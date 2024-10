Alors que l’Arctique se réchauffe, certains ours polaires sont blessés par une accumulation douloureuse de glace sur leurs pattes : étude

Certains ours polaires vivant dans le Grand Nord se présentent avec des blessures liées aux glaces qui, dans certains cas, affectent gravement leur mobilité et pourraient être liées au réchauffement de l’Arctique.

Des chercheurs observant des ours polaires dans deux populations différentes du nord du Canada et du Groenland ont découvert que certains souffraient de perte de cheveux, d’entailles et parfois d’une importante accumulation de glace sur leurs pattes.

Deux ours avaient développé des blocs de glace atteignant 30 centimètres de diamètre autour de leurs pattes, provoquant de profondes lacérations.

« C’était clairement très douloureux pour les ours », a déclaré Kristin Laidre, professeur à l’Université de Washington et auteur principal de l’article, à CBC News.

Les observations ont été faites par des chercheurs entre 2012 et 2022 alors qu’ils étudiaient une population d’ours dans le bassin de Kane, situé entre le Nunavut et le Groenland, et une autre population dans l’est du Groenland. Leurs conclusions ont été publiées la semaine dernière dans la revue scientifique Ecology.

L’accumulation de glace entrave certains ours

Parmi les ours du bassin de Kane, 31 des 61 ours observés présentaient des blessures liées à l’accumulation de glace, notamment des coupures, des cicatrices et des plaques sans poils créées lorsque les poils étaient mouillés, recongelaient et étaient arrachés.

Dans la population de l’est du Groenland, la prévalence des blessures était plus faible, 15 des 124 ours observés présentant des blessures similaires. Mais les deux pires cas d’accumulation de glace concernaient des ours au Groenland ; il a fallu plus de 30 minutes aux chercheurs pour éliminer l’accumulation de glace sur les pattes arrière de deux ours sous sédation.

« Les ours avec l’accumulation de glace avaient du mal à marcher et à courir », a déclaré Laidre.

Les blessures étaient plus fréquentes chez les mâles adultes, qui sont plus lourds que les femelles ou les oursons et ont tendance à parcourir de plus longues distances.

Cette photo montre les pattes arrière d’un ours polaire temporairement sous sédation pour des recherches dans l’est du Groenland en 2022. L’ours a de gros morceaux de glace gelés sur ses pattes, que les chercheurs ont retirés. (Kristin Laidre/Université de Washington)

Laidre a prévenu qu’ils ne disposaient pas de suffisamment de données pour indiquer une tendance pour ces populations ou pour suggérer que cela se produit de manière plus générale.

Cependant, a-t-elle ajouté, c’est la première fois que de tels types de blessures sont signalés parmi ces deux populations d’ours polaires.

Lorsque les chercheurs ont consulté des chasseurs de subsistance inuits dans les communautés voisines du Nunavut et du Groenland, la plupart ont déclaré qu’ils n’avaient jamais vu une accumulation de glace aussi extrême sur les ours polaires auparavant.

Andrew Derocher, professeur à l’Université de l’Alberta qui étudie les ours polaires depuis plus de 40 ans, a déclaré que d’autres animaux de l’Arctique sont parfois blessés par des boules de glace. Mais il s’agit d’un « événement inhabituel », a-t-il déclaré.

« En général, les dégâts qui surviennent sont loin d’être aussi graves que ceux observés dans ces situations », a-t-il déclaré à CBC News.

Si un ours polaire subit ce genre de blessure au printemps, cela peut être « vraiment catastrophique » pour ses chances de survie, a-t-il déclaré. « Au printemps, c’est à ce moment-là qu’il faut grossir. Et si on ne peut pas se déplacer et chasser efficacement, cela va avoir des impacts négatifs. »

À l’intérieur des facteurs qui peuvent être à l’origine des blessures

Les changements de température dans l’Arctique sont l’un des principaux facteurs pouvant contribuer à ces blessures, selon les chercheurs.

« L’Arctique peut devenir si chaud qu’au lieu de neiger sur la glace marine, il y a de la pluie. Et cela peut créer des conditions humides qui, lorsqu’elles regelent, peuvent provoquer des blessures », a déclaré Laidre.

En plus des épisodes de pluie sur neige plus nombreux, l’augmentation des cycles de fluctuation de température peut également faire fondre la surface de la neige juste assez pour devenir boueuse, puis recongeler peu de temps après.

« Ces ours ont, au cours de leur histoire évolutive, vécu dans des environnements extrêmement stables et extrêmement froids », a déclaré Laidre. « Les ours polaires de ces populations du Haut-Arctique ne sont pas habitués à [freeze-thaw cycles]et c’est ce que nous pensons voir ici sur ces pattes. »

Un troisième scénario est que ces deux populations d’ours sont particulièrement sensibles à l’accumulation de glace en raison de l’endroit où elles vivent.

Les ours polaires d’autres régions pourraient s’engager dans de plus longues périodes de nage dans l’océan, ce qui pourrait contribuer à faire fondre la glace accumulée. Les ours de ces deux régions vivent à proximité des glaciers et de la glace épaisse et n’ont donc pas besoin de naviguer souvent ou pendant de longues périodes en eaux libres, ont souligné les chercheurs.

C’est la cause la plus probable de ces blessures spécifiques, a déclaré Derocher.

« Personnellement, je pense que ce sont simplement des ours malchanceux dans un endroit inhabituel », a-t-il déclaré.

Mais Laidre affirme que la source des fluctuations de température dans l’Arctique, qui permettent à l’accumulation de glace de se former, lui apparaît clairement.

« Ce qui crée ces blessures, ce sont ces conditions plus chaudes », a-t-elle déclaré. « Étant donné que [these injuries have] jamais observés auparavant, ils sont nouveaux et nous avons tous ces changements, on peut dire qu’il s’agit très probablement d’un changement climatique.

Le travail sur le terrain, qui a été soutenu par les gouvernements du Canada et du Nunavut ainsi que par celui du Groenland, montre l’importance d’une surveillance continue des populations d’ours polaires, a déclaré Laidre. C’est la seule façon pour les chercheurs de voir s’il existe une tendance dans ces blessures qui pourrait affecter les ours au niveau de la population, a-t-elle déclaré.

ÉCOUTER | Les ours polaires de la Baie d’Hudson sont en péril, mais pourraient-ils disparaître ? : Jusqu’à la vitesse7h13Dans quelle mesure le réchauffement climatique devrait-il être grave pour que les ours polaires disparaissent au Manitoba ? Les ours polaires de la baie d’Hudson pourraient disparaître dès les années 2030, selon une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Université du Minnesota. L’animatrice Faith Fundal discute avec l’un des chercheurs à l’origine d’un nouveau rapport choquant.

En tant qu’espèce, les ours polaires s’étendent sur une vaste zone, certaines populations voyageant près du pôle Nord et d’autres traînant autour de Churchill, au Manitoba. Mais il y a un problème – les changements dans la glace de mer – qui affecte toutes les populations, quel que soit leur emplacement, a déclaré Derocher.

Et cette question est clairement liée au changement climatique, a-t-il déclaré.

« Il existe une très forte corrélation entre les émissions mondiales de gaz à effet de serre et la perte de glace marine », a-t-il déclaré.

Les personnes préoccupées par la santé des ours polaires devraient faire pression en faveur d’une action climatique, et pas seulement d’une sensibilisation au climat, a déclaré Laidre.

« La façon d’aider les ours polaires est de réduire les gaz à effet de serre et de ralentir ou d’arrêter le réchauffement dans l’Arctique et dans le monde. »