Alors que le changement climatique s’aggrave, l’Égypte supplie les familles d’avoir moins d’enfants

GIZA, Égypte – Dans son quartier surpeuplé sur la rive ouest du Nil, ses amis l’appellent «la mère des enfants». À 32 ans, Rana Ragab a déjà cinq enfants et vient d’apprendre qu’elle est enceinte de son sixième. Elle et son mari, un boucher, sont ravis. « Il n’arrête pas de dire à tous ceux qu’il voit : ‘Rana est enceinte !’ », a-t-elle déclaré. “Les clients appellent pour des commandes et il leur dit : ‘Ma femme est enceinte !'”

Le gouvernement égyptien, cependant, considère les familles par leur taille comme une grave menace pour le pays – et a dépensé des millions de dollars au cours des dernières années pour essayer de convaincre les parents d’avoir moins d’enfants.

Dans des discours publics, le président Abdel Fatah al-Sissi a réprimandé à plusieurs reprises les familles pour avoir plus de deux enfants, qualifiant la crise démographique de problème de sécurité nationale qui a entravé les progrès. sur les objectifs de développement.

L’inquiétude de longue date de l’État concernant son taux de natalité est partagée par de nombreux autres pays d’Afrique, où les ressources naturelles et les services sociaux ont du mal à suivre le rythme de la croissance rapide des populations. Le Nigéria compte plus de deux fois plus d’habitants que l’Égypte. La population de l’Éthiopie – enfermée dans une lutte de longue date avec l’Égypte pour l’accès au Nil – a atteint 121 millions d’habitants. Plus d’un milliard de personnes vivent déjà en Afrique. D’ici 2050, les populations d’au moins 26 pays africains devraient doubler.

Le gouvernement du Caire affirme que la question est plus urgente que jamais, car la hausse des températures menace de plus en plus l’approvisionnement en nourriture et en eau du pays – des sujets qui seront en tête de l’ordre du jour de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique, connue sous le nom de COP27, qui commence dimanche à la ville égyptienne de Charm el-Cheikh.

En tant qu’hôte de la COP27, l’Égypte s’est engagée à défendre les préoccupations africaines, notamment la façon dont la croissance démographique rapide peut accroître la vulnérabilité des pays au changement climatique. L’Afrique est déjà gravement touchée par le changement climatique alors qu’elle n’est responsable que d’environ 3 % des émissions mondiales de CO2.

En Égypte, les taux de natalité et de fécondité diminuent progressivement, mais pas assez rapidement. Pour que le pays crée suffisamment d’emplois et améliore le niveau de vie national, et pour éviter les pénuries de ressources, il devrait réduire ses naissances annuelles de plus de 2 millions l’an dernier à environ 400 000, a déclaré le gouvernement. Mais plus d’un million de bébés sont nés au cours des sept derniers mois seulement, ce qui porte la population totale à 104 millions, soit près de cinq fois plus depuis que le pays a obtenu son indépendance dans les années 1950.

Les effets de la croissance démographique de l’Égypte se font sentir dans ses embouteillages et ses centres commerciaux bondés, ses salles de classe débordantes et ses immeubles d’appartements bondés. Mais les résidents des zones urbaines restent quelque peu à l’abri des pressions environnementales sur les communautés rurales et l’agriculture, qui est vitale pour l’économie du pays.

Ce pays aride est en première ligne du changement climatique – alors que les températures continuent d’augmenter, l’Égypte sera de plus en plus vulnérable à l’élévation du niveau de la mer, aux pénuries d’eau et aux conditions météorologiques extrêmes, prédisent les experts, y compris les vagues de chaleur et les tempêtes de poussière.

Presque tout le monde en Égypte vit sur une bande relativement petite de terres fertiles le long du Nil. Les agriculteurs qui ont longtemps compté sur le fleuve ont maintenant du mal à s’adapter à mesure que les niveaux d’eau ont diminué. Selon un récent rapport publié par l’UNICEF et l’Université américaine du Caire, le pays « se rapproche de la ‘pénurie absolue d’eau’ ». Le gouvernement a cherché à limiter la quantité de terres agricoles utilisées pour la culture de cultures gourmandes en eau telles que les bananes.

