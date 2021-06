Alors que l’attaque de l’Angleterre bat de l’aile contre l’Écosse, la pression est sur Southgate pour trouver des buts dans son équipe des Trois Lions

LONDRES – L’Angleterre a atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2018 en marquant seulement trois buts en match libre. Gareth Southgate et son équipe d’entraîneurs ont compensé ce problème en développant une menace soutenue et inventive à partir de coups de pied arrêtés, principalement en maîtrisant l’adaptation au VAR plus rapidement que la plupart des autres pays.

Le riche éventail de talents offensifs que l’Angleterre a développés au cours des trois années qui ont suivi en a exigé beaucoup plus à l’Euro 2020, mais le match nul 0-0 de vendredi à Wembley met en évidence tout le travail qu’il reste encore à faire.

L’Écosse était bien organisée, disciplinée et portait une menace tangible lorsque les opportunités se présentaient, encouragées par 2 500 membres de l’armée tartan dont le bruit dépassait de loin leur nombre. Rien de tout cela n’aura été une surprise pour Southgate, conscient de l’histoire du plus ancien match international du monde – il s’agit du 115e versement datant de 149 ans (le premier s’est également terminé 0-0) – et se méfie du gouffre dans les attentes. créant peut-être un sentiment erroné de droit.

Peut-être que cela parlait à la tendance conservatrice en lui. Il y avait certainement une certaine prudence dans les passes de l’Angleterre, manquant de risque ou de pénétration, en particulier au milieu de terrain central où ils continuent de manquer un meneur de jeu capable d’injecter le tempo requis pour déstabiliser une équipe aussi résistante défensivement que les Écossais l’étaient ici.

Southgate est parfaitement conscient des particularités du football de tournoi et l’Angleterre reste indéniablement sur la bonne voie pour son premier objectif : se qualifier pour les huitièmes de finale du Groupe D.

« Nous n’avons pas fait assez pour gagner le match ou créer suffisamment d’occasions nettes », a-t-il déclaré. « Je pensais qu’ils avaient extrêmement bien défendu. Nous n’avons pas pu trouver les solutions. Nous avons eu des moments sur les côtés, c’est là que les espaces étaient contre eux, mais nous n’avons pas été en mesure d’exploiter les espaces.

« En fin de compte, pas assez pour gagner mais c’est un tournoi et c’est essentiel quand vous ne pouvez pas gagner, ne pas perdre. Cela semble bien sûr difficile dans les 15 dernières minutes d’un match comme ce soir où les fans sont désespérés pour vous aller de l’avant et abandonner toute forme parce que c’est l’Écosse, cela ressemble à une occasion unique. Mais nous devons toujours l’aborder dans le contexte qu’un point est une étape importante vers la qualification et c’est le premier objectif pour nous. «

Pourtant, s’ils veulent justifier le battage médiatique d’avant le tournoi selon lequel cette jeune équipe pourrait véritablement rivaliser avec les poids lourds européens et lancer une course prolongée dans les dernières étapes, ils doivent offrir plus que cela.

Harry Kane résume le problème à l’heure actuelle. Kane a remporté le Soulier d’or en Russie il y a trois ans, mais il a fait le maximum absolu du service limité qu’il a reçu, y compris un but fortuit contre le Panama lorsque le ballon a volé de son talon alors qu’il courait dans la direction opposée.

Seules cinq équipes se sont créées moins d’occasions en jeu ouvert lors de la dernière Coupe du monde. Aucune équipe n’a eu plus de tirs cadrés sur coups de pied arrêtés – une moyenne de six toutes les 90 minutes.

L’un des principaux objectifs de Southgate était d’augmenter la puissance de l’Angleterre en jeu normal, mais ici, ils ont réussi un tir cadré toute la soirée. Les 19 touches de Kane sont les moins qu’il ait jamais eues dans un match contre l’Angleterre en jouant plus de 45 minutes.

