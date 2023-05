Alors que le Canada envisage d’interdire les étiquettes de produits en plastique, cette entreprise fabrique des étiquettes en papier et compostables

En pensant à son fils de quatre ans à l’époque, Joe Sleiman dit qu’il savait depuis plus de 20 ans qu’il ne voulait pas fabriquer d’étiquettes de produits en plastique.

Le président d’Accu-Label à Lakeshore, en Ontario, a commencé à concevoir des autocollants en papier à la fin des années 1990, avec l’ouverture de l’entreprise en 2001.

« J’ai passé quelques années à faire des recherches, et je suis revenu et j’ai dit aux gars de la région de Leamington: » Nous devons passer au papier. Mon fils a quatre ans. Je ne veux pas qu’il morde dans un morceau de fruits et manger accidentellement du plastique. Ça n’arrivera tout simplement pas.' »

Aujourd’hui, l’entreprise située en périphérie de Windsor, dans le sud-ouest de l’Ontario, imprime des milliards d’étiquettes chaque année et compte près de 400 clients au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Joe Sleiman, président d’Accu-Label, se tient devant la signalisation et une machine chez le fabricant d’étiquettes. L’entreprise a ouvert ses portes en 2001 et compte près de 400 clients au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Australie et en Nouvelle-Zélande. (Michael Evans/CBC)

Dans un document réglementaire publié , qui est actuellement ouvert aux commentaires du public jusqu’à jeudi, le gouvernement fédéral propose de nouvelles règles selon lesquelles tous les autocollants de produits Price Look-Up (PLU) doivent être compostables – interdisant les autocollants de produits en plastique non compostables. Les projets de règlement devraient être publiés d’ici la fin de 2023.

Comment les autocollants PLU impactent l’environnement

Environnement et Changement climatique Canada a déclaré dans une déclaration envoyée par courrier électronique à CBC News que, bien que les autocollants de production de PLU puissent sembler « petits et insignifiants », ils peuvent collectivement représenter un grand nombre de contaminants.

« Le tri des autocollants dans les installations de traitement des matières organiques demande beaucoup de temps, de main-d’œuvre et d’argent – et peut entraîner le détournement de déchets alimentaires contaminés par des autocollants PLU vers des décharges où ils généreront des émissions de méthane », indique le communiqué.

« De plus, la présence de plastique dans le compost fini, lorsqu’il est appliqué sur le sol, a le potentiel de contribuer aux microplastiques dans l’environnement. »

Peu importe l’endroit, Neil Scott dit que la première chose qu’il fait lorsqu’il fait ses courses est de vérifier les étiquettes de son entreprise.

Scott est imprimeur chez Accu-Label et y travaille depuis 18 ans.

« Que ce soit quelque part près de chez vous ou quelque part un peu plus loin, vous voyez toujours notre label. »

Neil Scott, imprimeur chez Accu-Label, travaille pour le fabricant depuis 18 ans. (Michael Evans/CBC)

Selon Scott, travailler sur papier offre une meilleure qualité d’imagination et d’impression.

Il a également déclaré que c’était « meilleur pour l’environnement ».

« Ils [sticker labels] sera toujours nécessaire parce que les produits représentent une grande partie du consommateur, vous savez, qui va dans les épiceries. Tout le monde achète des fruits et légumes. Ils seront donc toujours nécessaires pour déterminer le PLU, le logo du client, etc. »

Machines informatisées en fonctionnement chez Accu-Label. (Michael Evans/CBC)

Sleiman a déclaré que le moyen le plus simple de savoir si une étiquette est en plastique, et non en papier ou en matériau compostable, est que les étiquettes en plastique sont plus difficiles à déchirer.

Au cours des deux dernières années environ, a déclaré Sleiman, Accu-Label a également développé des étiquettes entièrement compostables, qui ont récemment été approuvées par la Compost Manufacturing Alliance (CMA).

« Notre substrat d’étiquettes en papier actuel passe. Leurs tests compostables se décomposent pratiquement inaperçus dans les délais qu’ils souhaitent. »

Sleiman a déclaré que les étiquettes compostables sont plus chères à fabriquer et que certaines ne collent pas à certains produits.

« Le grand défi consiste à obtenir un adhésif qui adhère aux kiwis et aux pêches. Nous avons actuellement des étiquettes compostables à proposer qui adhèrent aux pommes ou aux tomates.

« Mais à ce stade, nous disons que notre étiquette en papier sans frais supplémentaires est déjà conforme aux réglementations compostables pour être entièrement certifiée et apporter les petites modifications nécessaires à la certification complète. »

Une feuille d’étiquettes autocollantes pour produits Pure Flavor est présentée chez Accu-Label. (Michael Evans/CBC)

Après avoir utilisé des étiquettes autocollantes en plastique depuis son ouverture, au cours des six derniers mois, Pure Flavor Foods de Leamington a commencé la transition vers des étiquettes en papier.

Raison de l’abandon du plastique

Le vice-président principal, Joe Sbrocchi, a déclaré que l’abandon du plastique avait été fait dans un souci de « durabilité du secteur des serres ».

« Il n’y a pas beaucoup d’endroits qui alimentent leurs usines en CO2 comme nous le faisons », a déclaré Sbrocchi, ancien directeur exécutif et directeur général de l’Ontario Greenhouse Vegetable Growers Board (OGVG).

« Notre équipe scientifique à l’OGVG a fait savoir à tous nos membres qu’il s’agissait d’une opportunité. Mais nous leur avons également demandé d’examiner tous les aspects de leur entreprise.

« Je pense que ce qui se passe est très lent, beaucoup, beaucoup de spécialistes du marketing en serre déterminent que c’est une bonne chose. »

Pure Flavor cultive principalement des tomates, des poivrons et des concombres – et plus récemment, des aubergines, des baies et de la laitue.

Sbrocchi a déclaré que leurs clients – les personnes qui rédigent les bons de commande – sont « satisfaits » de l’apparence et de la durabilité des étiquettes non plastiques, et il n’est pas sûr que les consommateurs aient même encore réalisé la différence.

« Il est plus logique de pouvoir simplement jeter leurs déchets organiques et de ne pas s’inquiéter du peu de contamination qui pourrait s’y trouver, car c’est très peu. Mais sur le nombre énorme au total, cela représente en fait un nombre énorme. »