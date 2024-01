Alors que le cas de Trump est en jeu, le juge retarde la déposition de Fani Willis dans l’affaire de divorce

Un juge de Géorgie a suspendu la déposition de la procureure du comté de Fulton, Fani Willis, dans l’affaire de divorce de son principal procureur, au milieu d’allégations selon lesquelles elle et le procureur Nathan Wade auraient été impliqués dans une relation inappropriée lors de la poursuite de l’affaire d’ingérence électorale contre l’ancien président Donald. Atout.

Le juge chargé de l’affaire du divorce de Wade a déclaré qu’il attendrait et déterminerait si Willis devait être destitué dans l’affaire après la destitution de Wade lors de la procédure de la semaine prochaine.

“L’essentiel pour moi est de savoir si [Willis] “Il n’a pas de connaissances personnelles uniques ou a une connaissance personnelle unique d’une question pertinente à l’affaire”, a déclaré le juge en ordonnant la suspension. “Ce n’est qu’après avoir entendu ce que M. Wade a à dire qu’il peut faire, je pense que je peux prendre une décision sur si [Willis] a une connaissance unique sur ces questions.

La déposition de Willis était prévue pour mardi.

Michael Roman, l’un des co-accusés de Trump dans son affaire d’ingérence électorale en Géorgie, cherche à rejeter l’acte d’accusation retenu contre lui et à disqualifier Willis, alléguant qu’elle « s’est engagée dans une relation personnelle et amoureuse » avec l’un des principaux procureurs qu’elle a recrutés. sur l’affaire, ce qui aurait entraîné pour eux deux un gain financier.

L’assignation de Willis, selon des documents judiciaires, a été signifiée à Willis le même jour où Roman a déposé des allégations selon lesquelles elle entretenait une relation inappropriée avec Wade, qu’elle a fait appel pour l’aider à poursuivre l’affaire contre Trump. Le dossier allègue que Wills « s’est engagé dans une relation personnelle et amoureuse » avec Wade, ce qui aurait abouti à un gain financier pour tous les deux.

L’épouse de Wade avait demandé au juge dans son affaire de divorce d’appliquer l’assignation à comparaître afin de « déterminer les détails » entourant la relation entre Wade et Willis. Son dossier comprenait des relevés de carte de crédit qui semblent montrer que Wade a payé plusieurs voyages à Miami et à San Francisco pour lui et Willis lors de l’enquête électorale.

L’avocat de Willis, Cinque Axam, a déclaré au juge lors de l’audience de lundi que le témoignage de Willis n’était pas pertinent pour l’affaire de divorce car il s’agissait d’un “divorce sans faute”.

“Les deux parties ont allégué que [the marriage] est irrémédiablement brisé”, a déclaré Axam. “Alléger l’adultère n’est pas pertinent.”

Le juge a demandé si l’avocat de Willis disait que son client manquait de connaissances personnelles « uniques » qui ne pourraient pas être découvertes d’une autre manière. Axam a répondu que “les connaissances qu’elle peut avoir ou non ne sont pas uniques.”

“Mlle Willis ne partage aucun compte avec [Wade]DA Willis ne détermine pas à quoi il dépense son argent, peu importe d’où il vient”, a déclaré Axam.

Andrea Hastings, avocate de l’épouse de Wade, a plaidé en faveur de la déposition.

“J’ai des questions”, a déclaré Hastings à plusieurs reprises. “Et elle doit y répondre.”

Au début de l’audience de lundi, le juge — à la demande d’Ashleigh Merchant, l’avocat de Roman qui a été le premier à déposer la requête contenant les allégations — a ordonné que l’affaire de divorce entre Wade et sa femme soit descellée et rendue publique.

La décision a été rendue malgré les objections de l’avocat de Wade, qui a soutenu que “l’état actuel” de l’affaire “montre clairement le préjudice causé à ces parties”.

L’avocat de l’épouse de Wade a consenti à la levée des scellés, affirmant qu’il n’y avait “aucune objection”. Une coalition médiatique, dont fait partie ABC News, a également plaidé en faveur de la levée des scellés de l’affaire.

Depuis que la requête contenant les allégations a été déposée plus tôt ce mois-ci, un porte-parole du bureau du procureur n’a publié qu’une seule déclaration, affirmant qu’il répondrait aux allégations “par le biais de documents judiciaires appropriés”.

S’exprimant la semaine dernière à l’église épiscopale méthodiste africaine de Big Bethel lors d’un service de la Journée Martin Luther King Jr., Willis a semblé aborder les allégations pour la première fois, se qualifiant de personne « imparfaite » et « imparfaite » et défendant Wade comme un « grand ami et un grand avocat. Elle n’a pas nié les allégations, même si elle a laissé entendre qu’elles étaient motivées par la race.

Le juge du comté de Fulton chargé de l’affaire d’ingérence électorale a fixé une audience de preuve sur les allégations au mois prochain et a ordonné au bureau du procureur de répondre aux allégations devant le tribunal d’ici le 2 février.

L’avocat de Trump a déclaré qu’il envisageait d’adopter la motion de Roman, qui vise à disqualifier Willis de l’affaire et à rejeter l’acte d’accusation.

Roman, Trump et 17 autres ont plaidé non coupables en août de toutes les accusations portées contre eux dans le cadre d’un vaste acte d’accusation de racket pour leurs tentatives présumées visant à annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020 dans l’État de Géorgie. Quatre coaccusés ont par la suite conclu des accords de plaidoyer en échange d’accepter de témoigner contre d’autres accusés.