Alors que le Canada s’oriente vers une formation de trois ans pour les médecins de famille, certains s’inquiètent d’une aggravation des pénuries

Le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) souhaite augmenter la durée de la résidence en médecine familiale de deux à trois ans afin de préparer les médecins à traiter des patients plus complexes. Mais le plan suscite des inquiétudes car il risque d’aggraver la pénurie de médecins de famille à un moment où six millions de Canadiens n’y ont pas accès.

La résidence est la formation de spécialité clinique que les nouveaux médecins doivent suivre après avoir obtenu leur diplôme en médecine ; ils ne peuvent pas pratiquer sans le terminer.

Le premier programme de trois ans devrait être lancé en 2027, a déclaré la Dre Nancy Fowler, médecin de famille de Hamilton et directrice générale de la Division de médecine familiale universitaire du CMFC, l’organisme national qui établit des normes et accrédite la formation postdoctorale en médecine familiale pour les les 17 facultés de médecine du Canada.

« Les médecins de famille, en particulier, en tant que première ligne des soins de santé… sont réellement confrontés à une situation changeante en termes de vieillissement de la population, de complexité sociale et de niveaux de préoccupation sans précédent concernant la toxicomanie et la santé mentale », a déclaré Fowler.

« [They] se retrouvent également sous-estimés lorsqu’il s’agit de gérer leur cabinet et de bénéficier du soutien administratif requis.

La Dre Nancy Fowler est médecin de famille et directrice générale de la Division de médecine familiale universitaire du CMFC. (Alex Lupul/CBC)

Selon Fowler, le collège a fait consultations avec des médecins de famille établis, des facultés de médecine, des étudiants et des résidents, ainsi qu’en examinant programmes dans d’autres paysen conclusion, deux ans ne suffisent pas pour acquérir les compétences de base, ainsi que des sujets tels que les soins aux personnes âgées, les nouvelles technologies et les soins virtuels, la santé mentale et les dépendances, ainsi que les effets du racisme et du colonialisme sur la santé.

Le premier objectif est d’élargir la base de formation et d’exposition afin que les médecins de famille soient équipés pour travailler n’importe où au Canada – des villes aux régions nordiques et rurales, a-t-elle déclaré.

Il existe également un besoin de compétences nouvelles et renforcées dans des domaines spécifiques des soins de santé, d’apprentissage des soins virtuels et de l’intelligence artificielle et de travail en équipe avec d’autres prestataires de soins de santé, a-t-elle déclaré. De nombreux médecins de famille doivent également apprendre à ouvrir un cabinet.

« Ce n’est en aucun cas une critique de l’entraînement actuel; c’est juste que nous devons rester en phase avec notre temps et nous devons nous assurer que notre entraînement évolue », a expliqué Fowler.

L’objectif de la formation de trois ans est de donner aux médecins de famille suffisamment de temps pour acquérir des compétences de base ainsi que des sujets complexes tels que les soins aux personnes âgées, les nouvelles technologies et les soins virtuels, la santé mentale et les dépendances, ainsi que les effets du racisme et du colonialisme sur la santé. (Alex Lupul/CBC)

D’une durée de deux ans, la résidence en médecine familiale au Canada est l’une des plus courtes au monde, même si les nouveaux médecins ont déjà obtenu un diplôme de premier cycle admissible et leur diplôme en médecine, soit environ une décennie à l’école.

La plupart des pays européens sélectionnent les médecins stagiaires en dehors du lycée ; la faculté de médecine dure alors six ou sept ans, avant que le nouveau médecin ne termine sa résidence.

L’Australie, la Nouvelle-Zélande et l’Irlande offrent une formation en médecine familiale de cinq ans après l’obtention d’un doctorat en médecine.

Pendant ce temps, les éducateurs aux États-Unis envisagent passer de trois à quatre ans programmes de résidence pour les médecins de famille.

Des projets pilotes au sud de la frontière ont révélé qu’un programme de formation plus long attire des étudiants qui affirment qu’une formation supplémentaire leur donne la confiance nécessaire pour exercer la médecine familiale dans son ensemble, a déclaré Fowler. Quelques enquêtes américaines montrent qu’un tiers des étudiants en médecine et près de la moitié des résidents en médecine familiale ont exprimé leur intérêt pour une quatrième année.

