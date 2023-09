Alors que l’Arizona et le Texas connaissent une chaleur extrême, comment se protéger

Une personne se rafraîchit dans une chaleur torride à Phoenix le 16 juillet. (Brandon Bell/Getty Images)

Plus de 91 millions d’Américains du Sud et du Sud-Ouest étaient soumis à des alertes de chaleur du National Weather Service mardi, et 79 millions d’entre eux étaient on s’attend à ce qu’il fasse l’expérience d’une chaleur dangereuse — défini par l’agence comme un indice de chaleur supérieur à 103 degrés Fahrenheit.

(L’indice de chaleur combine la chaleur et l’humidité. Par exemple, si la température est de 98°F, l’indice de chaleur sera toujours dangereux si l’humidité relative est supérieure à 40 %.)

Les villes présentant des indices de chaleur dangereux comprennent Phoenix et Tucson, en Arizona, ainsi que Houston et Austin, au Texas, qui étouffent toutes sous un dôme de chaleur persistant depuis des semaines.

Mardi, Phoenix a enregistré 19 jours consécutifs avec des températures supérieures à 110°F, battant son précédent record de 18 jours, qui s’est déroulée en 1974. En raison du changement climatique et d’El Niño, plusieurs jours de ce mois ont été les plus chauds jamais enregistrés au monde.

Ce sont les dangers de la chaleur extrême et comment les minimiser.

La menace sanitaire

Des vagues de chaleur engloutissent les gens qui traversent la rue au centre-ville de Phoenix. (Matt York/AP) (PA)

Des températures aussi élevées, surtout lorsqu’elles sont combinées à une humidité élevée – qui empêche l’évaporation de la sueur, le mécanisme de refroidissement du corps – peuvent provoquer des maladies liées à la chaleur, telles que l’épuisement dû à la chaleur et le coup de chaleur, et augmenter le risque de maladies telles que l’insuffisance cardiaque.

La chaleur extrême est le risque météorologique le plus mortel aux États-Unis, tuant en moyenne 700 personnes par an et provoquant plus de 67 000 visites annuelles aux urgences, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

« C’est le pire été de mémoire récente », a déclaré Frank LoVecchio, médecin urgentiste dans un hôpital de Phoenix. a déclaré à NBC Newsajoutant que son hôpital est surpeuplé car 20 % de ses patients actuels y sont soignés pour des maladies liées à la chaleur.

De tels chiffres sont probablement sous-estimés, affirme le CDC, car les décès liés à la chaleur sont souvent mal classés.

Qui est le plus vulnérable

Michael Soes, un résident sans abri de Phoenix, est assis dans sa tente après avoir raté le bus pour se rendre dans un centre de refroidissement le 14 juillet. (Brandon Bell/Getty Images) (Getty Images)

Parce que la chaleur met à rude épreuve le cœur et le système respiratoire, les personnes souffrant de maladies respiratoires ou cardiovasculaires courent un risque élevé de chaleur, tout comme les personnes dont le corps est moins apte à réguler leur température, comme les bébés, les femmes enceintes et les personnes âgées.

Les zones urbaines à faible revenu, qui ont plus de trottoirs, moins d’arbres et moins d’herbe, peuvent être jusqu’à 20 degrés de plus que les banlieues voisines, selon la National Oceanic and Atmospheric Administration. Les personnes à faible revenu, qui sont plus susceptibles de ne pas disposer de la climatisation domestique, sont plus susceptibles de souffrir de maladies liées à la chaleur.

Les personnes qui travaillent à l’extérieur sont plus exposées à la chaleur, et l’Occupational Safety and Health Administration affirme que les travailleurs soumis à une chaleur extrême sont plus susceptible d’avoir des accidents dangereux, comme tomber d’un toit ou mal manipuler des machines. La législature dirigée par les républicains du Texas a récemment annulé les exigences de sécurité en matière de chaleur sur les lieux de travail à Dallas et à Austin, laissant les travailleurs sans garantie légale de coupure d’eau.

Comment prévenir les problèmes de santé

Des gens dans l’un des nombreux centres de refroidissement de la région de Phoenix. (Megan Mendoza/Réseau USA Today via Reuters) (via REUTERS)

Le NWS et d’autres autorités météorologiques et de santé publique recommander les stratégies clés suivantes pour vaincre la chaleur :

Buvez beaucoup d’eau, que vous ayez soif ou non. Évitez l’alcool, qui augmente la déshydratation.

Évitez les activités intenses. Si vous devez faire de l’exercice ou travailler à l’extérieur, essayez de le faire très tôt ou tard, lorsque les températures sont plus basses.

Portez un écran solaire pour éviter les coups de soleil, qui contribuent à la déshydratation et rendent plus difficile le refroidissement de votre corps.

Séjournez dans des endroits climatisés. « Si votre maison n’est pas climatisée, allez au centre commercial ou à la bibliothèque publique » le CDC conseille. Si vous ne pouvez pas accéder à la climatisation, une douche ou un bain frais peut vous aider.

Connaissez votre risque

Un résident remplit une carafe d’eau dans un distributeur automatique à Austin, au Texas. (Sergio Flores/Bloomberg via Getty Images) (Bloomberg via Getty Images)

Vous pouvez vérifier l’indice de chaleur sur Chaleur.govun site Web lancé par l’administration Biden l’année dernière dans le cadre de ses efforts pour lutter contre la menace croissante des chaleurs extrêmes.

La déshydratation est l’un des risques majeurs des fortes chaleurs. Si tu je ne bois pas assez de liquide pour refroidir votre corps par la sueur, la température de votre corps peut augmenter et provoquer un coup de chaleur, une condition potentiellement mortelle dans laquelle votre corps devient si chaud cela peut endommager votre cerveau, votre cœur et vos reins.

Gardez un œil sur les symptômes de épuisement par la chaleur, qui apparaît avant et peut se transformer en coup de chaleur si elle n’est pas traitée. Les symptômes comprennent des maux de tête, des nausées, des étourdissements et une faiblesse.

Si vous transpirez abondamment et que la température de votre corps est chaude, ou si vous développez des symptômes de coup de chaleur tels que des vomissements, des rougeurs cutanées, une respiration rapide ou des battements cardiaques, traitez-le immédiatement.

Que faire si vous présentez des symptômes

Pour l’épuisement dû à la chaleur, la Clinique Mayo vous conseille de vous allonger avec vos jambes surélevées au-dessus de votre cœur et buvez de l’eau ou des boissons pour sportifs. Si possible, prenez une douche fraîche, plongez-vous dans un plan d’eau ou appliquez des serviettes imbibées d’eau froide sur votre corps.

Si les symptômes ne s’améliorent pas au bout d’une heure ou si vous avez un coup de chaleur, prenez un bain froid ou appliquez des sacs de glace pour abaisser rapidement la température de votre corps et consultez un médecin d’urgence.