La décision de Ragab et de son mari d’avoir une grande famille souligne à quel point la tradition et les libertés personnelles compliquent les efforts du gouvernement pour gérer la croissance démographique. Les souhaits de l’État n’ont pas été un facteur dans le choix de la famille, a-t-elle déclaré.

“Je comprends pourquoi le gouvernement pourrait dire un ou deux enfants, à cause de la responsabilité financière”, a déclaré son mari, Mahmoud Shawky. « Certaines personnes ont deux enfants et mangent de la viande une fois par mois. Ce n’est pas le cas pour nous. »

Shawky gagne assez de sa boucherie pour subvenir aux besoins de la famille. Leur appartement est modeste mais ils utilisent leurs économies pour financer les cours d’athlétisme des enfants et les voyages sur la côte.

“Nous devons pouvoir nous occuper de nos enfants”, a-t-il déclaré. “Je suis très opposé à ce que les gens aient des enfants sans moyens.”

Dans les régions rurales du pays, cependant, la décision d’avoir une famille nombreuse est souvent plus compliquée. Beaucoup d’agriculture les familles ont plus d’enfants parce qu’elles ont besoin d’aide dans les champs, a déclaré Sahar Khamis, spécialiste des médias arabes à l’Université du Maryland.

Pendant des décennies, les messages du gouvernement sur la planification familiale n’ont “pas du tout été utiles” et ont même parfois été contre-productifs, a-t-elle déclaré. Une publicité qui montrait deux parents avec un garçon et une fille, exhortant une petite famille à une vie meilleure, “n’a généré aucun effet positif et n’a même pas été comprise par une partie du public”, a-t-elle déclaré, certaines familles l’interprétant comme un encouragement à continuer d’essayer jusqu’à ce qu’ils aient des enfants des deux sexes.

Dans les zones agricoles, “la politique consistant à n’avoir que deux enfants est totalement déconnectée”, a déclaré Khamis. Lorsque le gouvernement fait pression de manière agressive pour que les familles aient moins d’enfants, cela peut donner l’impression de “simplement utiliser le peuple comme bouc émissaire pour les lacunes du gouvernement en matière de croissance économique”.

Pourtant, le Fonds des Nations Unies pour la population, qui soutient les cliniques mobiles qui se rendent dans les zones rurales du pays pour éduquer les femmes sur les contraceptifs, a déclaré qu’il y avait eu une augmentation notable de leur utilisation ces dernières années.

Selon l’enquête égyptienne sur la santé familiale de 2021, environ 65% des femmes mariées âgées de 15 à 49 ans utilisaient la planification familiale moderne – une augmentation de 8 points de pourcentage par rapport à 2014. Environ 63 pour cent de ceux qui utilisent des contraceptifs ont déclaré les avoir obtenus auprès d’établissements gérés par le gouvernement.

Bien que la plupart des amis de Ragab les utilisent, elle “n’a jamais été convaincu.”

Elle a brièvement utilisé un stérilet mais l’a fait retirer après quelques mois seulement.

« J’ai l’impression qu’ils rejettent le destin de Dieu. Si je suis destinée, j’aurai l’enfant », a-t-elle déclaré.

Hala Elsaid, ministre égyptienne de la planification et du développement économique, a déclaré dans une interview au début de cette année que le gouvernement voit toujours son grand population comme « un atout majeur ».

“Mais nous voulons que chaque enfant qui vient au monde [to have] une bonne chance d’éducation [and] bon traitement médical », a-t-elle déclaré.

Dans un discours prononcé l’année dernière, le président Sissi a pris un ton plus dur : les parents de plus de deux enfants, a-t-il dit, « submergez-vous et l’État ».

Mais Ragab ne voit ses enfants que comme une source de joie.

À la fin du mois dernier, elle a envoyé à un journaliste du Washington Post une photo de son test de grossesse – deux lignes roses sur le petit écran blanc. “J’ai de bonnes nouvelles pour toi. J’ai fait un test et je suis enceinte ! dit-elle dans une note vocale.

Pour son mari, c’était « comme si c’était la première fois qu’on tombait enceinte », dit-elle.