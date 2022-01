Alors que le Brésil et l’Argentine sont tous prêts pour la Coupe du monde, c’est l’Uruguay qui a renforcé les espoirs de qualification

L’Argentine a gagné 2-1 au Chili lors d’une soirée dramatique. Le Brésil a fait match nul 1-1 en Équateur lors d’un après-midi de drame à peine crédible. Mais jeudi appartenait à l’Uruguay.

Les deux grands d’Amérique du Sud ont déjà garanti leur place au Qatar. L’Uruguay, l’autre membre des trois grands traditionnels, a fait un grand pas vers la réservation de sa place avec une victoire 1-0 contre le Paraguay. Cela signifie qu’ils terminent la soirée quatrième du tableau – la dernière position de qualification automatique. Ils seront en cinquième position – la place des barrages – s’il y a un vainqueur lors de la rencontre de vendredi entre la Colombie et le Pérou.

Mais dans tous les cas, c’est une grande amélioration au septième rang, où ils ont commencé la manche. Le résultat a été un triomphe pour leur entraîneur débutant Diego Alonso, qui avait de grandes décisions à prendre en termes de personnel et de forme de l’équipe.

Le 4-4-2 de l’Uruguay semble blasé. Mais il a trouvé un moyen de l’animer. Le capitaine vétéran Diego Godin a craqué au poste d’arrière central. Alors Alonso l’a déplacé sur le côté droit, où il serait protégé par Ronald Araujo, jouant un rôle d’arrière droit défensif. Et avec Matias Vecino opérant devant lui au milieu de terrain défensif, Godin avait moins d’espace à couvrir.

À l’avant, Alonso a décidé contre l’ancienne firme de Luis Suarez et Edinson Cavani. Suarez a commencé, avec Cavani le rejoignant pendant les 20 dernières minutes, remplaçant Darwin Nunez, dont la mobilité et la capacité à se retirer vers la gauche ont permis à Suarez de se concentrer sur la conduite de l’attaque. Il y avait de nouveaux visages – Sergio Rochet dans le but remplaçant Fernando Muslera blessé, Maxi Olivera à l’arrière gauche et Facundo Pellistri à droite du milieu de terrain.

Luis Suarez a aidé l’Uruguay à remporter une victoire lors des qualifications pour la Coupe du monde CONMEBOL. DANIEL DUARTE/AFP via Getty Images

Mais la formation était une déclaration de foi en Godin et Suarez – et cela a porté ses fruits. Les deux ont touché les boiseries après les virages de la première mi-temps, et peu de temps après le redémarrage, ils se sont combinés pour le seul but du match. En amont, Godin s’est glissé dans l’espace derrière l’arrière droit paraguayen, et Suarez a fait le reste avec une finition précise du pied gauche. L’Uruguay aurait pu marquer plus alors que le match s’ouvrait et s’étirait dans la chaleur de la nuit d’été. Mais le Paraguay n’a jamais été sérieusement menacé. Leurs espoirs de qualification sont maintenant sûrement terminés.

Tableau CONMEBOL généraliste STP GD 1 – Brésil (Q) 14 36 +23 2 – Argentine (Q) 14 32 +15 3 – Equateur 15 24 +10 4 – Uruguay 15 19 -6 5 – Colombie 14 17 -1 6 – Pérou 14 17 -5 7 – Chili 15 16 -2 8 – Bolivie 14 15 -8 9 – Paraguay 15 13 -dix 10 – Vénézuela 14 sept -16 1-4 : Qualifié ; 5 : Play-off

Pendant ce temps, avec le Venezuela à domicile mardi, l’Uruguay est ravivé. Ils avaient commencé la nuit au niveau des points avec le Chili – et ont maintenant une avance de trois points après que l’expérience du Chili avec un tout premier match compétitif à domicile en dehors de Santiago s’est soldée par un échec.

Le désert du nord de Calama s’est avéré inhospitalier pour les hôtes, qui se sont inclinés 2-1 contre l’Argentine. L’équipe de Lionel Scaloni a maintenant disputé 28 matchs sans défaite – et cette fois, elle l’a fait sans Scaloni. Après avoir été testé positif au COVID, l’entraîneur argentin est resté derrière et l’ancien défenseur Walter Samuel a rôdé sur la ligne de touche. Avec Lionel Messi également absent, l’Argentine a rempli le milieu de terrain, enchaînant une ligne de cinq derrière l’avant-centre Lautaro Martinez.

