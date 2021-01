Les responsables de la santé britanniques ont supplié les gens de ne pas organiser de fêtes. «Covid aime la foule», préviennent-ils.

Enfin libérés des bureaucrates bruxellois, les Britanniques post-Brexit ne sont pas libres d’aller au pub car les restaurants et tavernes sont fermés. Et bien qu’ils aient repris le contrôle de leurs frontières, les Britanniques sont confrontés à des restrictions de voyage de la part de dizaines de pays dans l’espoir de garder la variante du coronavirus à distance.

La Grande-Bretagne a officiellement – sur papier – quitté l’Union européenne le 31 janvier, et il y avait beaucoup d’Union Jack qui se balançaient sur la place du Parlement ce soir-là. Mais peu de choses ont changé au cours de la période de transition de 11 mois qui a suivi. Le changement radical dans les relations entre la Grande-Bretagne et l’Europe – le point culminant d’une bataille qui a fait tomber plusieurs premiers ministres – a lieu jeudi à 23 heures, heure de Londres, à minuit à Bruxelles, lorsque la Grande-Bretagne quitte le bloc, il est presque il y a cinq décennies.

Jeudi soir, le Premier ministre Boris Johnson en aura un courte vidéo dans laquelle il a reconnu que de nombreuses personnes « seront plus qu’heureuses de dire au revoir à la morosité de 2020 », l’année où « le gouvernement a été obligé de dire aux gens comment vivre leur vie, combien de temps pour se laver les mains, combien de ménages peut rencontrer. «

Johnson a fait l’éloge de la santé et d’autres travailleurs essentiels, citant les scientifiques « des laboratoires d’Oxford » qui ont développé le vaccin anti-coronavirus nouvellement approuvé qui tombera dans les bras des gens lundi.

Le Premier ministre n’a pas mentionné le «Brexit» – il le fait rarement plus. Il a seulement fait allusion au départ de la Grande-Bretagne, affirmant que d’ici 2021, le pays « sera libre de négocier des accords commerciaux dans le monde entier » et « sera libre de faire les choses différemment, et si nécessaire mieux, des nôtres. amis dans l’UE «

Après neuf mois de négociations, les négociateurs britanniques et européens ont conclu un accord commercial – sans tarifs ni quotas – la veille de Noël, qui a été promulgué mercredi lors d’un marathon de 15 heures du Parlement.

Pourtant, les allers-retours sur le Brexit se sont poursuivis sur Twitter, qui bourdonnait jeudi à propos de Nigel Farage, le financier britannique le plus ardent du Brexit, ne figurant pas parmi 1123 dans le Queen’s. Liste des honneurs du Nouvel An 2021, qui « reconnaît les réalisations d’une grande variété de personnes extraordinaires » et les nomme « Monsieur » ou « Dame ».

Les fans de Farage ont déclaré que leur mari avait été offensé après avoir joué un rôle formidable en poussant le Brexit dans la politique britannique traditionnelle. L’ancien Premier ministre David Cameron a une fois rejeté le Parti de l’indépendance britannique de Farage comme « des gâteaux aux fruits et des fous et des racistes de placard, pour la plupart ». Mais le référendum sur le Brexit de 2016 a approuvé le point de vue de Farage et a mis fin à la carrière politique de Cameron.

Le référendum a divisé les Britanniques et ajouté les nouveaux descripteurs «restes» et «sortants» au lexique politique. Les gens se plaignaient de la «fatigue du Brexit» alors même qu’un nombre record de personnes se connectaient pour regarder les débats sur le Brexit sur Parliamentlive.tv. Les enfants britanniques ont appris à imiter John Bercow, alors président de la Chambre des communes, en criant: «À l’ordre! Commander! »

Le débat semble maintenant un peu terminé, submergé par la pandémie et l’un des plus hauts taux de mortalité de covid-19 au monde.

Une porte-parole du Premier ministre a déclaré qu’il n’y aurait pas de célébration officielle du Brexit.

Le Parlement a annoncé que Big Ben sonnerait à minuit pour célébrer la nouvelle année.

