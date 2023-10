Alors que le Canada évacue ses citoyens en Israël, certains Israéliens-Canadiens veulent rester

Alors que Shawna Goodman-Sone s’adressait mercredi à un journaliste d’une banlieue de Tel Aviv, elle a dû mettre fin brusquement à l’appel et se réfugier dans le coffre-fort de sa maison alors qu’une alerte aérienne avait retenti.

Avant de s’enfuir dans la salle blindée, elle a parlé de son déménagement de Montréal vers Israël il y a neuf ans – et des raisons pour lesquelles elle a décidé de rester dans le pays malgré la guerre avec le Hamas.

« Nous faisons un acte de foi que c’est ici que nous appartenons », a déclaré Goodman-Sone. « C’est ici que nous avons choisi de vivre, c’est ici que se trouve notre maison, notre communauté, nos amis et tous les enfants de nos amis servent dans l’armée. Je suis tellement reconnaissant que nous ayons pris cette décision.

Affaires mondiales Canada estime qu’environ 35 000 citoyens canadiens vivent en Israël, ce qui permet aux personnes ayant au moins un grand-parent juif et à leurs conjoints d’obtenir rapidement la citoyenneté. Depuis qu’Israël a déclaré la guerre au Hamas dimanche, plus de 1 300 Canadiens ont quitté le pays à bord de vols militaires organisés par le gouvernement fédéral, mais Goodman-Sone fait partie des nombreux Canadiens qui ont élu domicile dans l’État juif et affirment qu’ils ne le sont pas. aller n’importe où.

« Personne ne veut vivre sous des attaques de roquettes, ce n’est pas une façon de vivre », a déclaré Todd Sone, le mari de Goodman-Sone, « Mais vous ne pouvez pas fuir les menaces. Il faut affronter les menaces, car si nous passions notre vie à fuir les menaces et le mal, nous n’aurions pas de justice dans le monde. »

Le couple et deux de leurs trois fils étaient en vacances à Paris lorsqu’ils ont appris les attaques du Hamas dans le sud d’Israël qui ont fait plus de 1.400 morts, dont le fils d’un ami proche. La famille a eu l’opportunité de partir au Canada, où elle a des parents, mais elle est retournée en Israël.

« Il y a des moments cruciaux dans votre vie où vous devez prendre des décisions difficiles », a déclaré Sone. « Vous pouvez emprunter un itinéraire sûr, dans ce cas-ci, un itinéraire beaucoup plus sûr, ou vous pouvez emprunter le chemin qui donne un sens à votre vie. »

Sone, originaire de Toronto et travaillant dans un fonds d’investissement qui investit dans des entreprises de technologie médicale, a déclaré que depuis le début de la guerre, il passait la moitié de ses journées à faire du bénévolat dans un centre de distribution alimentaire, à emballer de la nourriture pour les Israéliens qui ont été déplacés par les attaques à la roquette du Hamas.

Après un an de manifestations massives dans tout Israël contre les réformes judiciaires mises en place par une coalition gouvernementale qui a polarisé la société israélienne, Sone a déclaré qu’il percevait désormais un fort sentiment d’unité dans le pays.

Myriam Azogui-Halbwax, qui a déménagé en Israël il y a sept ans après avoir immigré au Canada depuis la France en 2005, a déclaré qu’elle aussi avait vu des gens se rassembler.

Ses enfants ont rendu visite à des enfants israéliens qui ont été déplacés par les attaques, et dans les groupes WhatsApp, a-t-elle dit, les gens partagent des informations sur les funérailles et sur les familles assises à Shiva – la période de deuil juif d’une semaine.

Mardi, Azogui-Halbwax a assisté aux funérailles de Tiferet Lapidot, une jeune Israélienne ayant des liens avec le Canada qui a été tuée samedi. Comme la plupart des centaines de personnes en deuil lors des funérailles, elle a déclaré qu’elle ne connaissait ni la jeune femme de 23 ans ni sa famille.

« Nous avons tous ressenti le besoin, l’importance de venir leur montrer notre soutien et de leur dire que nous sommes avec vous, car cela aurait pu être nos enfants », a-t-elle déclaré.

Azogui-Halbwax, qui a la citoyenneté canadienne, travaille au bureau israélien du Centre canadien pour Israël et les affaires juives, où elle organise des visites en Israël pour des groupes en provenance du Canada. Elle a déclaré que l’idée de partir ne lui avait jamais traversé l’esprit.

«C’est mon pays, ma maison. J’aime le Canada, j’aime le Canada, mais c’est ici mon chez-moi, c’est là que vit mon peuple et c’est ici que se trouve ma famille. C’est ma maison, là où j’appartiens », a-t-elle déclaré dans une interview. « Surtout en ces temps difficiles. »

Les trois filles d’Azogui-Halbwax sont nées à Montréal et elle espère qu’elles passeront leur vie en Israël. Son aîné a maintenant 19 ans et sert dans l’armée israélienne.

« En tant que femme et féministe, je suis fière que ma fille serve dans l’armée en tant que combattante active, mais en tant que mère, je suis extrêmement anxieuse. Je ne dors pas bien », a-t-elle déclaré.

Ses deux autres filles – l’une âgée de 12 ans et l’autre presque 17 ans – auraient pu partir, mais Azogui-Halbwax a déclaré qu’elle ne pensait pas qu’elles seraient plus en sécurité à l’extérieur du pays qu’à la maison, où elles sont protégées par l’armée israélienne. .

Selon elle, la vie a changé depuis le début de la guerre : les écoles sont fermées, les gens ne sortent plus se promener ni aller au restaurant. Mais la brutalité de l’attaque de samedi dernier a renforcé sa décision de rester en Israël.

« Les Juifs ne disparaîtront pas, Israël ne disparaîtra pas et les Juifs ne quitteront pas Israël », a-t-elle déclaré.