Moins d’étudiants en médecine choisissent la médecine familiale

Les opposants au projet affirment qu’il s’agit de plus qu’un simple débat académique ; cela a des implications directes pour les patients et les politiques de soins de santé – et ce, à une époque où un Canadien sur cinq n’a pas accès à un médecin de famille.

De plus, moins d’étudiants en médecine formés au Canada considèrent la médecine familiale comme leur choix numéro 1. Certains étudiants en médecine et médecins résidents affirment que ce changement rendra la spécialité moins attrayante.

Le Dr Zeke Blumenkranz a parlé pour la première fois à CBC News en mai, alors qu’il était à deux mois de terminer sa résidence de deux ans en médecine familiale à l’Université de Toronto. Il a dit qu’il ne pensait pas qu’une année supplémentaire était logique à une époque où tant de Canadiens n’ont pas accès à un médecin de famille.

« Je sens que je suis assez bien préparé. Et j’ai aussi l’impression d’avoir la volonté de rechercher tout ce que je ne comprends pas et la motivation pour m’assurer de faire ce qu’il y a de mieux pour mes patients – et d’être très transparent, si je me sens mal à l’aise dans une situation, pour demander de l’aide », a-t-il déclaré.

Le Dr Zeke Blumenkranz affirme qu’il n’aurait peut-être pas choisi la médecine familiale si le programme de résidence avait duré trois ans, au lieu de deux ans actuellement. Même si le domaine a connu une courbe d’apprentissage abrupte, il dit qu’il se sentait bien préparé. (Keith Burgess/CBC)

CBC News a de nouveau contacté Blumenkranz en août, après avoir passé l’été à travailler dans deux Premières Nations éloignées accessibles par avion, ainsi que dans un centre de santé communautaire à Toronto.

Il était plutôt convaincu que deux années de résidence suffisent.

« Je ne pense pas que quoi que ce soit puisse vraiment vous préparer à la pratique indépendante. Peu importe le nombre d’années de résidence ou de bourses que vous effectuez, c’est une toute autre affaire », a-t-il déclaré. « Cela étant dit, je me suis senti incroyablement bien soutenu par mes collègues. »

Blumenkranz était initialement partagé entre la médecine familiale, la pédiatrie et la médecine interne. Mais il a ajouté qu’il n’aurait peut-être pas choisi la médecine familiale s’il s’agissait d’un programme de trois ans.

« L’une des grandes choses qui m’ont attiré vers la médecine familiale est… l’étendue de la pratique. Le fait que je puisse m’occuper des dépendances, des soins palliatifs, de la médecine du sport, de l’obstétrique — tout cela en médecine familiale, avec un peu de formation supplémentaire si nécessaire », a-t-il déclaré.

« C’est la moitié de la durée de la résidence en pédiatrie.… Pour quelqu’un qui termine sa 10e année d’études postsecondaires, c’était très attrayant pour moi. Et aussi comme une opportunité de commencer à rembourser ma dette étudiante excessive. »

Blumenkrantz comprend l’argument du Collège selon lequel les patients ont des besoins plus complexes que jamais et que les médecins de famille ont besoin d’une compréhension et d’une formation plus vastes pour y répondre. Cependant, il souligne qu’il existe déjà la possibilité d’ajouter une année supplémentaire pour acquérir des compétences spécialisées, ainsi que des opportunités de formation continue.

Blumenkrantz a également déclaré qu’il savait que la pandémie de COVID-19 avait également eu d’énormes conséquences sur les médecins de famille : entre l’épuisement professionnel et le moral, bon nombre d’entre eux sont prêts à prendre leur retraite.

« Est-ce que je pense que le moment est venu pour nous d’imposer un obstacle supplémentaire aux personnes qui poursuivent une carrière en médecine familiale ? Pas vraiment », a-t-il déclaré, soulignant que tous les médecins avec lesquels il a travaillé ont tout intérêt à s’assurer que les nouveaux médecins ne vous laissez pas submerger lorsqu’ils commencent leurs pratiques.

Le Dr Devin Mitchell est président de Médecins résidents du Canada. Le groupe a interrogé ses 10 000 membres et a entendu un message fort selon lequel il ne fallait pas augmenter la formation en médecine familiale ou toute autre résidence, sans preuve que la formation actuelle est insuffisante. (Soumis par Devon Mitchell)

Médecins résidents du Canadaqui représente 10 000 médecins résidents à travers le Canada, s’est également prononcé contre le plan.