Le capitaine de l’Angleterre semble loin de son meilleur, mais il est rare de voir le joueur de 27 ans décoller lorsque son équipe – Tottenham Hotspur ou l’Angleterre – a besoin d’un but, mais Southgate l’a fait avec 16 minutes à jouer. C’était une décision logique, tout comme l’introduction de Marcus Rashford dans une certaine mesure et, bien sûr, il est tout à fait capable de jouer au milieu. Mais l’attaquant de Manchester United n’y a débuté aucun match de qualification et est, de manière générale, plus convaincant sur le flanc gauche. Dominic Calvert-Lewin semblait plus manifestement adapté à la bataille physique que l’Écosse a menée, mais il est resté un remplaçant inutilisé. Southgate doit réussir ces appels lorsque les enjeux augmentent au fur et à mesure que le tournoi progresse.

L’Angleterre a rarement semblé particulièrement menaçante lors du match nul 0-0 de vendredi contre l’Écosse. Facundo Arrizabalaga – Piscine/Getty Images

En règle générale, il a cherché à généraliser lorsque l’attention s’est portée sur les deux affichages individuels décevants de Kane jusqu’à présent cet été.

« Nous devons examiner l’ensemble de la performance, notre utilisation du ballon et examiner où nous pourrions être meilleurs », a-t-il déclaré. « C’est dans tous les domaines. Il ne s’agit pas d’une seule personne. L’Écosse l’a extrêmement bien marqué. Avec les cinq derniers, il n’y a pas beaucoup d’espace. Tout ce qui est joué, ils sont agressifs et bien défendus. Nous pourrions ne trouve pas les réponses. »

C’était structurellement une performance similaire à celle qui a réussi à repousser la Croatie, mais la prudence dans leur approche était plus compréhensible dans ces circonstances. L’Angleterre allait toujours avoir plus de ballon ici, mais elle a suivi presque exactement le même schéma que le dimanche précédent: bien commencer, frapper le poteau tôt, puis se perdre progressivement à mesure que l’opposition s’installe dans un rythme.

Au début de la seconde mi-temps contre la Croatie, les supporters anglais ont commencé à réclamer Jack Grealish. C’était un sentiment rendu redondant quelques minutes plus tard alors que Raheem Sterling sortait de l’impasse, mais il ne faut pas oublier que ce but est intervenu pendant une période au cours de laquelle l’Angleterre semblait la plus vulnérable.

Groupe D GP W ré L DG STP République Tchèque 2 1 1 0 +2 4 Angleterre 2 1 1 0 +1 4 Croatie 2 0 1 1 -1 1 Écosse 2 0 1 1 -2 1 Les deux premiers et les quatre meilleurs tiers se qualifient

Le but n’est pas venu cette fois. L’implication de Grealish a été demandée une fois de plus et cette fois Southgate a cédé, emportant Phil Foden, qui n’a pas encore mis le feu à ce tournoi de la manière que beaucoup espéraient.

Grealish a brièvement menacé de redonner vie à l’Angleterre, mais le malaise collectif l’a bientôt englouti lui aussi. Southgate a choisi de ne pas changer la forme 4-3-3 de l’équipe, mais les schémas de jeu semblaient toujours décousus.

L’Angleterre a fait passer le ballon dans des positions de croisement pour les arrières latéraux – Reece James et Luke Shaw ont été les deux changements apportés à la formation de départ en raison de « leur capacité technique avec le ballon », selon Southgate – uniquement pour que ces joueurs tournent souvent bas la chance de traverser. Les joueurs ont couru dans des culs-de-sac ou ont joué des passes droites faciles à gérer pour les cinq infatigables défenseurs écossais.

« Le timing de notre mouvement, nos schémas de rotation auraient pu être meilleurs », a admis Southgate. « Nous n’avons pas atteint le niveau que nous voulions ou devons atteindre. Ce soir, nous devons accepter tout ce qui se présente à nous. Ce que je dirais, c’est que je comprends totalement tout ce qui se présente à moi en tant que manager. Ce que nous devons faire, c’est nous assurer nous soutenons les joueurs. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui ont besoin du soutien de tout le monde. »

La clameur pour inclure de nouveaux visages va grandir après cela. Jadon Sancho, par exemple, n’a même pas fait le 23, ni Bukayo Saka. Il s’agissait toujours de décisions qui contribueraient grandement à déterminer les espoirs de l’Angleterre en tournoi. Southgate a beaucoup de réflexion à faire.