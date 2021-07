Alors que le bitcoin tombe en panne, deux commerçants partagent des niveaux clés à surveiller

Les crypto-monnaies étaient dans la ligne de mire jeudi.

Le bitcoin, l’éther et le litecoin ont tous chuté alors que les investisseurs se sont tournés vers des actifs plus risqués au profit de valeurs refuges telles que les obligations.

Craig Johnson, technicien en chef du marché chez Piper Sandler, surveille de près les graphiques pour savoir de quelle manière le bitcoin pourrait se briser ensuite.

« Nous avons éclaté en janvier. Il y a quelques mois, nous avons atteint ce sommet. En fait, je reviendrais en arrière et je mettrais les niveaux de retracement au-dessus du bitcoin, et quand vous voyez cela, vous pouvez voir qu’environ 33 000 à 34 000 est un très important niveau de retracement », a déclaré Johnson à « Trading Nation » de CNBC jeudi, se référant au retracement de Fibonacci dans l’analyse technique qui marque les principaux niveaux de support et de résistance.