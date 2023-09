Alors que le Canada recrute des infirmières philippines, celles qui restent peinent à soigner leurs patients

Dans le quartier de Pasay, à Manille, les gens frappent à la porte de l’infirmière Irene Bernabe à toute heure de la journée.

«J’y suis habituée depuis 20 ans», a-t-elle déclaré à propos de son rôle d’infirmière communautaire bénévole.

Bernabe travaille également à temps plein dans un hôpital privé et comme instructeur clinique à temps partiel. Mais elle pourrait bientôt abandonner sa famille, sa communauté et son travail pour aller travailler à l’étranger et gagner davantage afin de pouvoir envoyer ses trois garçons à l’université. Son plus jeune fils Vincent, 13 ans, pleure à l’idée de ne pas voir sa maman tous les jours.

« Vous connaissez le dicton : « Sans mère, le foyer est brisé » », a déclaré Alfred, son fils de 15 ans.

Les voisins et amis sont encourageants, mais se disent inquiets de ce qui va arriver à la communauté.

« Bonne chance à chacun d’entre nous », a déclaré en tagalog Odette Luangco, une amie et collègue.

L’infirmière Irene Bernabe est bien connue dans sa communauté, car de nombreuses personnes se tournent vers elle pour obtenir de l’aide en cas de problèmes médicaux. Mais elle va bientôt y renoncer et quitter sa famille lorsqu’elle partira à l’étranger pour de meilleures opportunités. (Stéphanie Dubois/CBC News)

Des milliers d’infirmières comme Bernabé quitter les Philippines chaque année pour de meilleures opportunités de carrière dans des pays comme le Canada. Aux Philippines, plus de la moitié des infirmières diplômées exercent à l’étranger.

Mais lorsque les infirmières partent, cela a un effet d’entraînement sur celles qui restent. Les familles sont séparées de leurs proches, les hôpitaux peuvent manquer d’infirmières et les collègues sont souvent contraints de faire face à des charges de travail accrues.

« Quand on regarde la situation historiquement, il y a des répercussions », a déclaré Ivy Bourgeault, professeure au département d’études sociologiques et anthropologiques de l’Université d’Ottawa, qui a étudié la migration des infirmières aux Philippines. Elle dirige également le Réseau canadien pour les travailleurs de la santé.

Les efforts de recrutement de pays comme le Canada alimentent cette migration d’infirmières, disent Bourgeault et d’autres. L’année dernière, plusieurs provinces se sont rendues aux Philippines pour recruter des infirmières, dans l’espoir de pallier une partie de leur propre pénurie de personnel.

Infirmières vues travaillant au centre médical Lipa Medix à Batangas, aux Philippines. (Géric Cruz)

Et le Canada fait partie d’au moins une douzaine de pays qui se tournent vers les Philippines pour combler cette lacune. Face à la forte demande d’infirmières philippines, les directeurs d’hôpitaux affirment que les pays recrutent des infirmières moins expérimentées, un bassin de personnel sur lequel les hôpitaux locaux comptent pour leur propre personnel.

Le Dr José René de Grano, président de l’Association des hôpitaux privés des Philippines, plaide auprès des autres pays pour permettre aux infirmières philippines d’exercer dans leur pays d’origine pendant quelques années avant de les recruter ailleurs.

« Parce que si nous laissons les pays du premier monde disposer de toutes nos infirmières, qu’arrivera-t-il au système de prestation de soins de santé ? [here]? »

ÉCOUTER | Partie 1 : Pipeline de recrutement: Manteau Blanc Art Noir26h30Dans le cadre du processus de recrutement qui amène des infirmières des Philippines au Canada Le Canada connaît une pénurie d’infirmières. Les provinces se tournent vers les Philippines pour pourvoir les postes. CBC News s’intéresse au processus de recrutement qui alimente la dépendance du Canada à l’égard des Philippines depuis les années 1960.

Les infirmières laissées pour compte

Cristy Donguines dit que les dîners en famille avec son mari et ses deux adolescents lui manquent. Au lieu de cela, elle passe trois nuits par semaine à dormir à l’hôpital après ses longues journées de travail en tant qu’infirmière parmi deux s’occupant de 70 à 80 patients.

Elle dit que sa charge de travail a augmenté en raison du départ récent de nombreux collègues. Lorsqu’elle rentre chez elle, son fils de 13 ans la supplie souvent de rester plus longtemps, et elle aimerait pouvoir le faire.

