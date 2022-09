Alors que l’armée brésilienne déploie les chars pour le jour de l’indépendance, Bolsonaro dit aux fans de “prendre position”

Des célébrations de la fête de l’indépendance sont attendues dans tout le pays mercredi, avec des festivités largement organisées par l’armée sous la forme de défilés et de spectacles d’équipements. Bolsonaro lui-même prévoit d’assister à un défilé militaire dans la capitale Brasilia ce matin-là, où il prononcera un discours, puis prononcera un autre discours sur la plage de Copacabana à Rio de Janeiro.

Mais en même temps, sa campagne présidentielle a prévu des rassemblements de réélection dans des centaines de villes. Le partisan de Bolsonaro, Paulo Roseno, un ancien sergent militaire qui aide à organiser un tel rassemblement à Sao Paulo, a déclaré à CNN qu’il s’attend à ce que des millions de personnes soient rassemblées sur l’avenue Paulista de la ville pour soutenir la candidature de Bolsonaro.

Bien qu’il soit censé être une fête nationale non partisane, le président a souvent fait référence au Jour de l’Indépendance comme une étape clé de sa campagne de réélection, disant à ses partisans de se préparer à “donner leur vie” ce jour-là – une escalade de la rhétorique même pour le Président populiste au franc-parler.

“Je vous appelle tous, le 7 septembre, à descendre dans la rue pour la dernière fois… Vous tous ici avez juré de donner votre vie pour votre liberté. Répétez avec moi : je jure de donner ma vie pour la liberté “, a déclaré Bolsonaro, alors qu’il acceptait la nomination présidentielle du Parti libéral le 23 juillet.

Plus récemment, Bolsonaro a dit aux fans de se présenter aux célébrations de la fête de l’indépendance à Rio, où il s’exprimera, pour “prendre position” et “se battre pour votre liberté” – de vagues injonctions que les critiques avertissent pourraient être interprétées comme une incitation à un comportement indiscipliné .

“(Le 7 septembre) est le moment de vous battre pour votre liberté… allons prendre position”, a déclaré le président aux téléspectateurs lors de son discours en direct sur les réseaux sociaux jeudi.

“Si quelqu’un est accusé d’un acte antidémocratique, je veux me payer pour sa défense (juridique)”, a-t-il ajouté, utilisant le même terme pour désigner les attaques contre les institutions brésiliennes et les normes démocratiques dont il a lui-même souvent été accusé.

Les appels à l’action du président ont été largement interprétés comme faisant écho à la rhétorique de négation électorale de l’ancien président américain Donald Trump, dont la convocation de partisans à Washington le 6 janvier 2021 a précédé une émeute au Capitole.

“Bolsonaro et Trump partagent le même livre de jeu populiste autoritaire”, déclare Guilherme Casarões, professeur de sciences politiques à l’Université Getulio Vargas et coordinateur de l’Observatoire de l’extrême droite brésilienne.

“Tous deux ont indiqué qu’ils refuseraient d’accepter un résultat électoral négatif à leur égard, tous deux parlent de fraude dans les bulletins de vote. Ils entretiennent également tous les deux une incitation permanente de leur base radicalisée.”

Il a déclaré à CNN qu’il prévoyait un “risque réel” d’un événement de type 6 janvier au Brésil si le rival de gauche de Bolsonaro, Luiz Inacio Lula da Silva, revendiquait finalement la victoire aux urnes.

“Je ne pense pas que nous allons avoir un coup d’État au sens classique du terme avec l’armée dans la rue, comme ce qui s’est passé en 1964”, a-t-il déclaré, faisant référence au renversement historique qui a conduit à deux décennies de dictature militaire au Brésil. .

“Ce que je pense est plus susceptible de se produire, c’est une tentative de coup d’État, une sorte de subversion de la démocratie… ou toute tentative de retarder le processus électoral en introduisant des doutes sur la légitimité du processus.”

CNN a contacté le bureau de Bolsonaro pour obtenir des commentaires.

Paranoïa électorale et craintes de troubles

Waldir Ferraz, un ami proche de Bolsonaro qui organise également le cortège présidentiel à travers Rio, minimise la possibilité que les déclarations du président puissent provoquer des troubles ou produire le chaos.

Les festivités du Jour de l’Indépendance à Rio démontreront simplement l’ampleur du soutien de Bolsonaro, a-t-il déclaré à CNN, avec “une mer de vert et de jaune”.

Mais il admet que cette manifestation de soutien est en partie motivée par la colère des fans face à un système électoral qu’ils ont été amenés à croire entaché – malgré le manque de preuves.

“Il y aura plus d’un million dans les rues de Rio, parce que les gens sont en colère contre [Supreme Electoral Court chief] Alexandre de Moraes », déclare Ferraz.

De Moraes, une épine de longue date aux côtés de Bolsonaro, a lancé ce mois-ci des opérations de perquisition et de saisie contre plusieurs hommes d’affaires accusés d’avoir participé à des conversations par SMS sur WhatsApp prônant un coup d’État si Bolsonaro perd l’élection présidentielle, a rapporté CNN Brasil.