Ils ont eu des moments de possession contrôlée et ont porté une menace lorsqu’ils ont réussi à jouer à travers le trio du milieu de terrain chilien, qui manquait Arturo Vidal suspendu. Les deux buts sont survenus lorsque l’Argentine a trouvé trop d’espace devant la ligne défensive chilienne.

Angel Di Maria l’a utilisé pour rentrer à la maison dans une spéciale, puis Rodrigo De Paul a avancé et a tiré un tir que Claudio Bravo – blessé et sur le point d’être remplacé – n’a pu que bloquer pour que Martinez perce le rebond. Mais l’Argentine s’est souvent retrouvée sans ballon « retiré » et a donc été mise sous pression. Le Chili a fait tourner son trio offensif composé d’Alexis Sanchez, Ben Brereton Diaz et Eduardo Vargas – et a trouvé la joie avec Brereton attaquant de la gauche, sautant contre l’arrière droit argentin beaucoup plus petit Nahuel Molina.

Les scores étaient brièvement à égalité lorsque la tête de Brereton a tourné en boucle sur le gardien Emanuel Martinez – la première fois que l’Argentine a concédé en six matchs. Vers la fin, Martinez a plongé bas sur sa droite pour contourner une autre tête de poteau loin de Brereton, assurant trois points à son équipe et – avec des matches décourageants à venir – rendant difficile pour le Chili d’atteindre le Qatar.

Le Brésil et l’Equateur ont eux-mêmes eu un match éprouvant. Santiago Arcos-Piscine/Getty Images

Le Brésil, bien sûr, est déjà là, et l’Équateur s’est rapproché d’un point après un match bizarre à Quito. Ce match sera sûrement présenté comme une question de quiz; Quand un gardien a-t-il été expulsé deux fois et a-t-il quand même terminé les 90 minutes ? — ou dans ce cas, 111, parce que beaucoup de temps a été ajouté pour les retards VAR.

L’autre gardien a pris une douche tôt. L’Équatorien Alexander Dominguez a été expulsé après 15 minutes pour un tacle dangereux au pied sur Matheus Cunha. Ce n’était pas un match que Dominguez voudra rappeler. Il a battu des ailes dans un virage précoce, et de la mêlée qui en a résulté, Phillipe Coutinho a traversé, Matheus Cunha a hoché la tête et Casemiro a forcé la ligne. Le gardien de but est une position problématique pour l’Équateur, tout comme l’arrière droit pour le Brésil. Avec Danilo blessé, Emerson Royal a eu une chance. Il aurait pu être expulsé pour avoir lancé un coude dans la première minute – et a plutôt reçu ses ordres de marche après 21 ans pour un défi grossier et imprudent.

Le vétéran Daniel Alves est venu et s’est bien amusé. Les deux équipes ayant sacrifié un milieu de terrain, il lui restait de la place pour intervenir et construire en profondeur. Il était derrière certains des meilleurs footballeurs du Brésil, même si l’homme du match était probablement Fred, toujours méconnu, qui a effectué un certain nombre d’interceptions vitales dans sa propre surface de réparation et a fourni à Cunha la passe qui a suspendu Dominguez.

Le Brésilien Alisson a obtenu son premier sursis lorsqu’après avoir consulté le VAR, l’arbitre a rétrogradé un carton rouge en jaune. Le gardien du Brésil était sorti de sa zone pour dégager avec un coup de pied haut, et il avait rattrapé Enner Valencia avec son suivi. Alisson se préparait plus tard à faire face à un penalty de Valence, accordé pour un déplacement de Raphinha sur Gonzalo Plata.

VAR a également enlevé celui-là. Mais à la fin, il semblait qu’il ne pourrait rien faire contre une pénalité de temps d’arrêt, étant donné qu’il avait frappé le ballon loin d’Ayrton Preciado. C’était son deuxième carton jaune, et sans plus de remplaçants autorisés, un joueur de champ devait entrer dans le but. Mais VAR a également exclu celui-ci – dans ce cas, au-delà de toute contestation.

Alors Alisson a survécu, tout comme le record invaincu du Brésil. L’Équateur avait le plus menacé dans les airs et avait égalisé après 74 minutes lorsqu’un corner était passé devant Alisson par le défenseur central Felix Torres. Une fois que tout le monde avait repris son souffle – à la fois du drame et des effets de l’altitude de Quito – un match nul était probablement un résultat équitable.

Et pour l’Équateur, c’était important. Obtenir un point de ce match était un élément clé du plan. Le Brésil et l’Argentine ont déjà franchi la ligne, et l’Equateur se rapproche.