L’infirmière Cristy Donguines affirme que nombre de ses collègues sont partis récemment à l’étranger, ce qui a entraîné une pénurie de personnel. Cela l’a obligée, elle et ses collègues, à prendre en charge davantage de patients. (Soumis par Cristy Donguines)

« Il ne peut pas me convaincre de rester à la maison parce que je sais que c’est mon travail et que c’est ce que je défends », a déclaré Donguines, qui est également impliqué dans l’Alliance des agents de santé basée aux Philippines.

L’infirmier des urgences Ronald Richie Ignacio a également une charge de travail accrue en raison d’un manque de personnel. Il peut soigner jusqu’à 20 patients à la fois, dont certains en phase aiguë.

Ce ratio infirmière-patient devrait être inférieur, dit-il. Les Philippines Le ministère de la Santé stipule un ratio infirmière/patient de 1 : 12 pour les services généraux, où les patients nécessitent un niveau minimum de soins.

« Les patients sont gravement touchés. Nous devons refuser des patients en raison du manque d’infirmières et de chambres », a déclaré Ignacio, qui est également porte-parole du Syndicat uni des hôpitaux privés des Philippines.

L’infirmier Ronald Richie Ignacio prépare une tasse de café instantané chez lui le 9 juin après avoir travaillé toute la nuit aux urgences de l’hôpital de l’Université de Santo Tomas. (Stéphanie Dubois/CBC News)

Le chiffre exact actuel de la pénurie d’infirmières aux Philippines varie. En mars, le Dr Maria Rosario Vergeire, responsable du ministère de la Santé des Philippines (DOH), a déclaré aux médias locaux que les Philippines ont besoin de plus de 350 000 infirmières.

Quelques mois après, les médias locaux ont rapporté Vergeire a déclaré que 178 000 infirmières sont nécessaires et qu’il faudra peut-être jusqu’à 12 ans pour combler la pénurie. Le DOH n’a pas répondu aux multiples demandes d’entretien.

Au Canada, la Colombie-Britannique deviendra la première province à adopter un ratio minimum infirmière-patient, et son ministère de la Santé affirme que le travail est toujours en cours.

En 2021, le Canada avait un ratio infirmière/population plus élevé que les Philippines, soit 102,7 infirmières et sages-femmes pour 10 000 habitants, selon aux données de l’Organisation mondiale de la santé . Les Philippines en comptaient moins de la moitié, avec 47,55 infirmières et sages-femmes pour 10 000 habitants.

Le directeur de l’hôpital Ospital ng Lungsod ng San Jose Del Monte à Bulacan, aux Philippines, affirme avoir du mal à trouver des infirmières pour pourvoir les postes vacants. (Jayson Pajarillo)

« Il est important de reconnaître la précarité du système de santé aux Philippines et la densité d’infirmières par population n’est qu’une indication », a déclaré Bourgeault.

Elle dit qu’il y a une « complexité » quant à la raison pour laquelle la densité d’infirmières est plus faible, mais la pression pour que les infirmières partent à l’étranger est un facteur qui y contribue.

Des représentants syndicaux aux Philippines ont déclaré à CBC News que de meilleurs salaires et conditions de travail contribueraient à retenir certaines infirmières dans le pays.

« Ne travaille pas pour nous »

Patricia Yvonne Caunan, sous-secrétaire aux politiques et à la coopération internationale au Département philippin des travailleurs migrants, affirme que les dirigeants provinciaux sont informés des « demandes locales » en matière d’infirmières lorsqu’ils se rendent sur place pour recruter des infirmières et d’autres agents de santé.

« Nous avons nos propres besoins, alors nous en parlons et nous sommes très ouverts à ce sujet non seulement avec les provinces du Canada, mais aussi avec d’autres pays », a-t-elle déclaré.

Une infirmière s’occupe des patients du centre médical Lipa Medix à Lipa, aux Philippines, le 10 juin. (Géric Cruz)

Les directeurs d’hôpitaux aux Philippines ont déclaré à CBC News qu’ils sont habitués à ce que les infirmières quittent leur hôpital après avoir acquis une certaine expérience, généralement après deux à trois ans. Mais aujourd’hui, ils doivent de plus en plus rivaliser avec les pays plus riches pour recruter de nouvelles infirmières.

« Ces stratégies de recrutement fonctionnent pour ces pays, mais pas pour nous », a déclaré le Dr Erbe Bugay, directeur de l’hôpital ng Lungsod de San Jose Del Monte à Bulacan, à environ 40 kilomètres au nord de Manille.