Alors que la course s’intensifie entre Bolsonaro et Lula, le président sortant a fréquemment fait des déclarations sapant la légitimité du processus électoral parmi ses fans – dans ce que les critiques craignent de provoquer des troubles si Bolsonaro n’est pas réélu.

Le président a demandé que certains électeurs soient filmés dans les urnes (une idée écrasée par le tribunal électoral) et a affirmé que le système de vote électronique du pays avait été compromis dans le passé et risquait désormais d’être fraudé, bien qu’il n’y ait aucune trace. de fraude dans les bulletins de vote électroniques brésiliens depuis leur création en 1996. Il a également suggéré que les forces armées procèdent à un décompte parallèle des bulletins de vote pour vérifier le résultat.

L’armée a déjà servi d’observateur lors des élections, aux côtés de représentants de partis politiques et d’universités. Mais alors que Lula progresse dans les sondages, les discussions entre les partisans d’un rôle encore plus actif des forces armées brésiliennes – y compris les appels à une intervention militaire si Bolsonaro perd – se sont intensifiées sur les réseaux sociaux.

“Nous ne ferons pas confiance aux résultats [if Bolsonaro loses] et demandera au président d’appeler les forces armées à intervenir. Mais notez que ce n’est pas un coup d’État, c’est un contre-coup d’État », déclare Roseno.

La direction militaire du Brésil

Dans ce contexte, le potentiel de chevauchement entre les événements militaires et les événements de la campagne pro-Bolsonaro le jour de l’indépendance pourrait être préoccupant. Si le président transforme son discours à Rio en opportunité de campagne, l’affichage prévu par l’armée de navires, de parachutistes et de salves de fusil toutes les heures pourrait instantanément prendre une signification politique inquiétante.

“Nous ne devrions pas avoir un tel chevauchement d’un événement national avec une grande participation militaire avec un événement de campagne”, a déclaré Casarões.

“L’armée devrait être une force étatique qui sert les intérêts d’un gouvernement. [The Independence Day events] permettra à Bolsonaro d’utiliser le symbole de l’armée… pour crédibiliser sa candidature présidentielle”, a-t-il ajouté.

Préoccupé par la possible politisation des manœuvres militaires de mercredi, le bureau du procureur fédéral de Rio a envoyé une lettre officielle au commandement militaire, naval et aérien local publiée le 2 septembre demandant comment il garantirait que les célébrations officielles de la fête de l’indépendance ne seraient pas confondues avec partisane manifestations politiques.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait reçu une réponse, le bureau du procureur a déclaré à CNN que les forces armées avaient jusqu’à mercredi matin pour répondre. L’armée n’a pas répondu à la demande de commentaires de CNN.

Depuis le décret de Bolsonaro l’année dernière autorisant les militaires en service actif à occuper des fonctions publiques, la frontière entre son gouvernement et les dirigeants militaires brésiliens est de plus en plus floue.

Le président, lui-même ancien capitaine de l’armée, n’a pas caché son admiration pour les forces armées. Il invoque fréquemment l’armée pendant la campagne électorale et n’a pas fait grand-chose pour éviter l’apparence de politiser l’armée du pays.

Son candidat à la vice-présidence est un général actif, le général Walter Braga Netto. En 2020, plus de 6000 membres de son gouvernement étaient membres de l’armée, selon un rapport publié par la Cour fédérale des comptes (TCU).

La sympathie semble aller dans les deux sens. La direction des forces armées a fait écho aux allégations de fraude électorale de Bolsonaro, soulevant ses propres doutes quant à la sécurité du vote auprès du tribunal électoral.

Le ministre de la Défense, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, a déclaré en juillet dernier que les dirigeants militaires ne doutaient pas nécessairement du système électoral, mais ont déclaré qu’il pensait qu’il devait être amélioré.

“Nous savons très bien que ce système électronique doit toujours être amélioré. Il n’y a pas de programme à l’abri d’une attaque, à l’abri d’une invasion”, a déclaré Nogueira lors d’une audition à la Commission des relations extérieures et de la défense nationale.

“Nous ne doutons pas, ni ne pensons ceci ou cela. C’est simplement un esprit de collaboration”, a ajouté le ministre.

Bolsonaro a déclaré qu’il accepterait les résultats de la prochaine élection présidentielle au Brésil “tant qu’ils seront justes et propres”, dans une interview accordée au Jornal Nacional de TV Globo ce mois-ci.

Sa campagne et ses alliés politiques ont également rejeté les appels des fans à une intervention militaire. Pour Ferraz, les bavardages en ligne et parmi les partisans extrémistes de Bolsonaro d’une intervention militaire lors des prochaines élections n’ont aucun fondement dans la réalité. “Cela ne peut pas arriver”, dit-il.

Néanmoins, Roseno, l’organisateur du rallye, insiste sur le fait qu’il s’attend au pire. Faussement convaincu que le jeu est chargé contre son candidat, il prédit que si les forces armées n’interviennent pas pour assurer la réélection de Bolsonaro, “le peuple le fera” – évoquant exactement la vision d’une insurrection violente que les experts avertissent que le président risque d’inciter.