Big Ben – qui est en fait le nom de la cloche qui se dresse dans la tour Elizabeth du palais de Westminster – est resté en grande partie silencieux depuis 2017, lorsque d’importants travaux de restauration ont commencé sur la tour. Mais la sonnerie est traditionnellement le point culminant du réveillon du Nouvel An. Et cela pourrait faire des ravages, même si les restrictions relatives aux coronavirus signifiaient que le feu d’artifice annuel avait été remplacé par une émission enregistrée de drones survolant la Tamise.

Les médias britanniques ont rapporté que la cloche serait également « testée » à 23 heures, ce que beaucoup considéraient comme un clin d’œil sournois au Brexit. Sur les réseaux sociaux, certains ont dit que les bangs seraient le son de la «liberté», mais d’autres ont parlé du son du «deuil».

Edward Leigh, un législateur conservateur, a tweeté: «Big Ben bongs for Brexit. Accord fait. Bravo. « Un autre utilisateur a tweeté: » Hilarant. Donnez-leur leur moment, ils l’ont mérité. Alors ne parlons plus jamais de ça. «

De l’autre côté de la Manche, l’Europe a également été confrontée à un réveillon sombre. Le ministre allemand de la Santé Jens Spahn a déclaré que le pays « le réveillon le plus silencieux«Depuis des années, alors que la France, selon la BBC, a mis 100 000 policiers dans la rue pour faire appliquer un couvre-feu à l’échelle nationale.

Accablés par les inquiétudes liées à la pandémie et par une série d’autres priorités, les décideurs politiques de l’UE semblaient généralement soulagés d’avoir terminé le chapitre moitié-dedans, moitié-dehors de la Grande-Bretagne.

Certains ont admis qu’ils avaient essayé de rendre le départ un peu pénible pour la Grande-Bretagne afin que d’autres pays ne soient pas tentés de suivre les Britanniques à la porte.

« Avec le Brexit, je pense que la Grande-Bretagne se punit », a déclaré jeudi le secrétaire d’Etat français à l’Europe Clément Beaune à la chaîne LCI. « Nous n’avons puni personne, mais il fallait aussi montrer le prix avant de partir. »

«Chère Grande-Bretagne, en votre absence, nous fournirons le marché unique pour lequel vous avez tant construit! Nous ne partageons peut-être pas votre définition de la souveraineté, mais nous nous séparons en tant qu’amis et alliés ». Guy Verhofstadt a tweeté, un législateur belge au Parlement européen qui a aidé à diriger les questions de Brexit dans cette législature.

La Grande-Bretagne quitte l’UE avec moins de liens avec ses anciens partenaires que certains ne l’avaient initialement envisagé, laissant la question de savoir si quelque chose d’autre aurait pu être fait.

L’erreur initiale a peut-être été de ne pas reprendre votre souffle après le référendum et de dire: « D’accord, tenons maintenant une grande réunion informelle » … de tous les pays et de l’industrie britanniques pour obtenir un plan déterminer ce que le Royaume-Uni voulait, puis l’amener à Bruxelles », a déclaré Jonathan Faull, qui dirigeait le groupe de travail de la Commission européenne sur le Brexit avant le référendum de 2016 et était le haut fonctionnaire de la Commission britannique lorsqu’il a pris sa retraite. après la décision Brexit.

L’Europe, quant à elle, confrontée à un partenaire de négociation dont les demandes étaient parfois incohérentes ou contradictoires, semblait parfois incertaine sur la façon de procéder, établissant finalement un calendrier et une structure de négociation qui ont propulsé la Grande-Bretagne vers un départ plus complet que ne le souhaitaient de nombreux membres de l’UE.

«L’UE considère le reste de l’Europe comme des membres potentiels. C’est toujours la façon dont les autres pays européens ont traité, une sorte de notion messianique que tout le monde verra le jour et rejoindra un jour le projet européen », a déclaré Faull. «L’idée qu’un État membre peut partir comme ça, il n’y avait pas de précédent. C’était un morceau de papier vierge. «