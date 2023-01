Alors que l’argent des infrastructures débarque, les dividendes de l’emploi commencent

La loi sur l’infrastructure comprend 42,5 milliards de dollars pour étendre l’accès au haut débit – une partie d’environ 100 milliards de dollars fournis à travers plusieurs mesures – et l’agence qui gère le programme s’attend à ce que les travaux sur les câbles et les tours de téléphonie cellulaire commencent en 2024. Le Government Accountability Office a estimé que 23 000 personnes supplémentaires seraient être nécessaire lorsque le déploiement a atteint son apogée. Les Communications Workers of America, un syndicat qui représente environ 130 000 travailleurs des télécommunications, ont déclaré que les membres étaient souvent partis pour d’autres professions à mesure que les conditions de l’industrie se détérioraient et que beaucoup reviendraient pour le bon salaire et les bons avantages.

“Il y a beaucoup de gens assis sur la touche”, a déclaré Nell Geiser, directrice de la recherche du syndicat. “Ils ne veulent pas accepter ce qui est proposé.”

Il est clair, cependant, que de nouveaux travailleurs seront nécessaires pour répondre à la demande.