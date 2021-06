Alors que l’armée américaine quitte l’Afghanistan, le Pentagone envisage des frappes aériennes si les talibans menacent de prendre Kaboul – médias – RT USA News

Alors que l’armée américaine poursuit son retrait d’Afghanistan, le Pentagone envisagerait des scénarios qui justifieraient de nouvelles frappes aériennes dans ce pays déchiré par la guerre.

En cas d’offensive des talibans qui menacerait la capitale, Kaboul, l’armée américaine envisage la possibilité de riposter avec des avions de guerre ou des drones, a rapporté le New York Times, citant de hauts responsables.

Le président Joe Biden s’est engagé à mettre fin à l’engagement militaire américain dans le pays, y compris les frappes aériennes, d’ici septembre, mais s’est réservé le droit de cibler les groupes terroristes qui pourraient nuire aux intérêts américains.

Mais le Pentagone est apparemment en train de reconsidérer les conditions dans lesquelles il pourrait reprendre ses opérations aériennes. Les responsables craignent que le retrait américain ne galvanise les talibans et ne conduise à la chute de Kaboul ou d’une autre grande ville. Un « crise extraordinaire » pourrait mettre en danger les ambassades et les citoyens américains et alliés, nécessitant une réponse militaire, estime le ministère de la Défense.

Toute frappe aérienne supplémentaire nécessiterait l’approbation du président, et l’armée n’a pas encore demandé l’autorisation de mener de telles attaques en cas d’affrontement majeur entre les forces afghanes et les militants talibans. Des responsables ont déclaré au Times que même si le Pentagone recevait le feu vert, il serait difficile de maintenir un soutien aérien sur une longue période car le retrait américain rendrait la logistique plus compliquée. Les États-Unis devraient évacuer toutes leurs bases aériennes en Afghanistan d’ici le mois prochain, ce qui signifie que toute campagne aérienne contre les talibans devrait être orchestrée à partir de bases situées dans le golfe Persique.





Bien qu’aucune décision n’ait encore été prise, il semble que l’administration Biden ait montré « la flexibilité » dans la façon dont il interprète le contre-terrorisme, a déclaré le Times. Selon les responsables, il y a un débat croissant sur ce qui justifierait les frappes aériennes américaines en Afghanistan, allant au-delà du plan initial de cibler uniquement les terroristes. Des responsables afghans ont déclaré au Times qu’ils avaient été informés par leurs homologues américains que les États-Unis interviendraient pour « arrêter toute prise de contrôle des grandes villes ».

En avril, l’administration Biden a annoncé que les forces américaines quitteraient l’Afghanistan d’ici le 11 septembre, jour du 20e anniversaire des attaques terroristes qui ont déclenché l’invasion. L’administration Trump avait précédemment appelé à un retrait complet d’ici le 1er mai, à la suite de négociations avec les talibans.

Plus tôt cette semaine, le Commandement central des États-Unis (CENTCOM), l’organisme militaire qui supervise le Moyen-Orient et l’Asie centrale, a déclaré que le retrait américain d’Afghanistan était achevé à plus de 50 %. Les futures mises à jour sur le retrait n’incluront pas les pourcentages en raison de la nécessité de « sécurité opérationnelle », dit CENTCOM.