Il « ne peut soutenir aucune prolongation de la formation » en l’absence d’une « raison bien définie, bien rationalisée et fondée sur des preuves », a déclaré le Dr Devin Mitchell, président du RDoC et résident de quatrième année en médecine d’urgence à l’Université de Grande-Bretagne. Colombie.

« Ce que nous recherchons, ce sont des objectifs spécifiques qui soient facilement quantifiables et mesurables – et aussi des preuves que ces objectifs ne sont pas atteints dans le cadre du modèle de formation actuel », a-t-il déclaré. « Si nos résidents estiment que la formation ne leur fournit pas les outils dont ils ont besoin pour devenir de bons médecins de famille… alors nous sommes tout à fait d’accord. Mais pour l’instant, nous n’avons pas vu cette preuve.

Le message dominant des résidents actuels en médecine familiale est qu’une année supplémentaire serait un « forte dissuasion » pour poursuivre la spécialité, a déclaré Mitchell, soulignant que RDoC a vu des données d’enquête préliminaires qui suggèrent que 42 pour cent reconsidéreraient leur décision si la formation était étendue à trois années.

« C’est une catastrophe prévisible »

Le projet est également rejeté par certains médecins, notamment des représentants d’organisations de médecine rurale et d’urgence, qui s’inquiètent des conséquences que cela pourrait avoir pour des communautés déjà mal desservies.

La Dre Sarah Giles est médecin de famille et urgentologue à Kenora, en Ontario, et enseigne également à l’École de médecine de l’Université du Nord de l’Ontario. Elle craint que les décisions soient prises sans étudier comment fonctionne la formation en résidence pour les médecins en stage en milieu rural, qui ont un champ de pratique beaucoup plus large que leurs homologues urbains.

La Dre Sarah Giles s’inquiète du fait que les décisions concernant la formation en médecine familiale soient prises sans étudier les stages en milieu rural, qui ont un champ de pratique beaucoup plus large que leurs homologues urbains. (Jaison Empson/CBC)

« Le Collège des médecins de famille affirme qu’il souhaite que les médecins de famille sortent de leur résidence en étant compétents pour accoucher, diriger une salle d’urgence, soigner des patients hospitalisés, gérer des dépendances, être culturellement compétents dans différents environnements — et nous constatons que notre les résidents ruraux sont capables de le faire parce que nous le faisons tous les jours », a déclaré Giles.

« Je pense que nous devons dire : quelles sont les compétences de base dont nous avons besoin ? Que pouvons-nous apprendre de nos sites ruraux ? Comment le font-ils différemment ? Comment pouvons-nous encourager nos précepteurs existants dans les zones urbaines à en faire davantage ? »

Elle craint également qu’une formation plus longue ne puisse exacerber davantage les pénuries aiguës de médecine familiale et d’urgence dans les petites communautés, car de nombreux médecins de famille ruraux travaillent également dans les urgences locales et voient des patients dans les services hospitaliers.

Giles estime que le plan éliminera effectivement une année complète de médecins de famille.

« C’est un désastre », a-t-elle déclaré. « Et non seulement c’est un désastre, c’est un désastre prévisible et c’est un désastre inutile. »

« Nous ne pouvons pas avoir une année sabbatique »

Fowler reconnaît cette préoccupation, soulignant que le changement ne se généralisera pas d’un seul coup à l’ensemble du pays.

« Nous ne pouvons pas avoir une année sabbatique », a-t-elle déclaré. « Nous envisageons un changement lent, progressif et progressif. »

Le CMFC effectue actuellement une modélisation des coûts, des évaluations de faisabilité et des discussions avec les gouvernements fédéral et provincial, a déclaré Fowler, dans l’espoir que les engagements de financement provinciaux soient finalisés d’ici mars 2024.

En fin de compte, a déclaré Fowler, cela fait partie des efforts du Collège pour aider à résoudre la crise en médecine familiale, ce qui comprend une rémunération équitable pour les médecins de famille et des soutiens pour alléger le fardeau administratif.

Entre-temps, l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario a suggéré une résidence en médecine familiale plus courte comme moyen de réduire la pénurie de médecins.

Dans un Lettre d’août 2022 au gouvernement de l’Ontariole CPSO a suggéré « d’explorer la réintroduction d’une classe limitée d’inscription pour les médecins généralistes, ainsi que des changements dans les programmes de résidence, pour permettre aux résidents de commencer à exercer plus tôt — avec la possibilité de reprendre une formation de spécialisation à une date ultérieure. «