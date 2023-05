Alors que l’attaque des White Sox approche de sa pleine puissance, leur profondeur de lancer s’amincit

CHICAGO – Le cogneur des White Sox Eloy Jiménez se sent bien. Il est en mesure de participer à l’étirement d’avant-match avec ses coéquipiers, sera bientôt autorisé à frapper ce week-end et espère jouer d’ici la fin de la semaine prochaine. Bien que vous ne puissiez pas ignorer le rôle que joue la perspective dans son auto-évaluation.

« Il y a quelques semaines, j’ai pensé » je vais mourir « , alors je me sens vraiment bien », a déclaré Jiménez à propos de son épreuve d’appendicite le week-end avant-dernier. « A 7 heures du matin, je me réveille en vomissant et j’ai mal aux abdominaux. C’était mauvais. Je ne peux même pas voir ni m’allonger ni me lever. C’était vraiment mauvais pendant un moment. J’ai vraiment cru que j’allais mourir mais maintenant je suis là et je me sens bien.

L’horreur et la confusion immédiates que l’appendicite douloureuse intense et soudaine apporte (évitez-la si vous le pouvez, à mon avis), ont cédé la place au fait que les appendicectomies, en particulier la procédure laparoscopique subie par Jiménez, sont devenues très routinières et reviennent à l’action consiste en grande partie à laisser une plaie cicatriser, puis à intensifier l’activité.

« Je vais bientôt revenir », a déclaré Jiménez. « Peut-être la semaine prochaine. Le week-end prochain, peut-être.

« J’adore cette mentalité, je l’aime vraiment », a déclaré le manager Pedro Grifol, essayant de faire la distinction entre encourager et adhérer réellement aux conseils de son personnel de formation. «Parce qu’une grande partie de la cure de désintoxication, une partie de la cure de désintoxication est mentale; à quelle vitesse voulez-vous aller, voulez-vous pousser. En fin de compte, vous ne pouvez pas enfreindre le protocole.

Jiménez frappait .424/.472/.636 avec deux circuits au milieu d’une séquence de huit matchs avec coup sûr qui a été interrompue lorsque son appendice a décidé que c’était fini de participer à la saison 2023 des White Sox. La présence quotidienne de sa batte, même si cela signifie occuper le créneau DH par rapport aux autres candidats, est une priorité clairement énoncée à peu près depuis l’embauche de Grifol. À l’heure actuelle, la place de DH que Jiménez a quittée est un moyen de garder Jake Burger (.253/.329/.680 avec neuf circuits en 25 matchs) en tant que joueur de tous les jours, même avec Yoán Moncada de retour en tant que joueur de troisième but de tous les jours. Grifol a clairement indiqué que Burger a fait son chemin pour être à Chicago, même quand / si l’équipe est au complet.

« (Grifol) a été super encourageant », a déclaré Burger à propos de la communication sur son rôle. « Il a été formidable de travailler avec lui toute l’année, c’est un gars pour qui je cours à travers un mur de briques. Toute l’équipe d’entraîneurs a été là pour moi. »

Le rappel de Grifol que Jiménez subissant une appendicectomie procurerait un peu de repos à ses jambes douloureuses n’était pas une grande source de réconfort à l’époque. Mais à l’approche du retour de Jiménez, sa capacité à jouer sur le terrain est la façon dont Grifol a indiqué qu’il les placerait tous les deux dans la formation. Moncada partant 5 pour 15 avec trois doubles depuis son retour a démontré pourquoi il est la principale option au troisième rang.

« J’ai travaillé toute l’intersaison dans le bon champ, donc je me sens vraiment bien », a déclaré Jiménez.

Le crunch serait du temps de jeu pour Gavin Sheets, qui a principalement pris le contrôle du champ droit depuis qu’Oscar Colás a été optionné et a fourni une approche de plaque plus durable mais un contact plus silencieux (.250/.320/.424) avant de lancer un décisif à trois points. home run mardi soir. Donner la priorité à Jiménez pourrait effectivement provoquer un retour du Shurger peloton, où Sheets joue bien ou Burger DH, selon la place occupée par Jiménez ce jour-là. Burger brillerait certainement dans un rôle de peloton où il annihile simplement les gauchers sur commande, et son taux de retrait de 34,4% et son pourcentage de base de 0,295 contre le lancer droitier cette année illustrent pourquoi il a été initialement nommé pour ce rôle. Mais l’autre moitié de l’OPS de Burger contre les droitiers est un pourcentage de frappe de 0,600, ce qui n’est pas facilement reproductible par Moncada, Sheets, Andrew Vaughn ou toute autre personne à qui il est prêt à céder du temps de jeu.

« (Burger jouera) un peu de première base », a déclaré Grifol, qui a rejeté l’idée que Burger ou Moncada passent à la deuxième à ce stade. «Il jouera une troisième base quand je donnerai un jour de congé à Yo Yo, il devra en avoir une à un moment donné. Mais cela nous donne la flexibilité de faire certaines choses. En même temps, je préfère avoir Eloy que d’avoir de la flexibilité chez DH. Nous sommes impatients de l’avoir également et d’étendre vraiment notre gamme. Nous sommes là où nous en sommes actuellement, et Jake nous apporte de la profondeur et de la valeur ajoutée. Je sais qu’il va aussi aider tout le monde autour de lui dans l’alignement.

