Alors que le changement climatique et les coûts élevés pèsent sur les pêcheries de l’Alaska, de moins en moins de jeunes se lancent dans ce métier.

KODIAK, Alaska (AP) — Lane Bolich est venu travailler pour la première fois en Alaska pour la liberté et l’excitation que procure le métier de pêcheur.

Bolich, qui se décrit lui-même comme un accro à l’adrénaline, a quitté sa ville natale dans l’État rural de Washington parce qu’il adore être sur l’océan, même par temps froid d’hiver, et cela lui a donné la chance de gagner plus d’argent que chez lui. Après avoir travaillé comme matelot de pont pendant deux ans sur le bateau d’un ami de la famille, Harmony, il a pris le volant en tant que capitaine cette année à seulement 20 ans.

Bolich est une rareté dans une industrie vieillissante, confrontée à d’importantes barrières à l’entrée – les équipements et les droits d’accès sont coûteux – et à une imprévisibilité croissante à mesure que le changement climatique d’origine humaine modifie les habitats marins. Alors que certaines populations de poissons diminuent et que de moins en moins de personnes s’adonnent au commerce, les pêcheurs et les groupes de conservation s’efforcent activement d’attirer et de retenir la prochaine génération de pêcheurs grâce à des subventions et à des formations, même si l’industrie continue de diminuer en Alaska.

Parmi les jeunes qui deviennent pêcheurs commerciaux, beaucoup y voient un moyen de gagner beaucoup d’argent pendant une courte période, tandis que d’autres souhaitent maintenir l’industrie à long terme d’une manière qui profite à la fois aux pêcheurs et aux pêcheries. Mais comme les obstacles dépassent les avantages, les jeunes pêcheurs sont rares.

« Il n’y a pas d’avenir pour une industrie sans jeunes », a déclaré Linda Behnken, directrice exécutive de l’Association des pêcheurs à la palangre de l’Alaska. « Ils pensent à la santé à long terme de la ressource, à la santé de l’industrie et des communautés de pêcheurs dont ils font partie. »

Une étude de 2018 a révélé que l’âge moyen des pêcheurs avait augmenté de 10 ans par rapport à la génération précédente pour atteindre environ 50 ans. Les communautés rurales ont également perdu 30 % de leurs titulaires de permis locaux à mesure que les droits d’accès se sont consolidés et ont rendu plus difficile l’entrée de nouveaux pêcheurs dans l’industrie.

Mais le plus grand défi, a déclaré Behnken, est le changement climatique et ses conséquences sur la santé à long terme des stocks de pêche et de l’industrie. Des recherches ont montré que le réchauffement des températures des océans peut rendre les habitats des poissons moins adaptés, entraînant des changements dans les populations et les différents écosystèmes, ainsi que la perte potentielle d’espèces de poissons d’importance commerciale.

« Je pense que les gens reconnaissent que l’avenir est moins prévisible dans le domaine de la pêche et que nous allons assister à des fluctuations plus importantes », a-t-elle déclaré. « Il y a juste beaucoup plus d’inconnues. »

Ces défis sont évidents pour Bolich. Il a déclaré que travailler comme pêcheur commercial aujourd’hui signifie travailler à réparer les dommages causés aux pêcheries par des pratiques néfastes du passé, comme la surpêche, et comprendre l’impact du changement climatique sur les populations de poissons.

« Je pense que les beaux jours de la pêche sont en quelque sorte derrière nous », a-t-il déclaré. « Maintenant, c’est une sorte de reprise qui consiste à essayer de ramener le poisson et d’essayer de conserver ce moyen viable de gagner sa vie. »

Marissa Wilson, directrice exécutive de l’Alaska Marine Conservation Council, a noté que la diminution du nombre de personnes travaillant coïncide avec le rétrécissement des pêcheries en général, à mesure que les populations de poissons diminuent et se déplacent. Le coût initial élevé des droits d’accès et de l’équipement a également dissuadé certaines personnes de se lancer dans la pêche commerciale.

« C’est une poignée de choses qui se rejoignent en même temps qui rendent les choses difficiles », a-t-elle déclaré.

L’Alaska Marine Conservation Council et l’Alaska Longline Fishermen’s Association ont activement fait pression sur le Congrès pour l’adoption de la loi sur le développement des jeunes pêcheurs, qui a été adoptée en janvier 2021. Dans le cadre de cette loi, le Sea Grant Office de la National Oceanic and Atmospheric Administration a accordé environ 1 million de dollars cette année. pour aider à financer la formation à bord et le mentorat des jeunes pêcheurs de l’Alaska.

Davantage de formation devrait aider car il est difficile de trouver un équipage fiable pour les bateaux, selon Darren Platt, capitaine de l’Agnes Sabine, un bateau de pêche au saumon basé à Kodiak. Lorsque Platt a commencé à exploiter son propre bateau en 2010, le chômage était élevé et la main-d’œuvre plus facile à trouver, mais à mesure que les emplois sont devenus plus disponibles dans les 48 pays inférieurs, Platt a remarqué que moins de personnes se rendaient à Kodiak pour travailler. Cette perte de main-d’œuvre, combinée au manque de pêcheurs de carrière expérimentés, rend difficile la dotation en personnel d’un bateau.

« Nous devons continuellement faire venir des gens de l’extérieur pour venir travailler », a-t-il déclaré. « Et ce sont généralement des étudiants ou des jeunes à la recherche d’une aventure, mais pas d’un pêcheur de carrière. »

Pour Juan Zuniga, matelot de première année sur le bateau de Platt, ce sens de l’aventure et la perspective de gagner beaucoup d’argent l’ont attiré vers Kodiak depuis son domicile en Floride. Platt a enseigné à Zuniga tout ce qu’il sait sur le travail sur un bateau.

« C’est un endroit assez éloigné de chez moi, donc un très grand pas hors de ma zone de confort », a déclaré Zuniga. « J’ai encore beaucoup à apprendre. »

Retenir les matelots de pont est essentiel pour Platt et il dit qu’il s’efforce de garder les membres d’équipage aussi à l’aise que possible afin qu’ils puissent retourner au travail la saison suivante.

Pour beaucoup cependant, travailler sous contrat sur un bateau est un moyen rapide de gagner de l’argent et d’acquérir de l’expérience pour une carrière différente. Sam Stern, matelot de pont sur le Big Blue, envisage de poursuivre une carrière dans l’ingénierie maritime et a travaillé cette saison à la fois pour gagner de l’argent pour ses études et pour gagner des heures en mer en vue d’obtenir un éventuel permis dont il aura besoin pour ce travail.

« Je suppose que les gens de mon âge ne considèrent pas vraiment cela comme une carrière », a déclaré Stern, ajoutant qu’il peut gagner jusqu’à 20 000 $ en un seul été. « Il s’agit plutôt d’un moyen de gagner de l’argent rapidement. »

Mais la pêche est devenue bien plus que cela pour Bolich.

Sur l’Harmony, Bolich court entre le pont et la cabine, récupérant des outils électriques et réparant l’équipement avant de retourner en mer pour approvisionner les bateaux de pêche et ramener leurs prises pour transformation. En tant que capitaine, il doit connaître tous les aspects de chaque métier et être capable de diriger un équipage plus âgé que lui. Il admet que sa première année sera une expérience d’apprentissage, mais cela ne le décourage pas.

Il espère transmettre ce qu’il a appris à la génération qui lui succédera, afin que l’industrie de la pêche de l’Alaska puisse perdurer.

« Je veux qu’ils y voient un avenir », a-t-il déclaré. « Pas seulement un travail sans issue. »

Suivez Joshua A. Bickel sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter : @joshuabickel

