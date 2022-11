Alors que l’arriéré chirurgical de SickKids augmente, la famille attend 3 ans pour une intervention cruciale

Peu de temps après la naissance de George Michelis en août 2019, les médecins ont découvert une anomalie congénitale – l’ouverture de son urètre était située le long de la tige de son pénis, plutôt qu’à l’extrémité.

Bien qu’ils soient assez courants et ne mettent pas la vie en danger, les experts médicaux affirment que l’hypospadias devrait idéalement être opéré dans les six à 18 mois pour corriger la position de l’urètre. C’est parce que les patients peuvent développer des problèmes physiques et psychologiques s’ils ne sont pas traités.

Les parents de George, Stefanos Michelis et Peggy Karagianis, l’ont amené voir un spécialiste en novembre au service d’urologie de l’Hospital for Sick Children, où on leur a dit qu’il était candidat à la chirurgie.

“Ils ont dit qu’ils nous communiqueraient la date de l’opération dans un délai de six mois à un an”, a déclaré Michelis. “Mais la pandémie a frappé en mars 2020 et depuis lors, nous sommes en quelque sorte dans un trou noir.”

Cela a laissé George languir pendant les trois dernières années sur une liste d’attente pour une chirurgie de l’hypospadias au SickKids. Il est l’un des 698 enfants qui attendent l’intervention, selon SickKids. Parce que les hôpitaux font des urgences et des procédures urgentes une priorité, les patients non urgents comme George peuvent s’attarder au bas de la liste pendant des mois, voire des années, sans savoir quand leur chirurgie aura lieu.

La longue attente de la famille est emblématique de ce que beaucoup d’entre eux vivent au SickKids, alors que le nombre d’enfants en attente d’opérations continue d’augmenter. Selon l’hôpital, il y avait 6 021 patients en attente pour toutes sortes de chirurgies pédiatriques à SickKids au 31 octobre, soit une augmentation de 280% depuis 2017.

“Il y a un énorme volume d’enfants qui ont besoin d’une intervention chirurgicale et nous n’avons tout simplement pas assez de ressources pour nous occuper de tous”, a déclaré le Dr Simon Kelley, chef associé des services périopératoires à Sick Kids.

“C’est une situation qui a évolué au fil de très nombreuses années et COVID a vraiment probablement été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.”

Kelley a déclaré que l’hôpital faisait face à une pénurie de chirurgiens, de personnel spécialisé qui soutient les chirurgies et la récupération, et de temps de salle d’opération.

“Vous êtes au Canada. Vous ne vous attendiez pas à ce que cela nous arrive ici”, a déclaré Karagianis. “C’est décevant en fait, et décourageant.”

Un seul médecin pratique régulièrement la chirurgie de l’hypospade

L’hypospadias affecte environ un bébé de sexe masculin sur 150 à 300 nés dans le monde, selon le Site Web de SickKids. S’ils ne sont pas traités, les patients peuvent développer un blocage urinaire, des problèmes de reproduction ou des problèmes psychologiques à mesure qu’ils vieillissent.

Kelley a déclaré que SickKids dispose de trois chirurgiens urologues pédiatriques capables d’effectuer une chirurgie de l’hypospadias, mais qu’un seul l’effectue régulièrement. Les deux autres se concentrent sur des procédures différentes.

“Une ville comparable en Amérique du Nord aurait 10 à 12 chirurgiens spécialisés en urologie pour les enfants et c’est pour une population de même taille”, a déclaré Kelley.

Pendant ce temps, la liste d’attente pour la chirurgie de l’hypospadias s’est allongée.

Selon une lettre du département d’urologie que Michelis a partagée avec CBC News, il y avait “plus de 500” patients sur la liste d’attente en juillet. Une lettre de suivi du chirurgien urologue de George à la mi-octobre indiquait que “plus de 600” figuraient sur la liste à ce moment-là. Maintenant, à peine deux semaines plus tard, ce nombre a augmenté de près de 100.

Cette semaine, après que CBC Toronto a commencé à enquêter sur la situation de la famille, George a reçu une date de janvier 2023 pour son opération.

“Nous sommes tout simplement ravis que l’on s’occupe de George”, a déclaré Michelis. “Je me sens coupable que nous traversions et qu’il y ait d’autres enfants qui attendent.”

Un changement «à l’échelle du système» est nécessaire, selon un médecin de SickKids

Le nombre d’enfants en attente de chirurgie à SickKids continue d’augmenter malgré le fait que l’hôpital ait effectué à peu près le même nombre de chirurgies l’année dernière qu’avant la pandémie. L’hôpital a mis en place un programme de chirurgie volontaire le week-end, amélioré son système de liste d’attente et mis en place une équipe d’éthique pour prendre des décisions sur les patients qui devraient être prioritaires.

Kelley a déclaré que des améliorations «à l’échelle du système» sont nécessaires pour accroître la capacité du système de santé, notamment en formant et en embauchant davantage de chirurgiens et de personnel de soutien spécialisé et en travaillant avec les hôpitaux régionaux et les cliniques communautaires pour effectuer davantage de chirurgies.

« Nous avons besoin d’une solution qui implique non seulement des hôpitaux individuels, mais des réseaux d’hôpitaux dans toute la région et dans toute la province », a déclaré Kelley.

Dans un communiqué, le ministère de la Santé de l’Ontario a déclaré qu’il investirait 300 millions de dollars en 2022-2023 dans la stratégie de rétablissement chirurgical de la province, pour un total de 800 millions de dollars depuis le début de la pandémie.

« Notre stratégie de rétablissement chirurgical accélérera les chirurgies et les procédures, s’attaquera aux longs délais d’attente et soutiendra et optimisera le parcours de soins pédiatriques post-aigus en mettant l’accent sur les domaines où la réduction des services est la plus importante en raison de la pandémie », a déclaré le ministère.

La province a déclaré avoir ajouté 3 500 lits d’hôpitaux, plus de 11 900 travailleurs de la santé et déployé plus de 1 000 membres du personnel formés à l’étranger dans les hôpitaux afin qu’ils puissent acquérir les compétences linguistiques et l’expérience pratique dont ils ont besoin pour travailler comme infirmières praticiennes.