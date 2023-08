Alors que le bloc de nouvelles Meta fait des ravages, les médias locaux ne sont pas unifiés sur la voie à suivre

La maison6:42Le bloc de nouvelles Meta commence à mordre

Le géant des médias sociaux Meta a tenu sa promesse de commencer à bloquer le contenu des actualités sur ses populaires plateformes de médias sociaux Facebook et Instagram. L’animateur invité Tom Parry s’entretient avec deux éditeurs de nouvelles locaux – Paul MacNeill d’Island Press Limited à l’Île-du-Prince-Édouard et Jeff Elgie de Village Media à Sault Ste. Marie, Ontario – et à l’experte en politique numérique Sue Gardner sur la façon dont l’affrontement en cours entre le gouvernement fédéral et Meta se déroulera.