Alors que l’auto-examen des seins est tombé en désuétude, comment les femmes peuvent-elles réduire leur risque de cancer du sein ?

Pendant des années, les médecins ont recommandé aux femmes de procéder à des auto-examens mensuels pour rechercher des masses mammaires potentiellement cancéreuses.

Toutefois, la recherche suggère que les auto-examens des seins n’ont pas d’effet significatif sur les taux de survie au cancer du sein et sur des groupes comme le Groupe de travail canadien sur les soins de santé préventifs recommandent activement de ne pas demander aux femmes d’effectuer régulièrement des auto-examens des seins, car cela peut conduire à des biopsies inutiles.

« Nous savons qu’il n’existe aucune donnée qui montre que, lorsqu’il s’agit de cancer du sein, cela change votre résultat », a déclaré le Dr Mojola Omole, président de la Black Physicians Association of Ontario et chirurgien-oncologue au Scarborough Health Network, s’exprimant. avec La dose accueillir le Dr Brian Goldman.

Néanmoins, Omole dit que, outre la compréhension de votre risque et la réalisation régulière d’une mammographie dès qu’elle est disponible dans votre région, les auto-examens sont toujours utiles. En effet, ils fournissent aux femmes des informations importantes sur leur corps en leur faisant prendre conscience de ce qui semble normal.

« Les gens vérifient que leur tension artérielle est normale », a-t-elle déclaré. « Vous devriez également vérifier si votre sein est normal. »

Le cancer du sein est le deuxième cancer le plus répandu au Canada et on s’attend à ce qu’environ une femme sur huit en soit diagnostiquée au cours de sa vie.

Qu’est-ce qu’un auto-examen des seins ?

Le changement de mentalité autour de l’auto-examen des seins s’inscrit dans un mouvement croissant en médecine vers l’idée de conscience de soi des seins pour surveiller les changements au fil du temps ou au cours du mois.

Un auto-examen des seins est un processus physique au cours duquel vous touchez et palpez vos seins pour rechercher des éléments tels que des bosses, des distorsions cutanées, une décoloration ou un gonflement.

« C’est lorsque vous vérifiez le tissu mammaire, mais aussi lorsque vous vérifiez sous l’aisselle », a expliqué Omole, car le cancer du sein peut également se propager sous l’aisselle.

Les gens peuvent effectuer un auto-examen des seins en se tenant devant un miroir, une main au-dessus de la tête et l’autre main placée sur la poitrine du côté du bras levé.

En faisant comme si le sein était une horloge, commencez l’examen à midi, en tournant lentement vers l’intérieur pour vérifier toute anomalie.

Comment faire un auto-examen des seins :

« Vous devriez également vérifier s’il y a des changements cutanés », a déclaré Omole, notamment des signes de rougeur, des changements dans le teint de la peau, ainsi que des capitons inhabituels de la peau.

« Si vous avez des seins plus gros… qui pendent un peu plus, assurez-vous de soulever le dessous pour le vérifier. »

Si vous avez vos règles, Omole vous conseille de procéder à un auto-examen une fois vos règles terminées. Sinon, elle recommande de choisir une date et d’effectuer un auto-examen chaque mois à cette même date.

Elle prévient également que toutes les bosses ne sont pas forcément synonymes de cancer.

« Beaucoup de gens ont des kystes, des fibroadénomes et d’autres choses bénignes dans leur sein », a déclaré Omole, faisant référence à des sacs de liquide non cancéreux et à des masses qui ne nécessitent généralement pas d’intervention médicale.

Si vous trouvez quelque chose, elle recommande de consulter un praticien de soins primaires ou de vous rendre dans une clinique sans rendez-vous ou au service des urgences d’un hôpital doté d’un centre de cancer du sein.

Les mammographies font partie de la détection précoce

Bien qu’il n’ait pas été démontré que l’auto-examen des seins contribue à réduire la mortalité par cancer du sein et que la capacité de l’examen à détecter le cancer à un stade précoce a été contesté par les médecins Omole affirme que l’outil de détection précoce peut être utile pour certains groupes démographiques, notamment les femmes plus jeunes âgées de 30 ou 40 ans et les femmes racialisées.

