé dans le monde occidental – comme un moyen de réduire le contrôle du gouvernement sur l’argent, car l’offre de jetons de crypto-monnaie n’est pas définie par une autorité comme le Banque du Canada ou la Réserve fédérale américaine.

Avec son offre limitée à seulement 21 millions de jetons, les boosters de bitcoins insistent sur le fait que la crypto-monnaie est une protection contre l’inflation à un moment où les banques centrales poursuivent des politiques qui diluent la valeur de l’argent.

Certains de ces investisseurs de droite ont adopté le label “cryptobro”, un terme parfois péjoratif pour les personnes dogmatiques sur la crypto et son potentiel à changer le monde de la finance.

“La question est de savoir s’il y aura des ramifications politiques avec un électeur aux élections générales. Les libéraux pourront-ils coller Poilievre avec le bitcoin, avec le convoi, avec les théories du Forum économique mondial, et cela résonnera-t-il avec les électeurs modérés ou non partisans qui décident des élections?” dit Lewis.

“C’est un vieux livre de jeu libéral – des tactiques alarmistes. Nous ne savons pas à quel point cela sera efficace.”