Il fut aussi un temps, il n’y a pas si longtemps, où ce mélange de jeu était encore compliqué par le concept du voltigeur droit partant Oscar Colás, qui est également venu avec l’espoir qu’il devancerait facilement Sheets et Jiménez défensivement et aiderait l’équipe à exiger moins de leurs jambes. Alors que les prospects avancés atteignant 0,392/0,439/0,628 lors de leurs 12 premiers matchs en Triple A, alors que Colás était entré mercredi soir, provoquent généralement de l’excitation pour un appel imminent, Grifol a repoussé toute anticipation que cela se produise de manière imminente.

« Prenons notre temps avec ça, assurons-nous qu’il continue à développer les choses qui, selon nous, feront de lui un très bon joueur des ligues majeures et quand il sera prêt, il sera prêt », a déclaré Grifol. « Il a une liste de contrôle des choses qu’il doit faire quotidiennement. Il coche ces cases. Cela ne veut pas dire qu’ils sont sans fautes mais il s’améliore, il prend les choses très au sérieux, il comprend l’ampleur des fondamentaux dans ce jeu. La meilleure chose pour lui est qu’il comprend un peu le jeu de la ligue majeure maintenant parce qu’il a une certaine expérience ici maintenant.

Il y a une semaine, les ischio-jambiers de Yasmani Grandal faisaient des siennes, le plan de rétablissement de l’entorse du genou de Tim Anderson imposait toujours des jours de repos et les White Sox avaient du mal à construire des menaces offensives contre la dernière place de Kansas City. Ils sont également toujours à court de Hanser Alberto en tant que joueur de deuxième but quotidien, bien qu’Elvis Andrus ait une souche oblique plutôt légère qui permettra un retour rapide. Donc, il ne faudrait même pas quelque chose d’aussi aléatoire que leur frappeur de nettoyage nécessitant une appendicectomie pour être rapidement humilié à nouveau et susciter l’inquiétude quant à l’intégration de Burger dans la formation théorique.

C’est juste qu’en entrant mercredi, l’attaque des White Sox Sox est 22e au total par Weighted Runs Created Plus (wRC +) et ne frappe que 0,394 en équipe. Ils ont également perdu 28 de leurs 43 premiers matchs, il est donc essentiel de s’accrocher à n’importe quel frappeur ou joueur capable. Mais ils voient leur situation comme moins périlleuse, et leur délit non défini par ses premières insuffisances.

« Combien de jeux reste-t-il ? » dit Jimenez. « Il n’est pas tard. Cent et quelque chose de jeux. Il n’est pas vraiment tard. Il n’est pas tard. Quand nous revenons, comme nous l’avons fait avant, nous pouvons être à la première place. Nous pouvons être deuxièmes et nous jouons pour une position de joker, donc il n’est pas tard.



Jesse Scholtens a lancé en relève plus tôt cette saison. (Matt Blewett / États-Unis aujourd’hui)

Alors que la façon d’adapter chaque frappeur productif peut être une source de débat, la situation de la profondeur de tangage est sur le fil du rasoir. Les White Sox sont l’une des deux équipes à utiliser les cinq mêmes partants toute la saison jusqu’à présent, et devraient sonder des eaux inconnues s’ils allaient au-delà. Le sixième partant de confiance Davis Martin a récemment subi une opération de Tommy John. L’espoir Sean Burke a été amené lentement après avoir fait ses débuts dans la saison en raison d’un malaise à l’épaule et n’a pas encore terminé une sortie de plus de quatre manches. Grifol a indiqué que si les Sox devaient avoir un besoin en ce moment, la recrue de 29 ans Jesse Scholtens serait la meilleure option à rappeler. Scholtens a lancé une MPM de 3,99 dans le Triple-A Charlotte, ami des frappeurs, tout en faisant une apparition antérieure dans les ligues majeures en tant que releveur de longue durée.

« Je ne me souviens pas de la dernière fois que cela a été fait », a déclaré Grifol à propos de la perspective de n’utiliser que cinq partants toute l’année. « Nos gars font du bon travail, ils font du bon travail entre les départs et ils font du bon travail le jour du départ. Ils nous donnent des manches, les manches nécessaires dont nous avons besoin pour garder cet enclos intact et nous donner une victoire chaque fois que nous avons une avance et que nous devons la fermer.

Sur le sujet, Grifol a déclaré que le fait que Michael Kopech soit repoussé d’un jour dans la rotation et déplacé au vendredi visait à trouver de la place pour un repos supplémentaire, et ils le feront pour tout le monde éventuellement lorsque l’occasion se présentera. Cela ne semble certainement pas trop prudent à ce stade.

« Nous voulons nous assurer que lorsque nous aurons l’occasion de leur donner un jour ou deux de congé, ils pourront se reposer un peu plus et les aider à récupérer de tout ce dont ils ont besoin pour récupérer, qu’ils soient fatigués ou qu’ils aient des douleurs musculaires, peu importe. , ça n’a pas d’importance », a déclaré Grifol. « Ils n’ont pas besoin de quoi que ce soit, juste quelques jours supplémentaires. Nous le ferons tout au long de la rotation.

Tout ce qui maintient ce groupe actuel intact.

(Photo de Gavin Sheets après un home run de trois points mardi : Matt Marton / USA Today)