« Pour cette population, je pense en fait que c’est très important parce que nous savons que lorsqu’on présente un cancer du sein à un plus jeune âge, on a tendance à avoir des tumeurs plus agressives », a-t-elle déclaré.

Les mammographies offrent cependant détection plus préciseselon le Société canadienne du cancer.

Les mammographies de dépistage sont utilisées pour détecter le cancer du sein s’il n’y a aucun autre symptôme. Les mammographies diagnostiques sont utilisées après qu’une mammographie de dépistage détecte des signes de cancer – ou si un autre symptôme indique la présence d’un cancer du sein.

Les lignes directrices canadiennes en matière de dépistage du cancer sont désuètes, disent les médecins : Les lignes directrices canadiennes en matière de dépistage du cancer sont désuètes, selon les médecins Un groupe d'experts en cancérologie affirme que les lignes directrices nationales canadiennes en matière de dépistage sont dépassées depuis dix ans, ce qui fait que les gens reçoivent un diagnostic plus tard, alors qu'ils sont plus difficiles à traiter.

Il convient de noter que les mammographies peuvent mal identifier le cancer du sein, une étude suggérant qu’environ la moitié de toutes les femmes souffriront d’un cancer du sein. au moins un résultat faussement positif sur une période de 10 ans de dépistage annuel.

L’âge auquel les femmes au Canada peuvent subir un dépistage du cancer du sein au moyen d’une mammographie annuelle varie d’une province à l’autre.

Ontario a récemment modifié ses directives permettant aux femmes de 40 ans et plus de se présenter elles-mêmes à une mammographie de dépistage, abaissant ainsi l’âge de 50 ans.

« Beaucoup de patients que je vois, [and] Je fais face à une population plus jeune et racialisée, ils ont eux-mêmes découvert le cancer du sein », a déclaré Omole.

Faire pression pour que davantage de femmes noires fassent l'objet d'un dépistage génétique du cancer : Faire pression pour que davantage de femmes noires fassent un dépistage génétique du cancer Le dépistage génétique du cancer est en hausse au Canada, mais la participation des femmes noires demeure faible malgré le risque accru de cancer du sein. Un hôpital de Toronto veut leur donner les moyens de subir des tests génétiques et potentiellement de détecter le cancer plus tôt.

Les données du les États-Unis et le Royaume-Uni montre que les femmes qui font partie de la diaspora africaine, ainsi que les femmes hispaniques, asiatiques et autochtones, ont tendance à présenter un cancer du sein à un âge inférieur à 50 ans.

Cependant, Omole affirme que toute personne ayant des seins – y compris les hommes cisgenres – peut effectuer un auto-examen.

« Si vous avez des antécédents familiaux de cancer du sein, de cancer des ovaires ou de cancer de la prostate, il pourrait y avoir un gène qui augmente votre risque », a-t-elle déclaré.

« Donc, toutes ces personnes devraient également faire un auto-examen des seins. »

Connaître les trois B

Pour sa part, le directeur médical et chirurgien du Centre de santé du sein de Winnipeg, le Dr Duncan Inglis, dit qu’il ne recommande pas l’auto-examen des seins et explique plutôt aux patientes comment les « trois B » peuvent aider à réduire le risque de cancer du sein :

Soyez en bonne santé.

Savoir.

Soyez informé.

« Nous encourageons les femmes à maintenir un mode de vie sain et un poids approprié », a déclaré Inglis.

Cela inclut le suivi directives de consommation d’alcool ainsi qu’arrêter ou au moins minimiser le tabagisme.

« Nous disons aux patients d’être simplement conscients de ce qui est normal pour eux… puis nous parlons d’informer les gens de ce qu’impliquent des choses spécifiques comme les programmes de dépistage disponibles pour leur âge et leur emplacement. »

Inglis ajoute que des progrès considérables ont été réalisés dans le traitement du cancer du sein, notamment une chimiothérapie et une hormonothérapie améliorées.

« Les femmes se portent mieux avec le cancer du sein », a déclaré Inglis.