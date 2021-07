Alors que l’Australie vaccine entièrement 14% de la population, le PM Morrison déclare que 70% est un nouvel objectif pour la prochaine phase de suppression des restrictions Covid

Lors d’une conférence de presse vendredi, Morrison a annoncé les « phases » que son gouvernement a prévues pour l’ouverture de l’Australie – un pays qui a été durement touché par la variante delta dans certaines régions et à Sydney, et a imposé des fermetures prolongées.

















Alors que 170 nouveaux cas ont été enregistrés vendredi en Nouvelle-Galles du Sud (NSW), la région la plus touchée d’Australie ce mois-ci, Morrison a déclaré que la prochaine phase de sa feuille de route Covid serait de vacciner intégralement 70% des Australiens éligibles. Cette étape, qu’il a appelée «phase B», signifierait un plafond plus élevé sur les arrivées sur les vols internationaux et moins de restrictions pour les citoyens entièrement vaccinés.

Les détails des restrictions levées sont « toujours en cours d’élaboration », a déclaré le Premier ministre.

Sous un tiers, la «phase C», lorsque 80% de la population serait immunisée, les Australiens complètement vaccinés n’auraient aucune restriction et seraient autorisés à quitter le pays.

Morrison a essayé de projeter un sentiment d’unité parmi les Australiens, affirmant que les États ne peuvent passer à la phase B que si l’ensemble du pays atteint cette moyenne au niveau national, puis cet État ou territoire lui-même atteint également 70%.

« Toute l’Australie doit s’y retrouver en moyenne », dit le PM. Il a également ajouté qu’il y avait eu plus de 200 000 doses administrées au cours des dernières 24 heures, vendredi soir, heure normale de l’Est australien. Mais l’unité n’a pas été un sentiment commun parmi de nombreux Australiens pendant la pandémie, en particulier pour les citoyens coincés à l’étranger.

Depuis le début de la crise, l’Australie a imposé des restrictions de voyage strictes aux citoyens souhaitant quitter ou retourner dans le pays. De nombreux Australiens bloqués à l’étranger ont vu leurs vols de retour bloqués en raison de plafonds d’arrivées plus stricts ou, pour ceux qui rentrent en Australie, ont dû personnellement financer 3 000 $ AU pour leur quarantaine obligatoire de deux semaines à l’hôtel.

Les autorités australiennes ont également fait face à des réactions négatives pour leurs restrictions imposées par Covid à l’intérieur du pays, en particulier en Nouvelle-Galles du Sud, beaucoup s’opposant au vaccin et aux blocages. Samedi, des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Sydney pour protester contre les restrictions étendues de NSW, imposées en réponse à la bataille en cours de la région contre la variante Delta. Plus de 50 personnes ont été arrêtées et 500 ont été condamnées à une amende.

La police de NSW a signalé que deux des hommes arrêtés ont été accusés d’avoir frappé des chevaux de police.

La récente épidémie de la variante Delta a rendu la perspective d’une réouverture rapide de l’Australie moins accessible. Plus tôt en juillet, le gouvernement australien a réduit de moitié le plafond des arrivées internationales et l’État de Victoria a réimposé les blocages, après les inquiétudes concernant la propagation de l’épidémie de NSW à l’État voisin au sud. Alors que Victoria n’est plus enfermée, le taux de vaccination en Australie reste faible, avec moins de 14% de la population ayant reçu les deux vaccins.

Lorsqu’on lui a demandé si l’Australie atteindrait 70 % de citoyens entièrement vaccinés d’ici la fin de l’année, Morrison a déclaré : « Nous n’allons pas établir d’horaires là-dessus. Je l’espère, mais cela dépend entièrement de la façon dont la nation répond à ce défi. »

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!