Alors que le boom immobilier commence à s’essouffler, la demande hebdomadaire de prêts hypothécaires chute

L’appréciation record du prix des maisons met de plus en plus d’acheteurs à l’écart et met enfin fin au boom du logement induit par la pandémie. La demande hebdomadaire de prêts hypothécaires diminue avec elle, en baisse de 6,9 ​​% pour la semaine selon l’indice désaisonnalisé de la Mortgage Bankers Association. C’est le niveau le plus bas depuis près d’un an et demi.

Les demandes de prêt hypothécaire pour l’achat d’une maison ont chuté de 5 % pour la semaine et de 17 % par an. C’est le rythme le plus lent depuis le début du mois de mai 2020, lorsque les fermetures étaient en vigueur.

La demande s’effondre maintenant en raison de l’affaiblissement de l’accessibilité, en particulier sur le segment inférieur du marché où la demande est la plus forte. Les prix des maisons ont augmenté de plus de 14% en avril sur un an, selon le dernier indice national des prix S&P CoreLogic Case-Shiller publié mardi. Craig Lazzara de S&P Dow Jones Indices a qualifié ce saut sans précédent de « vraiment extraordinaire ».

Tant les types que le montant des prêts pour lesquels les emprunteurs sollicitent maintenant indiquent également une surchauffe du marché de l’achat de logements.

« Les demandes d’achat de prêts conventionnels ont diminué la semaine dernière au plus bas niveau depuis mai dernier », a déclaré Michael Fratantoni, économiste en chef de la Mortgage Bankers Association. « Le montant moyen des prêts pour le total des demandes d’achat a augmenté, ce qui indique que les acheteurs d’une première maison, qui obtiennent généralement des prêts plus petits, sont probablement exclus du marché en raison du manque de maisons d’entrée de gamme à vendre. »

La demande de logements a décollé il y a un an, car les commandes de séjours à domicile en raison de Covid-19 incitaient davantage d’Américains à rechercher plus d’espace dans des maisons plus grandes, en particulier dans les zones suburbaines. Les taux hypothécaires ont également atteint plus d’une douzaine de plus bas records l’an dernier, donnant aux acheteurs plus de pouvoir d’achat et contribuant à gonfler les prix des maisons.

Maintenant, les taux hypothécaires plus élevés font exactement le contraire pour les acheteurs. Le taux d’intérêt contractuel moyen pour les prêts hypothécaires à taux fixe de 30 ans avec des soldes de prêts conformes (548 250 $ ou moins) est passé de 3,18 % à 3,20 %, les points passant de 0,48 à 0,39 (y compris les frais de montage) pour les prêts avec une baisse de 20 %. Paiement. Au début de cette année, ce taux était d’environ 2,85 %.

La hausse des taux a provoqué une baisse hebdomadaire de 8% des demandes de refinancement d’un crédit immobilier. Le volume de refinancement est désormais inférieur de 15 % à celui de la même semaine il y a un an.

« Les taux hypothécaires étaient volatils la semaine dernière, alors que les investisseurs tentaient d’évaluer les mouvements à venir de la Réserve fédérale au milieu de plusieurs signaux divergents, notamment une inflation en hausse, des données mitigées sur le marché du travail, de fortes dépenses de consommation et un marché du logement limité par l’offre qui a conduit à une maison -croissance des prix », a ajouté Fratantoni.