La Saskatchewan est l’une des provinces qui se sont récemment rendues aux Philippines pour recruter.

Offres d’emploi partagées sur les réseaux sociaux par l’un des recruteurs ayant travaillé avec la Saskatchewan « expérience préférée » annoncée avoir une à trois années d’expérience récente en soins infirmiers au cours des cinq dernières années dans trois domaines, y compris les soins primaires, et au moins un an d’expérience en tant qu’infirmière autorisée à temps plein .

Le tableau du personnel du service 5 du centre médical Lipa Medix montre des photos d’infirmières manquantes. (Géric Cruz)

Un porte-parole des autorités sanitaires de la province a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique que les candidats doivent satisfaire aux exigences d’obtention d’un permis auprès du College of Registered Nurses of Saskatchewan.

Tracy Zambory, présidente du Saskatchewan Union of Nurses, dit s’inquiéter de l’arrivée de ces infirmières à un moment où le système de santé de la Saskatchewan n’est « rien de moins qu’une cocotte minute ».

« Nous plaçons les gens dans des situations intenables où il pourrait y avoir un préjudice qu’ils ne peuvent pas réparer parce qu’ils n’ont pas l’expertise… et ils n’ont pas le mentorat et le préceptorat pour se faire dire ‘Nous devons vous aider’. à travers cette situation », a déclaré Zambory au Dr Brian Goldman, animateur de l’émission CBC. Blouse blanche, art noir.

ÉCOUTER | Partie 2 : Implications du fait de dépendre des Philippines : La Saskatchewan se rend aux Philippines pour recruter des infirmières (2008) Les politiciens canadiens se tournent souvent vers les Philippines comme source d’infirmières lorsqu’ils en ont besoin. Dans cet article de Geoff Leo de CBC Saskatchewan diffusé le 11 mars 2008, les responsables de la Saskatchewan ont parlé de leurs efforts d’embauche après leur voyage aux Philippines.

En 2009, elle a encadré une infirmière de Manille venue travailler dans un foyer de soins de longue durée.

« Il venait de l’un des plus grands hôpitaux de la région, mais quand il est arrivé en Saskatchewan, il était comme un tout nouveau diplômé », a-t-elle déclaré.

Depuis, la Saskatchewan a lancé un nouveau programme de transition de 14 semaines qui, selon le gouvernement, aidera les infirmières formées à l’étranger à s’intégrer au marché du travail . Un porte-parole du ministère de la Santé de la province a déclaré que la première cohorte avait commencé le mois dernier.

MONTRE | Le gouvernement de la Saskatchewan se rend aux Philippines pour recruter des infirmières (2008):

Quelle est la solution ?

Zambory dit qu’elle était reconnaissante envers les infirmières philippines venues en 2009, mais dit que cela a demandé beaucoup de travail pour les former et les initier au système de santé de la Saskatchewan, en plus de sa charge de travail en tant qu’infirmière autorisée.

Elle craint qu’on demande aujourd’hui aux infirmières de faire la même chose.

Plusieurs experts canadiens affirment que le recrutement international est – et a toujours été – une solution miracle.

Les provinces devraient se concentrer davantage sur planification des personnels de santé , embaucher des talents déjà au Canada et rationaliser les programmes de transition avant de recruter à l’étranger, a déclaré Margaret Walton-Roberts, professeure au département de géographie et d’études environnementales de l’Université Wilfrid Laurier.

L’infirmière Julia Ellaine de Luna occupe son premier emploi d’infirmière au centre médical Lipa Medix aux Philippines. Elle dit que la pénurie d’infirmières à l’hôpital l’oblige, elle et ses collègues, à travailler de plus longues heures. (Géric Cruz)

Jusqu’à ce qu’ils concentrent d’abord leurs efforts sur la rétention et le recrutement au Canada, Bourgeault affirme que le fait de compter sur le recrutement international en cas de besoin continuera d’affecter à la fois le Canada et les Philippines.

« Le recours à cette approche a pour conséquence une instabilité continue au Canada et une instabilité indirecte dans le système de santé des Philippines. »

Le reportage de cette histoire a été rendu possible grâce à la bourse de correspondance étrangère R. James Travers. Jim Travers, décédé en 2011, croyait qu’il était crucial que les journalistes canadiens « témoignent », car dans notre monde interconnecté, les nouvelles étrangères sont des nouvelles locales.